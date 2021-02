Mi kell a tökéletes Valentin-naphoz?

A Valentin-napot sem a korábban megszokott módon ünnepeljük meg 2021-ben, ezúttal is nagyobb szerepet kapnak az online eszközök és szolgáltatások.

A Google idén is segít abban, hogy megtaláld a tökéletes programot, ajándékot, ételfutárt vagy receptet a szerelmesek napjának élményteli megünnepléséhez.

Mi kell egy tökéletes Valentin-naphoz?

A Google keresőjének legfelkapottabb keresőszavai alapján, amelyeket a Google Trends is megmutat, jól kirajzolódik, hogy a magyar felhasználók szerint milyen fő kellékei vannak a Valentin-nap megünneplésének. A Google Kereső adatokból azonban az is kiderül, hogy az elmúlt 7 nap legnépszerűbb, Magyarországról indított keresései között a Valentin-nappal kapcsolatban a Valentin-napi ajándék vezetett, emellett a top tízes listában megtalálható a Valentin-napi körmök, torta, idézetek, menüsor és dekoráció keresőkifejezés is.

Egy különleges program

A kedvesünkkel töltött meghitt pillanatok és élmények meghatározzák az ünneplést, ehhez programokat a leggyakrabban online választunk, amiben a Google Kereső lehet segítségünkre. A Google Arts and Culture kínálatában kulturális programokat, múzeumi sétákat is szervezhetünk szeretteinkkel online, felfedezhetjük többek között Kandinszkij meghallgatható festményeit. Ha moziba mennénk, akkor a nappaliban megnézhetjük a YouTube premierfilmjeit, például a héten bemutatott Life in a Day dokumentumfilmet, amely a Föld 392 országának egy napját mutatja be, de lejátszhatod kedvenc zenéidet, koncertfilmjeidet is kiválasztottadnak.

Meghitt vacsora

A közös ünneplés fontos kelléke egy meghitt vacsora, ami most leginkább csak otthon valósítható meg. Akár rendelnél, akár főznél a Google Kereső a segítségedre lesz a megfelelő gasztronómiai élmény megtalálásában. Neked csak a megfelelő tálalásról kell gondoskodnod.

Ajándék

A Valentin-nap egyik legmeghatározóbb kellékét is többnyire online szerezzük be erről tanúskodik a legfelkapottabb trendeket listázó Google Trends is, amiből látszik, hogy sok időt töltünk azzal, hogy ötleteket gyűjtsünk a megfelelő ajándék kiválasztásához. Az elmúlt 7 nap keresései alapján a Valentin-napi ajándék, ötletek keresőszavak mellett a Valentin-napi ajándék férfiaknak online rendelés is bekerült a legkeresettebb 10 közé, de népszerű a Valentin-napi ajándék fiúknak és férjeknek keresőkifejezés is.