Cofidis: Növekedési tervek, új szolgáltatások a Cetelem felvásárlása után

Sikeres évet zárt a Cofidis Magyarországi Fióktelepe: 2024-ben 11%-kal növelte árbevételét, év végére pedig lezárta a Cetelem felvásárlását, és megkezdte a két vállalat integrációját.

A pénzügyi szolgáltató ambiciózus célokat tűzött ki a folytatásban is: idén új digitális megoldásokkal kívánja felpörgetni az áruhitelezést, 2027-re pedig már 40%-os hitelkihelyezési növekedéssel számol.

Cofidis-eredmények és növekedési tervek

2024 rekordév volt a fogyasztási hitelek piacán. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint különösen az év második felében jelentősen nőtt a hitelkihelyezés és emelkedett a hitelfelvevők száma is. A Cofidisnél a finanszírozott összeg több mint 30%-kal, a darabszám közel 10%-kal nőtt. A Cofidis Magyarországi Fióktelepe 2024. évi árbevétele (kamatbevétel és nettó jutalékbevétel) megközelítette a 25 milliárd forintot, ez 2023-hoz képest 11%-os növekedést jelent. A vállalat nettó kamateredménye a kamatráfordítások növekedése ellenére közel 14%-kal haladta meg az előző évit.

A tavalyi évben jelentős esemény volt a vállalat életében, hogy a Cofidis Csoport 2024. október 1-jén felvásárolta a Magyar Cetelem Bankot. Októberben kezdetét vette a két vállalat integrációjának előkészítése: elindult a folyamatok egységesítése és az új termékstruktúra kialakítása. 2024. december 20-ától a bank Magyar Cofidis Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. 2025. március végével pedig végleg eltűnt a Cetelem márka Magyarországon. A két magyarországi cég, a Magyar Cofidis Bank Zrt. és a Cofidis Magyarországi Fióktelepe egy átmeneti időszakban jogilag két külön egységként működik tovább. A névváltás egy közel kétéves folyamat egyik állomása volt, a teljes összeolvadás több szakaszban valósul meg.

A jogilag két Cofidis-vállalatnak együtt közel 400 000 ügyfele van és 250 000 db-os hitelkártya-portfólióval rendelkezik. A közös termékportfolió elemei: személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel- és lízing, hitelkártya, valamint megtakarítási termék (bankbetét).

2024-ben a két vállalat együtt több mint 110 milliárd forint hitelt helyezett ki. A hitelkihelyezésben a személyi kölcsönnek volt legnagyobb súlya (40%), 25-25%-ot képviselt az áruhitelezés és a hitelkártya-üzletág, az autófinanszírozás részesedése pedig 10% alatti volt. A hitelportfólió együttes állománya 200 milliárd forintot tett ki.

„Bár az előttünk álló két integrációs évre visszafogott növekedéssel tervezünk, a két cég összeolvadásában rejlő szinergiákra alapozva 2027-re ambiciózus elképzeléseink vannak: 40%-kal magasabb hitelkihelyezéssel számolunk a 2024. évihez képest, hitelportfóliónk pedig várhatóan több mint 30%-kal fogja meghaladni a 2024. év végi 200 milliárd forintos együttes állományt”

– számolt be a növekedési tervekről a cég sajtótájékoztatóján Sárik Csaba, a Cofidis lakossági termékportfólióért felelős igazgatója.

Piaci várakozások 2025-re

A lakossági hitelezés 2024-es felfutása után az élénkülés várhatóan 2025-ben is folytatódik. A Cofidis is növekvő kereslettel számol a fogyasztási hitelek piacán: ezt a várakozást támasztja alá a Cofidis Hitel Monitor legfrissebb, 10 éves távlatot vizsgáló reprezentatív kutatása is.

„Azt látjuk, hogy a tényleges hitelfelvétel nem is annyira a fogyasztók konkrét terveitől függ, mint inkább attól, mennyire látják a jövőt bizakodóan. A fogyasztói bizalom fokozatos visszatérése csak részben magyarázza a gyorsan fejlődő személyi kölcsön piacot. A növekedés mögött valószínűleg az is ott lehet, hogy az elmúlt 5 év válságoktól terhelt éveiben a lakosság visszafoghatta az élethelyzetük által kikövetelt beruházásokat, amiket most kedvezőbb kamatokkal, de az infláció miatt magasabb bekerülési értéken fognak megvalósítani, magasabb hitelösszeg mellett. A fogyasztói bizalom emelkedésének folytatódása, a 2018-19-es szintek elérése újabb lendületet adhat a piacnak”

– világított rá az összefüggésekre Molnár Zoltán, a reprezentatív kutatást végző NRC Kft. ügyfélkapcsolati igazgatója.

Digitális újítások az áruhitelezés terén

Nemcsak a személyi kölcsönök, hanem az áruhitelek is történelmi magasságokba értek 2024-ben, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai arról árulkodnak, hogy a szerződések száma és értéke is rekordot döntött. A háztartások 46,44 milliárd forint kölcsönt vettek fel, ami a 2023-as 40,4 milliárdos értékhez képest is plusz 15 százalék.

Az áruhitelezés terén a Cofidis életében jelentős előrelépést hozott a Cetelem-akvizíció, hiszen a szűken vett áruhitel szegmensben a legjelentősebb piaci szereplőt vásárolta fel. A vállalatnak immár közel 800 áruhiteles partnere (jogi személy) van mintegy 1400 értékesítési ponttal, közülük kb. 350 db aktív webáruház. Több szektorban (pl. bútor, sportszer) szinte minden nagy szereplő a Cofidis segítségével nyújt ügyfeleinek részletfizetési lehetőséget. A szabadfelhasználású hitelszegmens mellett egyre nagyobb teret nyer az online ügymenet az áruhitel területén is.

„Amennyire az online térben éles a verseny, úgy a vásárlók is egyre gyorsabban és kényelmesebben szeretnék a hitelszolgáltatásokat igénybe venni. Folyamatosan dolgozunk olyan innovatív megoldásokon, melyekkel időt és energiát tudunk spórolni az ügyfélnek, miközben az eladókat sem terheljük az adminisztrációval. Idén tavasszal két új digitális megoldással is jelentkezünk, amelyek jelentősen leegyszerűsítik és felgyorsítják az online és a bolti áruhitel-felvételt”

– számolt be az idei digitális fejlesztésekről Székely Ágoston, a Cofidis partnerkapcsolati igazgatója.

A 20 perces online áruhitel lényege, hogy a webáruházi vásárlás során a hitelképesség igazolása és elbírálása egy automatizált folyamatban, valós időben történik. Ez a megoldás a hagyományos kereskedelmi hitelfolyamatokhoz képest gyors, kényelmes, kötöttségek nélküli és néhány kattintással elérhető hitelfelvételt tesz lehetővé már áruvásárláskor is. A gyors hitelügyintézést követően a termék szinte azonnal kiszállítható.

A fizikai bolti áruhitel-felvételi folyamatok is digitalizálódnak idén tavasszal: egy QR-kód alapú önkiszolgáló megoldással jelentkezik a vállalat. Ennek lényege, hogy az ügyfél a boltban a vásárlás folyamán saját maga gyorsan, egyszerűen, néhány kattintással online tudja végigvinni a hitelfelvételi folyamatot.

Cofidis Hitel Monitor – 2025 első negyedév: · A magyarok 11 százaléka tervez hitelt felvenni a következő egy évben. A legnépszerűbb hiteltípus továbbra is a személyi kölcsön. · A leggyakoribb hitelcélok a lakásvásárlás és -felújítás (27-27%), harmadik helyen az autóvásárlás áll (20%). A hitelt tervezők 15 százaléka egészségügyi kezelést finanszírozna, ugyanennyien (15%) másik hitelt váltanának ki. · Az elmúlt évben ténylegesen felvett személyi kölcsön- és áruhitelcélok között egyaránt vezet a háztartási gépek, berendezések, valamint a TV, hifi és elektronikai termékek kategóriája.

A Cofidis Hitel Monitor legfrissebb, részletes kutatási eredményeit 2025 májusában publikálja majd a vállalat.

