Minden 100 forintból 10 forintot munkáshitelként veszünk fel

Februárban minden 10 hitelforintból 1 forint munkáshitel volt. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu hitelszakértője szerint a személyi hitelek a várakozással ellentétben jól állják a sarat a trónkövetelővel szemben, ám a babaváró vesztésre áll a fiatalok körében elérhető új kölcsönnel szemben.

Felpörgött a munkáshitel piaca. A januári 9,4 milliárd forint után februárban már háromszor nagyobb értékben, 28,6 milliárd forintot vettek fel, a munkaerőpiacra kikerülő, főiskolán és egyetemen továbbtanulni nem szándékozó fiatalok. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az év második hónapjában minden 10., nem folyószámla jellegű hitelként folyósított forintot munkáshitelként helyeztek ki a bankok ügyfeleiknek.

Egymás mellett fut a személyi kölcsön és a munkáshitel

A szakember szerint (egyelőre) nem igazolódtak azok a félelmek, amelyek arról szóltak, hogy a munkáshitel szétzilálja a személyi kölcsönök piacát, hiszen az év első két hónapjában 153,3 milliárd forint értékű személyi kölcsönt vettek fel a magyar családok. Ez 45,7%-kal haladja meg a 2024-es, addigi rekordnak számító 150 milliárdos összeget.

Ráadásul a szerződések száma is növekedett – igaz visszafogottabb mértékben hiszen a 47 795 a szerződés csak 12 százalékos növekedést jelent. A BiztosDöntés.hu szakértője szerint az viszont figyelemreméltó, hogy februárban a munkás hitelek összege már 36 százaléka volt az ugyanabban hónapban folyósított személyi kölcsönnek és minden 10 személyi kölcsön szerződés mellett már három munkáshitel-felvétel is történt.

Azért lecsapta a személyi kölcsön kamatát

Azt, hogy a személyi hiteleknél a bankok azért érzik a vetélytársat, azt a BiztosDöntés.hu szakértője szerint mindennél jobban jelzi, hogy a korábban lényegében mozdulatlan személyi hitelek piacán gyorsan csökkenni kezdtek a kamatok – ahogy ezt a BiztosDöntés.hu már előre jelezte.

Ma már alacsonyabb jövedelemmel bírók számára is elérhető közelségbe kerültek az egy számjegyű személyi kölcsön kamatok, ám Gergely Péter szerint az is beszédes, hogy decemberhez képest az átlagos személyi kölcsön kamat közel 70 bázisponttal lett alacsonyabb és 2022 júliusa után először nézett be 16 százalék alá.

A babavárót kenterbe veri – de figyelni kell!

Bár a konstrukció paraméterei szerint a munkáshitel elsősorban személyi kölcsönnel tudna versenyezni – az átlagos hitelösszeg februárban a személyi kölcsönöknél 3,3, a munkáshiteleknél 3,9 millió forint volt – nem várt módon a munkáshitel a babavárónak jelent komolyabb kihívást.

Az év első két hónapjában annak ellenére 13 százalékkal több munkáshitelt folyósítottak a bankok, hogy itt csak 4 millió forint a maximális hitelösszeg, szemben a babaváró 11 milliójával. A két termék közötti aránytalan versenyt jobban szemlélteti, hogy háromszor több munkáshitel-szerződést kötöttek a bankok, mint babavárót.

Bár mindkét termék teljesen szabad felhasználású, ám míg a babaváró esetében 70% felett van a lakáscélú felhasználás, addig a munkáshitel a hírek szerint a tavaszi autóeladási boom egyik hajtóeleme volt (az állampapír kifizetések mellett). Míg a babaváró esetében a kamatmentességhez legalább egy gyermek megszületése szükséges, addig a munkáshitelt az indulástól kezdve kamatmentesen törleszthetik a fiatal adósok.

A munkáshitelnél két gyermek születése esetén a tartozás 50%-át nem kell visszafizetni (a babavárónál 30% itt az arány), a 3. gyermek esetében mind a babavárónál, mind a munkáshitelnél a teljes fennálló tartozást elengedi az állam. De nem árt figyelni: a munkáshitelnél csak a hölgyek élhetnek ezzel a hitel részleges vagy teljes elengedésének lehetőségével – hívja fel a figyelmet Gergely Péter erre a nagyon fontos különbségre.

Nagy álom az 500 milliárd

A BiztosDöntés.hu szakértője szerint a 3,86 milliós átlagos munkáshitel felvétel alapján közel 130 ezer szerződést kellene kötniük a bankoknak ahhoz, hogy elérhető legyen a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által a munkáshitelt is tartalmazó tavaly őszi új gazdaságpolitikai akcióterv kapcsán jelzett 500 milliárd forintos kihelyezés. Az induláskor még teljesen kivihetetlennek tűnő terv teljesítése az első két havi adat alapján most sem tűnik elérhetőnek, de nem lehetetlen.

A jelek szerint a bankokon nem fog múlni. A munkáshitelt lényegében minden hitelintézet kínálja, de például a hitelcél alapján más-más bankhoz érdemes fordulni az ügyfeleknek. Gergely Péter szerint például azoknak, akik korábbi hiteleiket akarják 0 százalékos kamatozású kölcsönre cserélni, az Erste és a K&H lehet a bankjuk – ez a két hitelintézet az, amelyik közvetlen hitelkiváltásra is ad munkáshitelt.

Aki pedig még többet is akar keresni az egyébként 0 százalékos hirtelen, annak jelenleg a Gránit Bank kínál megoldást: a nála munkáshitelt igénylőknek – egyelőre a piacon egyedüliként – 50 ezer forintos jóváírást is biztosít – ráadásul az igénylést náluk teljesen online is meg lehet ejteni.

A trendeket látva a BiztosDöntés.hu hitelszakértője nem zárja ki, hogy a következő hetekben több bank is akciózni kezd a munkáshitellel – sokan akár a babavárós akcióik helyett igyekeznek majd beszállni az egyre jobban pörgő piacba.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!