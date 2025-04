Kegyetlen április fagykárok: akár 100%-os terméskiesés is előfordulhat, áremelkedés várható

Az április eleji tavaszi fagyok ismét komoly problémát okoztak a magyar mezőgazdaságban.

Egyes térségekben -8 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, amelynek következtében helyenként akár 80–100%-os terméskiesés is előfordulhat. A legnagyobb veszélyben idén is a csonthéjas gyümölcsök és az almatermésűek vannak – ezek esetében jelentős áremelkedésre is számítani lehet.

A különböző fagykárok eltérő hatásokat okoznak

Az áprilisi fagyok a Kárpát-medencére jellemzőek, ahol az északi hideg levegő könnyebben beáramlik a gyengülő passzátszelek miatt. A fagyok két típusát különböztetjük meg: a kisugárzási fagyokat, amelyek jellemzően derült, szélcsendes éjszakákon, a talajszint közelében jelentkeznek, és rövid ideig tartanak. Emellett vannak a szállított fagyokat, amikor északi eredetű, hideg levegő áramlik be a térségbe, és akár 8–10 órán keresztül is fagypont alatti hőmérséklet uralkodik. Az idei áprilisi lehűlés egyértelműen az utóbbi, szállított fagy típusába tartozott. Több egymást követő éjszaka, országszerte tartósan fagypont alá csökkent a hőmérséklet, különösen a gyümölcsösöket és a tavaszi vetésű növényeket sújtva. A legnagyobb károkat a 2025. április 7-én és 8-án éjszaka mért hőmérsékleti mélypontok okozták – Magyarország gyümölcstermő területének több mint kétharmadát érintették ezek a fagykárok.

„Az április eleji hideg éjszakákon volt, ahol -8 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet. Ez a jelenség részben a globális éghajlatváltozással is összefüggésbe hozható”

– mondta Tölgyfa József növényvédelmi szakmérnök, a Vitafer Hungária Kft. szaktanácsadója, aki kiemelte: bár tavasszal a fagyok nem szokatlanok Magyarországon, az idei éjszakai mínuszok komoly károkat okozhattak.

A korán virágzó gyümölcsfák a legérzékenyebbek

A fagyok elsősorban a korán virágzó gyümölcsfákat érintették – mint a kajszibarack, a cseresznye, a meggy és a szilva –, de az alma, a körte és a birs is veszélybe került. Ezek a fák érzékenyek a hidegre, virágzás idején különösen. A fagy egyetlen éjszaka alatt akár a teljes termést is elviheti.

„A szokatlanul hideg időjárás következtében több helyen akár 80–100%-os terméskieséssel is számolhatunk, főleg a csonthéjas gyümölcsöknél”

– hangsúlyozta Tölgyfa József.

Védekezni lehet, de nem mindenhol hatékony

Bár technológiai megoldások – mint a szélgépek, fagyvédelmi öntözés vagy kályhás melegítés – léteznek, ezek hatékonysága korlátozott, és csak néhány foknyi védelmet biztosítanak. Ráadásul idén hosszabb ideig tartottak a mínuszok, ami tovább rontotta a helyzetet.

„Az aminosavak és biostimulátorok ebben az időszakban különösen hasznosak lehetnek. Segítik a növények regenerálódását és javítják a stressztűrő képességüket”

– emelte ki a szakértő, aki hozzátette, hogy a monokálium-foszfát (MKP), a karbamid (urea) és a bór is fontos szerepet játszik a növények stresszkezelésében és a virágzás sikerességében.

Áremelkedés és behozatal is várható

Lengyelországban és Ausztriában is súlyos fagykárok voltak, felbecsülni nehéz, de valószínűleg ott is több mint 60-70%-os terméskieséssel. Ez hatással lesz a piaci árakra is. Magyarország tavaly még megúszta a komolyabb károkat, de az idei év ismét kihívásokat hozhat a termelőknek és a fogyasztóknak egyaránt.

„Az idei fagykárok olyan mértékűek lehetnek, hogy a hazai termés még a belföldi saját fogyasztási vagy feldolgozóipari igényeket sem biztos, hogy ki tudja elégíteni. Így behozatalra is szükség lehet, hogy pótolni lehessen a hiányzó mennyiséget”

– tette hozzá Tölgyfa József növényvédelmi szakmérnök, a Vitafer Hungária Kft. szaktanácsadója.

