Új lehetőség civil szervezeteknek: üzleti szakemberek támogatják a társadalmi hatás növelését

A programban üzleti szektorból érkező önkéntesek teszik eredményesebbé és fenntarthatóbbá a nonprofit szervezetek működését.

Az új kezdeményezés a kevésbé profi civil szervezeteket is alkalmassá teszi arra, hogy hatékonyabb működésre térjenek át. Az innovatív modellt kidolgozó SIMPACT tanácsadó szervezet már várja a jelentkezőket a 2025-ben startoló hiánypótló programba. A terv, hogy minél többféle társadalmi problémát lefedő NGO profitáljon a kezdeményezésből.

A civil szervezeteknek korlátozottak az erőforrásaik, ezért a működésük optimalizálása különösen fontos, hogy a rendelkezésre álló forrásokkal a lehető legnagyobb társadalmi hatást érjék el. A pénzszűke mellett gyakran a korszerű menedzsment vagy gazdasági ismeretek hiánya csökkenti az eredményességet. A forprofit szféra viszont segíthet nekik: úgynevezett szakmai önkéntesek támogathatják a működésüket. De pontosan hogyan?

Kerítésfestés helyett szakmai önkéntesség

Az üzleti szférában sokan érzik úgy, hogy tenni szeretnének egy élhetőbb, jobb világért, a fizikai jellegű önkéntességen túl is. Szaktudással segíteni akár ötszörös hatást is eredményezhet, mivel az hosszabb távon is pozitívan befolyásolja a napi működést. Azonban ilyen lehetőségeket találni kihívás Magyarországon. „Hatalmas szükség lenne a széles körben elterjedt szakmai önkéntességre, mégis kevés jó példát látunk” – mondja Bakó Csaba, a SIMPACT ügyvezetője.

Nehéz a kapcsolódás

Egy tapasztalt szakember, aki évek óta dolgozik egy nagyvállalatnál, úgy dönt, hogy önkénteskedni szeretne. Az első akadály, hogy nincs kapcsolatban civil szervezettel. Ha ez a kapcsolat létre is jön, nem igazán tudja, hogy tudásából mi releváns, és azt hogyan alkalmazza az adott szervezet mindennapi problémáira, civil kontextusra. A nonprofit szféra pedig nem igazán tudja, mit várhat, mit kérjen a cégektől, céges szakembertől.

“Ezért sok esetben inkább a kerítésfestés marad. A civil szervezetek közül pedig csak az amúgy is érettebbeknek van esélye érdemben szakmai önkéntesekhez jutni”

– mondja Bakó Csaba.

Szakmai önkéntesség: új utakon

A SIMPACT ezért egy olyan szakmai önkéntes modellt dolgozott ki, ami széles kör számára teszi lehetővé a szaktudásával való segítségnyújtást, és a kevésbé profi civil szervezeteket is alkalmassá teszi arra, hogy szakmai önkénteseket fogadva hatékonyabb működésre térjenek át. Jelentősen csökkenti a belépési küszöböt mindkét oldalról, és átveszi a terhek nagy részét. Az innovatív program – a nemrég lezárult próbaidőszakot követően – jelenleg már három kulcsterületen ad kompetenciákat az NGO-k számára.

„A program nemcsak a civil szervezetek munkáját teszi hatékonyabbá, hanem az önkéntesek fejlődését is támogatja, és lehetőséget ad számukra új perspektívák megismerésére, miközben egy kipróbált módszertan és minőségbiztosítás segíti a munkájukat”

– mondja Bakó Csaba, a SIMPACT ügyvezetője. A résztvevő vállalatok számára a program a HR célok, például a munkavállalók kompetenciáinak fejlesztése szempontjából is rendkívül hasznos, de erősíti a cég társadalmi felelősségvállalását és ESG céljait is.

„Ami viszont a legfontosabb, hogy a programunkban résztvevő önkénteseknek nem kell felborítani a jelenlegi életüket, több hónapra elosztva, rugalmas időbeosztással, akár online keretek között dolgozhatnak együtt a civilekkel, tevékenységük mégis lényegesen nagyobb hatású egy kerítésfestéshez képest”

– magyarázza az ügyvezető.

Mire jelentkezhetnek az NGO-k?

„A munkánk során felismertük, hogy számos civil szervezet, aki társadalmilag nélkülözhetetlen munkát végez, olyan kihívásokkal is küzd, amik az üzleti szektor tudásával könnyen orvosolhatóak lennének. A programban olyan témákban ajánlunk segítséget, amik a szervezetek jelentős részét érintik, és amiben gyorsan érdemi előrelépést lehet elérni. Jelenleg már három szakmai témára lehet jelentkezni, de az elérhető témák száma a jövőben folyamatosan bővülni fog”

– ismerteti Bakó Csaba.

A jelenlegi gazdasági környezetben egyre fontosabb a szervezeteknek előre látni a likviditási helyzetüket, de meglepően sok civil szervezetnél hiányzik a likviditás tervezéshez szükséges tudás. A program során szakmai önkéntesek segítenek a civil szervezeteknek egy szervezetre szabott likviditási terv elkészítésében. Így a közelgő pénzügyi problémákat a szervezet nagyobb eséllyel tudja kezelni.

A mindennapi működés szerves része a különféle dokumentumok elkészítése, tárolása, visszakeresése. Sok civil szervezet azonban közös meghajtó nélkül, saját gépeken tárolva, e-mailekben kezeli a fájlokat. A program egy jól kialakított, felhő alapú dokumentum menedzsment megközelítést kínál, hogy tudatosabb és átgondoltabb legyen a dokumentumok kezelése, mellyel a szervezetek értékes időt takaríthatnak meg, amelyet a tényleges tevékenységükre fordíthatnak.

A pénzügyi és IT témán túl HR vonalon is fejlődhetnek a bekapcsolódó civilek: szervezeti és egyéni szintű kapacitástervezésben kapnak segítséget, mellyel csökkenthetik a túlterheltséget és a kiégés esélyét és jobban érvényesíthetik a stratégiai fókuszokat.

Win-win

A program különleges előnye, hogy a civil szervezetek konkrétan előre láthatják, milyen segítséget kaphatnak anélkül, hogy maguknak kellene az igényeiket megfogalmazniuk és toborozniuk céges partnereket, ráadásul a civil szférára szabva.

Az önkéntesek jelenléte nem csak tehermentesítő, de gyakran bátorító is számukra: végre másnak is fontos az, amiért nap mint nap küzdenek. Ezen kívül az önkéntesek révén kapcsolatba kerülhetnek vállalatokkal is, így a networking lehetőségeik is növekednek. Az Erste Social Banking támogatásának köszönhetően jöhetett létre a kezdeményezés, a szervezetek számára a program költségeinek csak kis részét kell finanszírozniuk, a jelképes részvételi díj early bird jelleggel mindössze 7.000 Ft/szervezet.

„A program rendkívül értékes lehetőség a civil szervezetek számára, hogy olyan szakmai tudásra tegyenek szert, amely hosszú távon segíti őket a fenntarthatóbb és hatékonyabb működésben. A szakmai önkéntesség és a civil szféra közötti együttműködés egy win-win helyzetet teremt, amely nemcsak a szervezeteket, hanem az önkénteseket is gazdagítja, mind emberileg, mind a munkahelyi feladataik elvégzéséhez szükséges kompetenciák fejlődésén keresztül”

– fogalmaz Bakó Csaba.

„Célunk, hogy minél nagyobb számú, minél többféle társadalmi problémát lefedő civil szervezet profitáljon a már bizonyított kezdeményezésből, most és a következő években is. A nemrég lezárult pilot időszakban 9 cégtől 100-nál több önkéntes érkezett, 58 civil szervezetet segítve. Most még többre számítunk, akár 100 civil szervezetet is tudunk fogadni.”

– teszi hozzá.

A program 2025. februárjában kezdődik és május végéig tart. A jelentkezési határidő 2025. február 3., de érdemes már most jelentkezni a nonprofit szervezeteknek, és önkéntesek jelentkezését is várják. Az érdeklődők a SIMPACT weboldalán találhatnak további információkat és részletes tájékoztatást.

https://simpact.hu/hatekonysag/

