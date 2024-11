November 26 és 29. között rendezi meg a Budapest Fintech Weeket az MBH Fintechlab, a Magyar Fintech Szövetség, az Ergomania designügynökség és a BrightHills.

A programsorozat célja, hogy a világ számos nagyvárosa után Magyarországon is legyen egy olyan nemzetközi találkozási lehetőség, ahol a fintech cégek, a vállalkozók, a bankok, a szabályozásért felelős szervezetek és a befektetők közvetlenül kapcsolatba kerülhetnek egymással, első kézből szerezhetnek információt. A rendezvény központjában a közösségépítés és kapcsolatteremtés áll, ezért bárki számára ingyenesen látogatható.

„Egy konferencián színpadra állni ma már nem elég ahhoz, hogy üzleti párbeszéd jöjjön létre a fintech-ökoszisztéma szereplői között. Valódi kapcsolódások szükségesek, ismernünk kell egymás történeteit, igényeit és gondolkodását, ha együtt szeretnénk dolgozni – ez igaz a bankokra, a startupokra, és az elsődleges felhasználókra, azaz a vállalkozókra ugyanúgy, mint az egyetemi hallgatókra és a pénzügyi szolgáltatási terület iránt érdeklődőkre. A Budapest Fintech Week célja az, hogy ebben a pár napban lehetőséget teremtsen a találkozásra, ismerkedésre és legfőképp a tudásmegosztásra ebben a régióban is, ahogyan a világ nagyvárosaiban, Londontól Hong Kongon át Bostonig ez már működik”

– nyilatkozta Ács Zoltán, az eseményt szervező MBH Fintechlab ügyvezetője és a Magyar Fintech Szövetség elnöke. A rendezvénysorozat különlegessége, hogy nem egy hagyományos értelemben vett konferencia, hanem a főszervezők mellett a partnerek biztosítják a programok nagy részét.

„A Budapest Fintech Week tulajdonképpen egy esernyőmárka, amely magába foglalja a partnereink által szervezett eseményeket. Ezzel egy olyan platform megteremtése volt a célunk, ahol párbeszédre, vitákra és szakmai kapcsolódásra adunk lehetőséget”

– tette hozzá Boros Lilla, az MBH Fintechlab senior innovációs menedzsere, aki a rendezvény szakmai tartalmáért felel.

A lokális fintech helyzet

A következő évek számtalan kihívás elé állítják majd az európai, és így a magyar vállalatokat is. Az új szabályozásoknak (MiCA, PSD3) nehezen tudnak azonnali megfelelést biztosítani a nagyvállalatok, a gyorsan alkalmazkodó fintechek pedig a kevés erőforrás miatt kényszerülhetnek parkolópályára. Így kölcsönösen előnyös szinergiákra van szükségük, melyeknek jó találkozási pontja lehet a Budapest Fintech Week. Az érintett cégek számát tekintve is van létjogosultsága egy ilyen rendezvénynek: a Magyar Nemzeti Bank 2024-es FinTech és Digitalizációs Jelentése szerint már több mint 200 magyar fintech cég található a piacon, és ezek megjelenési üteme folyamatosan növekszik. „Budapest egyre népszerűbb Fintech központ, egyre több és több sikersztorival. A Fintech Week célja, hogy ráirányítsa a helyi és a nemzetközi pénzügyi közösség figyelmét az eddigi eredményekre és a közeljövő lehetőségeire” – emelte ki Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és FinTech fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója.

Miről lesz szó?

Bár Magyarország és a közép-európai régió a fintechvilág térképén még kevésbé hangsúlyos terület, kifejezetten izgalmas üzleti sztorik itt is fellelhetők – az eseménysorozaton ezeket első kézből ismerhetik meg az érdeklődők. Hogy néhány témát is említsünk: ilyennek ígérkezik például a Bankmonitor története arról, hogyan vált a cég a digitális jelzáloghitelek területén piacvezetővé, vagy az Egyesült Királyságból érkező Freetrade előadása a Freemium részvénykereskedési szolgáltatásukról. A KPMG előadásai várhatóan nagy érdeklődésre tarthatnak számot: a globális pénzügyi technológiai vállalatok és startupok finanszírozása témáját járják körül, fókuszban a régióra jellemző trendekkel és a legnagyobb, vagy épp legérdekesebb közép-európai M&A esettanulmányokkal. Az Insurwiz azt vizsgálja, hogy a szabályozás és a technológiai fejlődés várhatóan milyen hatással lesz biztosítási szektorra régiónkban.

A rendezvények nagy része angolul zajlik majd, szó lesz sikeres bank-fintech együttműködésekről, az új szabályozások hatásairól és a fintechek globális helyzetéről. Több jelentős nemzetközi delegáció is érkezik a Budapest Fintech Weekre: a régiós szintű elemzéseket a Czech Trade és nemzetközi fintech szövetségek egészítik ki, a startupokból, befektetőkből és fintech szakemberekből álló török delegáció pedig a legfejlettebb fintech startupjait is bemutatja majd. Számos környező országból érkeznek még szakértők, hogy bekapcsolódjanak a Budapest Fintech Week programjaiba.

Nemzetközi szakértők

November 26. délután, a Budapest Fintech Week megnyitóján Bán Dénes, kockázati befektetések elismert nemzetközi szakértője tart előadást a magánbefektetések aktuális helyzetéről. Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik vagyonkezelői irodahálózatok kiépítésében és tanácsadásban Ázsiában, az EMEA régióban, az Egyesült Királyságban és Észak-Amerikában.

A Budapest Fintech Week izgalmas előadójának ígérkezik Neha Mehta is, aki több, önmagában is nagy témával foglalkozik párhuzamosan: többek között a pénzügyi rendszerek fenntarthatóságát és a pénztechnológia fejlődési irányait kutatja, illetve létrehozta a Femtech partners elnevezésű szervezetet, mely a szegmensben dolgozó nőkre fókuszál – ezt a témát járja körül Budapesten egy panelbeszélgetés során. One stop – The untold story of Super Apps című, nemrég megjelent könyvének bemutatóján pedig a szuperappok térnyeréséről és a kereskedelmi-pénzügyi ökoszisztémákra gyakorolt hatásáról hallhatunk.

AI téma nélkül ma már nem létezik szakmai rendezvény, így a Fintech Weeken is fókuszba kerülnek e legújabb technológia hatásai. Ezek közül ajánlónkban kettőt emelnénk ki: a számviteli-üzleti tanácsadási szolgáltatásokat fejlesztő Bookkeepie előadásában arról osztja meg a tapasztalatait, hogy a vállalkozók mennyire találják hasznosnak a mesterséges intelligencia által nyújtott megoldásokat, a Peak Parent&Child terméke pedig a következő generációkra koncentrál: AI eszközöket használ ahhoz, hogy a fiatalokat minél korábban hiper-személyre szabott módon pénzügyi tudatosságra oktassa.

Hol és mikor?

Időpont: 2024. november 26-29.

Helyszín: Create26, Budapest 1061, Király utca 26.

Programok: https://budapestfintechweek.com/events

A rendezvény ingyenes, de regisztráció szükséges: https://budapestfintechweek.com

Regisztráció a sajtó számára, interjúigény: hello@fintechlab.hu

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!