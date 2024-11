Rekordköltés várható Black Friday alatt: akár 160 milliárd forintot is elérheti a vásárlások összege országosan

A Black Friday Magyarországon is az egyik legkiemeltebb vásárlási alkalmak egyike, de a MediaMarkt megbízásából készített legfrissebb kutatás szerint a korábbi évekhez képest átalakult az emberek hozzáállása. A felmérés – amelyet a Publicis Group Hungary finanszírozásával és a PwC kivitelezésével készített a vállalat-, azt mutatja, hogy az akciós árak kereslete továbbra is kiemelkedő, azonban maga a „fekete péntek” már egyre kevésbé bír különleges jelentőséggel.

Az egynapos akció helyett hosszabb időszak a nyerő

Bár a vásárlók majdnem kétharmada (63%) kifejezetten az akciós ajánlatokat keresi, az egynapos Black Friday, ami régen a rendkívüli árengedményekkel volt egyenlő, mára egy hosszabb, akár egész hónapos leárazási időszakká vált. A vásárlók mindössze 11%-a jelezte, hogy tavaly a Black Friday alkalmával vásárolt, és az idei évre is hasonlóan visszafogottak a várakozások. Ennek oka részben az, hogy a népszerű akciók ma már nemcsak egy napra, hanem hosszabb időszakra szólnak, így az emberek már nem készülnek annyira koncentráltan egyetlen napra.

„A vásárlói szokások folyamatos változásával a MediaMarkt számára is fontos, hogy alkalmazkodjon az új elvárásokhoz. A Black November lehetőséget ad arra, hogy megemelt készletünkből vásárlóink ne egy nap alatt, hanem egy teljes hónapon át, nyugodtan válogathassanak az akciós termékek közül, elkerülve a tömeget és a felesleges kapkodást. Így kényelmesen, alapos megfontolás után szerezhetik be azokat a műszaki eszközöket, amelyek valóban értéket jelentenek a mindennapjaikban és hasznos ajándékok lehetnek karácsonykor” – tette hozzá Szilágyi Gábor a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az érdeklődés csökkenése és tudatosság növekedése

A Black Friday ereje a kutatás szerint azért is halványul, mert a vásárlók egyre tudatosabbá válnak. Az esemény során vásárlást tervezők 60%-a olyan termékek beszerzésében gondolkozik, amelyeket amúgy is megvenne, míg kifejezetten a karácsonyi ajándékokat keresők 42%-ot tesznek ki. A felmérésben résztvevők több mint háromnegyede azt mondta, hogy csak termékeket vesz meg az ünnepi időszakban, amiket tervezetten amúgy is beszereznének. Ráadásul a résztvevők több mint fele (53%) közömbös az eseményt illetően, és sokan az elmúlt évek gazdasági kihívásai miatt is elkerülik a hirtelen ötlettől vezérelt vásárlásokat, még a jelentős árkedvezmények ellenére is.

Online vásárlás dominanciája

A kutatás alapján a vásárlók 44%-a kizárólag az online térben keres akciókat, míg további 34% mind az online, mind a hagyományos boltokban figyel az ajánlatokra. Kifejezetten csak a hagyományos bolti akciókat keresők aránya csupán 8%, ami jól mutatja az online vásárlás dominanciáját, különösen a Black Friday időszakában.

Okostelefonoktól a kávéfőzőkig – mit vásárolnak a magyarok?

A műszaki cikkek iránti kereslet kiemelkedő: a Black Friday vásárlók közel fele tervez okostelefont, tabletet vagy okosórát venni, átlagosan 90 ezer forintot költenek erre a kategóriára. Szórakoztató elektronikai termékek – főleg okostévék – is népszerűek, ahol átlagosan 235 ezer forintos költés várható, míg a háztartási gépek iránti érdeklődés 62%-ot ér el, különösen a kávéfőzők és mosogatógépek esetében.

Kiemelkedő összköltés várható

A vásárlást tervezők átlagosan 195 ezer forintot szánnak a leárazásokra, ami a digitális eszközöket gyakran használó, 4,2 millió fős közönségre vetítve körülbelül 95 milliárd forintnyi tervezett költést jelent. A teljes piacra vetítve, beleértve a nem tervezett vásárlásokat és és azokat is, akik ritkábban használnak a digitális eszközöket, ez az összeg akár a 150-160 milliárd forintot is elérheti.

