Magyar nők és kisebbséghez tartozó vállalkozók jelentkezését várja start-up programjára a Morgan Stanley

A Morgan Stanley bejelentette, hogy a tavalyihoz képest kétszer annyi start-up részesülhet befektetésben és szakmai támogatásban az Inclusive Ventures Lab (MSIVL, röviden: Labor) nevű akcelerátorprogram keretében, amellyel a vállalat a nők és a különböző kisebbségi etnikumokhoz tartozó vállalkozók cégeit támogatja.

A program keretében tavaly után már másodszor várják a jelentkezőket az Európát, a Közel-Keletet és Afrikát magába foglaló EMEA régióból. Közülük tíz résztvevőt választanak ki, akik egy öt hónapos program során testreszabott segítséget kapnak vállalkozásuk fejlesztéséhez. Tavaly – amikor először rendezték meg a programot a régióban – öt cég részesült támogatásban. A nemzetközi versenyre kifejezetten várják a jelentkezőket a termékeny start-up ökoszisztémával rendelkező Magyarországról, ahol már számos különböző hátterű vállalkozó alapított sikeres vállalkozást az elmúlt években.

Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti központjának vezetője elmondta: „A Morgan Stanley immár több mint 16 éve van jelen a magyar fővárosban, mára a bank egyik legnagyobb informatikai és elemző központjává vált 3000 munkatárssal, így jó rálátásunk van arra, hogy milyen elkötelezett és tehetséges emberek vannak Magyarországon, tele nagyszerű ötletekkel. Az MSIVL program már bizonyította, hogy páratlan lehetőséget kínál az ígéretes vállalkozóknak arra, hogy leküzdjék az előttük álló akadályokat, és részévé váljanak egy hasonlóan gondolkodó emberekből álló közösségnek, amelynek segítségével új növekedési pályára állíthatják vállalkozásukat.”

Az Labor programra február 14-étől hat héten át lehet jelentkezni az EMEA régióban, ezt követően választják ki azt a tíz vállalkozást, amely támogatást kaphat. Olyan cégek pályázatát várják, amelyek erős növekedési kilátásokat tudnak felmutatni, és innovatív, egy befogadóbb, fenntarthatóbb jövőt előmozdító technológiai megoldásokat fejlesztenek.

A Morgan Stanley először 2017-ben indított programot annak érdekében, hogy orvosolja a multikulturális hátterű és női vállalkozókat érő hátrányokat, amelyek a kutatások szerint elsősorban a tőkéhez jutás területén jelentkeznek. 2020-ban a Közép- és Kelet-Európában a kockázatitőke-befektetések alig 1%-a irányult nők által alapított start-upokba, 5% vegyes összetételű cégekbe, 94% pedig kizárólag férfiak által alapított vállalkozásokba áramlott. Magyarországon része a problémának az is, hogy az Európai Unióban itt a legalacsonyabb, mindössze 13% a vállalkozó nők aránya a tudományos, műszaki és informatikai területeken.

A Labor program célja, hogy enyhítse ezeket az egyenlőtlenségeket, és nem csupán azzal, hogy a Morgan Stanley befektetőként is beszáll ezekbe a kezdeti fázisú, gyorsan növekvő vállalkozásokba, hanem azzal is, hogy öt hónapos, intenzív program keretében saját mentorai és tanácsadói, valamint külső iparági szakértők bevonásával segíti növekedésüket és fejlődésüket. A program csúcspontja egy demonstrációs nap, amelynek során a résztvevők a Morgan Stanley globális hálózatából érkező befektetők előtt mutathatják be vállalkozásukat. Ezek a befektetők szerepet játszhatnak a további tőkéhez jutásban és stratégiai partnerségek kialakításában, és így felgyorsíthatják a vállalkozások fejlődését.

A program angol nyelven zajlik. Az elmúlt öt évben az Egyesült Államokból és az EMEA régióból összesen 69 cég vett részt a programban, és mintegy 150 millió dollárnyi új finanszírozáshoz jutottak.

Sanghamitra Karra, az MSIVL program EMEA régiós vezetője elmondta:

„A program eddigi tapasztalatai inspirálóak voltak a régióban, és maximálisan igazolták, hogy sok rátermett vállalkozó van a nők és a valamilyen etnikai kisebbséghez tartozó vállalkozók között, ahogy azt is, hogy a hozzáférés a növekedést megalopozó tőkéhez, valamint a stratégiai tanácsadáshoz, mentoráláshoz kulcsszerepet játszik a start-upok fejlődésében. A 2022-es program sikerein felbuzdulva idén megkétszerezzük erőfeszítéseinket a régióban, és tíz gyorsan növekvő vállalatba tervezünk befektetni.”

További információ a Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab programról a

www.morganstanley.com/msivl honlapon érhető el. Jelentkezni február 14-től lehet.

