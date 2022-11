Praktiker: ezek az idei karácsonyi trendek

A karácsonyt évszázadok óta ünnepeljük, mégis minden évnek van valamilyen slágerszíne, slágerterméke a Praktiker országos hálózattal rendelkező barkácsáruházlánc szakértője szerint.

Idén a farmerkék és tengerészkék a bronz és ezüst elemek kiegészítő színei, valamint a duplakockás mintázat és a horgolt hatású textíliák hódítanak a dekorációban. Az illatok közül a lágyabb, valamint a keleti jellegűeket, például a szantálfa illatát keresik a legtöbben. A barkácsáruházlánc adatai alapján a karácsonyfadíszek közül az üveggömb megunhatatlannak bizonyul, ebből évek óta növekszik az eladások száma. Szintén folytatódik az elmúlt időszakban erősödő trend, amely szerint visszaszorulóban van a hagyományos csomagolóanyag, változás látható azonban a karácsonyi vásárlások időbeli eloszlásában.

Piros betűs ünnepeink közül karácsonykor vágyunk leginkább arra, hogy a környezetünket is feldíszítsük, és a különleges alkalomhoz igazítsuk. Erre nemcsak a keresztény ünnephez hosszú ideje kapcsolódó karácsonyfaállítás teremt nagyszerű lehetőséget, hanem a lakás vagy ház többi részéhez rendelkezésre álló díszítőelemek sokasága is. A magyar barkácspiac meghatározó szereplője, a Praktiker adatai alapján a magyarok a karácsonyi dekorációs, világító termékek széles skálájának megvásárlásával készülnek az ünnepekre. Tálas Adrienn kategóriamenedzser szerint a karácsonyi vásárlások időbeli eloszlását tekintve egy érdekes trend is körvonalazódik az elmúlt években. 2019-ben az ünnepi dekorációkat vásárlók két csoportra, a november eleji „korán kelőkre” és a december harmadik hetében érkező „későn ébredőkre” voltak feloszthatók. Az adatok alapján ez 2020-tól, a koronavírus-járvány kitörésétől kezdve megváltozott, és a karácsonyi dekorációs termékeket vásárlók többsége a november végi-decemberi elejei időszakban érkezett. A szakértő szerint a következő évek érdekes kérdése lesz majd, hogy visszaállunk-e majd a járvány előtt megszokott két időpontban tetőző vásárlói rohamra, vagy megmarad kiemelt időszaknak az ünnepek előtti 2-3 hét. Ahhoz azonban, hogy a lehető legszabadabban válasszunk kiegészítőket, mindenképpen a korai vásárlás javasolt, így bőven lesz idő mindent olyan dizájnban beszerezni, amilyet elképzeltünk az idei karácsonyra. Ami a termékek népszerűségét illeti, jól látható, hogy a magyarok számára az üveggömb továbbra is az egyik legfontosabb fadísz, ugyanakkor a vásárlásokban egyre hangsúlyosabban jelenik meg a zöld gondolkodás. Nézzük, melyek az idei trendek a Praktiker szakértője szerint!

Lakásdekoráció, asztali díszítés, illatok

Idén a megszokott karácsonyi csillogás (bronz, ezüst, ekrü) kiegészítőiként a farmerkéket és a tengerészkéket használják sokan. Szintén népszerű a gold díva art deco, amely az arany-fekete ellentétére épülve jellegzetes színvilágú, egyenes vonalaival elegáns megjelentésű. A figurák közül a szarvas és az erdei manók idén is sokféle összeállításban szerepelnek. Azok esetében, akik a házias vidéki stílust részesítik előnyben, a konyharuhák és asztali dekorációk terén a duplakockás, bronz, barna és farmerkék színek alkotják az aktuális trendet, összhangban a díszpárnákkal és plédekkel. Az illatok terén idén a virágillat és a lágyabb illatok hódítanak, valamint népszerű a keleti füstölők világa, például a szantálfa.

Ajándékcsomagolás: visszaszorulóban a hagyományos, mindent befedő megoldások

A szakértő szerint egyre határozottabban lehet érezni a hagyományos, „mindent befedő” csomagolás visszaszorulását. Sokan használnak újrahasznosított ajándéktasakot, valamint trendi lett az is, hogy egyszerűen egy szalaggal kötik át, vagy újrafelhasználható, minőségi textilben adják át az ajándékot.

Fadíszítés: sláger az üveggömb, egyre több a természetes anyag

A karácsonyi dekorációk közül jellemzően a fa díszítésével foglalkozunk a legtöbbet: a Praktiker ünnepi dekorációs kínálatának több mint harmadát ebből a kategóriából értékesítették 2021-ben. Külön érdekesség, hogy az elmúlt években megtöbbszöröződött az üveggömb karácsonyfadíszek iránti kereslet. Amíg 2019-ben még a dekorációs eladások 3 százalékát alkották ezek a díszek, 2021-re ez a szám 7 százalékra emelkedett: ennek a hagyományos fadísznek továbbra is növekszik a népszerűsége Magyarországon. A Praktiker szakértője szerint idei trend, hogy jellemzően két színnel díszítjük a fát, szalagok és üveggömbök felhasználásával. Utóbbiakat úgy rendezzük el Boncz Péter szezonális kihelyezési osztályvezető tanácsa szerint, hogy alul legyenek a nagyobbak (12-16 centiméteresek), feljebb haladva pedig az egyre kisebbek. Népszerűek a természetes díszítőelemek is, sokan használnak ágakat, tobozokat, bogyókat – olykor keverve a modern díszekkel.

Műfenyő, karácsonyfatalp

A műfenyők közül a kevert szilikon vagy tiszta szilikon anyagú a legkeresettebb, mérete szerint pedig a 180 centiméter feletti a legnépszerűbb. A selyemfonatú műfenyőt már kevesebben keresik. Fenyőtalpnak a vízzel megtölthető, stabilizálható típusok is népszerűek – a szakértő szerint ezek közül a racsnis a tartósabb, ugyanakkor fontos, hogy az ilyen megoldások 150-180 centis fákhoz megfelelőek.

Világítás: a mobil applikációs irányítás a menő

A karácsonyi hangulat elengedhetetlen kelléke a világítás, és talán az ehhez kapcsolódó termékek mentek át a legtöbb változáson az elmúlt években. A vásárlók tudatossága is érezhető, talán az energiahatékonysággal is összefüggésben 53-ról 46 százalékra csökkent a karácsonyi fényeken belül a kültéri világítás aránya. Népszerűek az energiatakarékos ledvilágítási megoldások, és különösen szeretjük, ha távolról is kezünkbe vehetjük az irányítást: a mobiltelefonos applikációval működő karácsonyi ledvilágítás az igazi sláger.

