A memóriatermékek és technológiai megoldások terén globális piacvezető Kingston Technology Company, Inc. flash-memóriákat gyártó leányvállalata, a Kingston Digital Europe Co LLP ma bejelentette, hogy a TrendForce piackutató cég 2021 elsőszámú harmadik feles SSD-szállítójává nyilvánította a viszonteladói szegmensben. A TrendForce szerint a Kingston 26 százalékkal részesedett a 2021-ben összesen leszállított 127 millió SSD-ből.

Bár a világjárvány 2021-ben is fennakadásokat okozott az SSD-k alkatrészellátásában, a globális disztribúciós csatornákban zajló szállítások éves szinten 11 százalékkal emelkedtek. Miközben a termékek gyártása iránti kereslet nőtt, a szállítási volument negatívan befolyásolta, hogy a szilíciumszeletek ellátási zavarai megnehezítették a rendelési határidők tartását. Erre reagálva a Kingston korlátozott szállítási stratégiát vezetett be, miközben a termékárak emelkedtek. Mindezek alapján kijelenthető, hogy globális alkatrészbeszerzési stratégiájának köszönhetően a Kingston jóval versenytársai előtt járt a világjárvány és a lapkahiány következményeinek kezelésében. Az eredmények megerősítik a memóriavállalat egyértelmű vezető szerepét az SSD-gyártásban, hiszen a második helyen álló szállító, az ADATA a teljes viszonteladói piac mindössze 8 százalékát tudhatta magáénak. A harmadik feles (nem félvezető) SSD-gyártók kategóriája a teljes szállítási volumen 58 százalékát tette ki 2021-ben.

A játékfuttatáshoz szánt PCIe 4.0 NVMe SSD-k iránti növekvő kereslet továbbra is meghatározza a piaci környezetet, és arra készteti a modulgyártókat, hogy a SATA-ról folyamatosan a PCIe-re térjenek át. A TrendForce előrejelzése szerinti az új termékváltozatok bevezetése várhatóan növeli majd a márka ismertségét és a szállítási volument. A Kingston 2021-ben két PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD-vel egészítette ki portfólióját: a KC3000 és a Kingston FURY Renegade SSD modellekkel. A nagy teljesítményű meghajtók tovább bővítették a Kingston kliens SSD-inek családját, amelynek tagjai gyors és megbízható játék-, illetve alkalmazásfuttatást tesznek lehetővé a felhasználók számára asztali számítógépen és laptopon. A TrendForce szerint az ár és az átfogó globális gyártási, illetve értékesítési szolgáltatások nyújtásának képessége fontos tényezőként járulhat hozzá a PCIe SSD-szállítások további növekedéséhez.

A Kingston Technology piaci jelenléte főként az ügyfelekkel és a viszonteladó partnerekkel világszerte fenntartott szoros kapcsolatnak köszönhető. Miközben a vállalkozások igyekeztek gyors ütemben alkalmazkodni a világon végigsöprő egészségügyi válsághoz, a Kingston továbbra is kiemelkedő értékesítési támogatást nyújtott nekik, és rendelkezésükre bocsátotta azokat a belső termékszakértőket és mérnököket, akik megtestesítik a több mint 30 éve megbízhatóságot és támogatást jelentő „Kingston Is With You” filozófiát. A Kingston SSD-piaci első helyezése nem is annyira meglepő, tekintve, hogy ugyanez a filozófia immár 19. éve biztosítja a vállalat DRAM-divíziója számára a legnagyobb harmadik feles memóriamodul-szállítónak járó elismerést.

„Megtiszteltetés számunkra a Kingston fennállásának 35. évében elért rangos helyezés”

– nyilatkozta Tony Hollingsbee, a Kingston EMEA-régióbeli SSD-üzletágának vezetője.

„Globális ügyfélkörünk és viszonteladói partnerhálózatunk kezdettől fogva élvezik a Kingston céltudatosságának és stabil értékesítési tevékenységének előnyeit. Ezek a sikeres kapcsolatok együtt segítették elő SSD-üzletágunk gyors növekedését. A TrendForce legfrissebb eredményei igazolják erőfeszítéseinket, és a siker természetesen partnereinknek is köszönhető.”

