Felelős energiafogyasztóként mutat példát a Gránit Pólus

A Gránit Pólus Csoport, amelynek érdekeltségébe olyan országos szinten is meghatározó létesítmények tartoznak, mint a Westend, a Papp László Budapest Sportaréna vagy a Művészetek Palotája, minden korábbinál drasztikusabb energiafogyasztás-csökkentési projektet indít.

Időszakosan olyan intézkedéseket vezet be saját működése és az általa üzemeltetett házak tekintetében, melyek az erőforrások felelős fogyasztásának legmagasabb szintjét képviselik. Ezzel éves szinten legalább 15 százalékkal kívánja csökkenteni energiafelhasználását.

A Gránit Pólus Csoport a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokat eddig is prioritásként kezelte, így nem meglepő az a radikális döntés, melyet a jelenlegi gazdasági-társadalmi helyzetet felmérve hozott meg a vállalat vezetősége. Haladéktalanul és nagymértékben tovább csökkenti energiafogyasztását és bízik abban, hogy programja felhívja más gazdasági szereplők figyelmét is a rendkívüli helyzetre, melyben mindenkinek rendkívüli döntéseket kell hoznia Az intézkedések – melyek első körben saját használatú irodái energiafelhasználását korlátozzák – jórészt olyan lépéseket tartalmaznak, melyek már az általános a komfortérzet csökkentése mellett valósíthatók csak meg. A cégcsoport munkáltatóként vállalja az ezzel járó kockázatot, sőt üzletfeleit is biztatja bizonyos kényelmi funkciók átmeneti feladására a felelősségteljes energiahasználat jegyében.

„Példát kívánunk mutatni azzal, hogy a drasztikus energiacsökkentést magunkon kezdjük. Fontos hangsúlyozni, hogy itt nem arról van szó, hogy az eredményeink javítása érdekében csupán a költségeinket csökkentjük, hanem arról, hogy valóban kevesebb energiát fogyasztunk majd, vállalva ennek az összes, működésre gyakorolt negatív hatását, hátrányát”

– foglalta össze a program lényegét Gyertyánfy Miklós, működési vezérigazgató-helyettes.

„Mára egyértelművé vált, hogy nem lehet tovább várni. A gazdasági és társadalmi problémákat már nem lehet külön kezelni, és a gazdasági szereplőknek a pénzügyi, vagyoni eredményük, sőt akár a presztízsük csökkenését megkockáztatva kell döntéseket hozniuk annak érdekében, hogy a társadalmi problémák enyhüljenek. Mindenkinek takarékoskodnia kell, és ha a háztartásoknak ezt meg kell tenniük, akkor a piaci szereplők sem bújhatnak ki a kényelmetlenséggel járó lépések alól”

– mondta el Gyertyánfy.

A felelős energiafogyasztást célzó projekt kapcsán három hónappal ezelőtt külön szakértői munkacsoport alakult. Első lépésként megvizsgáltak minden olyan gépészeti szolgáltatást és eszközt, melyek akár beruházás nélkül is megtakarítási pontot jelenthetnek, majd létesítményekre szabottan meghatározták a megvalósításra érdemes projekteket. Az intézkedések több oldalról megalapozottak, a korábbi tapasztalatokra, szakmai tudásra építenek, illeszkednek a cégcsoport ESG stratégiájába, és felgyorsítanak olyan hatékonyságnövelő és környezetvédelmi fejlesztéseket is, amelyeket a vállalat az eredeti tervek szerint csak középtávon kívánt megvalósítani.

Az energiamegtakarítási döntések a Gránit Pólus saját központján túl a cégcsoporthoz tartozó összes létesítményt érintik – így a Westend bevásárlóközpontot és irodaházait, a Papp László Budapest Sportarénát, a MÜPÁ-t, további kisebb irodaházakat, valamint az Intercontinental csoport által üzemeltetett Crowne Plaza Budapest szállodát. A cél, hogy éves szinten legalább 15 százalékkal kevesebb energiát fogyasszanak, elsőként a kényelmi funkciók feladásával, illetve a jelenlegi rendszerek felülvizsgálatával és további optimalizálásával, szem előtt tartva, hogy ezzel az intézmények biztonságos és rendeltetésszerű működését ne veszélyeztessék.

A Westend esetében a bérlők és a látogatók számára leginkább érzékelhető változás a bel- és kültéri világítás csökkentése, valamint a klimatizálás még pontosabb vezérlése lesz. Utóbbi különösen izgalmas, mivel az üzemeltető csak a közös területek hűtési-fűtési hőfokáért felel, így fontos feladat lesz a bérlők minél magasabb szintű bevonása az energiaprojekt hatékony megvalósítása érdekében. Emellett optimalizálják az elektromos-autótöltők teljesítményét, és az összes lehetséges területen visszafogják az épület nyitvatartási időn kívüli fogyasztását.

A szórakoztató létesítmények – így a Budapest Sportaréna és a MÜPA – esetében szintén elsősorban a légtechnikai berendezések és a világítás használata kerül átgondolásra. A Művészetek Palotájának híres díszkivilágítása is várhatóan rövidített üzemidővel kápráztatja majd el az arra járókat.

„Szerencsére egyre többen felismerik, hogy az energiagazdálkodás már rég nem a magasabb profit megszerzéséről, hanem a biztonságosabb jövőről szól, amihez mindenkinek lehetőségeihez mérten kell hozzájárulnia! Tudásunk és tapasztalataink megosztásával pedig készséggel állunk mindazon szervezetek, intézmények rendelkezésére, akik a jövőben hasonló intézkedéseket terveznek”

– tette hozzá Gyertyánfy Miklós.

A módosított működési feltételek október 1-jétől lépnek életbe.