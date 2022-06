Fintech megoldások, amelyek megvédhetik befektetéseinket az inflációtól

A jelenlegi magas inflációs környezetben a befektetések fontosabbá válhattak, mint eddig bármikor. A megfelelő eszközöket kiválasztani azonban nehéz.

A folyamatos jegybanki kamatemelésekkel összefüggő várakozások miatt sokan vonakodnak a “túl korai” kötvénybefektetésektől. A részvénypiacokon pedig hatalmas volatilitást okoztak a globális gazdasági problémák és a geopolitikai feszültségek. Milyen más lehetőségekről érdemes gondolkodni? Íme néhány lehetőség a fintech szektor kínálatából.

Szokatlan időket élünk

Kétféle jelenséget figyelhetünk meg a fintech szektorban a gazdasági környezetben végbemenő változások hatására. Egyrészt kevesebb tőke áramlik a szektorba, mint korábban. Az a befektetés pedig, amelyik eljut egy-egy fintech startuphoz vagy vállalathoz, átlagosan kisebb értékeltséget rendel hozzájuk, mint az korábban jellemző volt. Kicsit kibővítve látképünket, ezt a jelenséget sokkal jobban szemlélteti a technológiai vállalatok részvényárfolyamának szemléletes zuhanása.

A borús hírek közepette a fintech szektor másik erősödő trendje, az új vagyonkezelési kezdeményezések gyarapodása adhat reményt. Az utóbbi időben ugyanis a különböző tőzsdei megoldásokkal rendelkező startupoknál érezhetően nőhet az igény a szolgáltatásaik iránt. Ha egy felhasználó szeretné megőrizni pénze értékét, akkor manapság nagy az esély arra, hogy egy költséghatékony, akár jutalékmentesen működő fintech szolgáltatónál teszi meg. Éppen ezért a piaci szereplők egyre több erőforrást fordítanak arra, hogy új terméket dobjanak a piacra. Emellett még ebben a bizonytalan időszakban is nagy az érdeklődés a vagyonkezelők felvásárlására.

Az alternatív eszközosztályok fellendülése

Idén több startup is alternatív befektetési lehetőségekkel igyekezett felhívni magára a figyelmet. Az egyik legnagyobb közülük a Chip, amely egy megtakarításokra és befektetésekre szakosodott szolgáltató. Felhasználói a részvények és befektetési alapok mellett már különböző luxuscikkekben is szerezhetnek részesedést.

A Chip kínálatába olyan cikkek kerültek be, mint a prémium alkoholos italok, a luxus karórák, valamint a festmények és egyéb műalkotások. Ezek és a hozzájuk hasonló befektetések eddig szinte csak az óriási vagyonnal rendelkezők számára voltak elérhetőek. Most azonban többen hozzáférhetnek egy-egy olyan tárgyhoz, amely a hagyományos részvénypiacokénál is nagyobb hozam elérését teheti lehetővé.

Robotokra is támaszkodhatunk

A robottanácsadókról is sok új hír érkezett. Ezek olyan startupok, amelyek automatikus, algoritmusvezérelt pénzügyi és vagyonkezelési tanácsokat adnak minimális emberi beavatkozással vagy akár teljesen önállóan. A Goldman Sachs, az egyik vezető amerikai befektetési bank éppen ilyen startupot vásárolt fel. A NextCapital akvizíciójával automatizált, személyre szabott nyugdíjmegtakarítási és -befektetési kompetenciákkal bővültek a pénzintézet képességei. Lehetőség nyílik így a teljesen gépi alapú pénzügyi tervezésre.

A Betterment maga is robottanácsadó, amely felvásárolta egyik versenytársát, a Makarát. Míg előbbi hagyományos értékpapírokban utazik, az utóbbi újvonalas kriptoszolgáltató. Az ügylet által a kriptovalutákhoz nem értő emberek iránymutatást kapnak a digitális eszközök világában való eligazodáshoz és befektetéshez. A kecsegtető, potenciálisan nagy hozamok mellett azonban nem szabad megfeledkezni az óriási kockázatokról sem, amelyek könnyen felemészhetik a befektetők összes megtakarítását.

Támogatás a támogatásért

Érdekes, hogy sokan egy alternatív befektetési módszerrel, pontosabban közösségi finanszírozáson keresztül fektetnek be olyan startupokba, amelyek megkönnyíthetik az eligazodást a hagyományos piacokon. A befektetőket kereső Danelfin mesterséges intelligenciával alakít ki pontszámokat, amelyek azt hivatottak jelezni, hogy mennyire éri meg megvásárolni egy adott részvényt. Cégenként több ezer adatpontot elemez a startup, ezek alapján határozza meg, hogy a következő 30 vagy 90 napban jobban teljesít-e majd az adott részvény a piacnál vagy sem.

A Peak kutató és tanácsadó csapata minden hónapban átfogó körképet készít a fintech világ mozzanatairól, azok bankszektorra, biztosítókra, IT szektorra és kormányzati szervekre gyakorolt hatásairól. A tanulmányokban részletesen foglalkozunk vagyonkezelői fejleményekkel, amelyeket a lehetőségek és a fenyegetések szempontjából is elemzünk. A teljes körképpel, vagy annak egyes elemeivel kapcsolatban felmerülő kérdéseket a science@peakfs.io email címre várjuk.

Forrás: Computerworld