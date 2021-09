IT fejlesztő és szolgáltató központot hoz létre Debrecenben és Szegeden a COSMO CONSULT Csoport

Új IT fejlesztő és szolgáltató központot hoz létre Debrecenben és Szegeden az üzleti informatikai megoldásokat nyújtó COSMO CONSULT Csoport magyar leányvállalata.

A világ 16 országában aktív cég legalább 50 új munkahelyet teremt informatikai szakemberek számára a beruházással. A két fejlesztő és szolgáltató központ Magyarország mellett világszinten is támogatni fogja a COSMO CONSULT ügyfeleit a Business Central vállalatirányítási rendszer legújabb verziójára történő átállásban. A beruházás a magyar Kormány támogatásával és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) közreműködésével valósul meg.

A Németországban 1996-ban alapított COSMO CONSULT a világ egyik vezető, vállalatok digitális transzformációját hivatalos Microsoft partnerként támogató IT vállalata, mely több mint 20 éve aktív a magyar piacon is. A COSMO CONSULT elkötelezett a Microsoft technológiák iránt, és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ügyfelei az egész világon elérjék a Microsoft által biztosított legújabb technológiai újításokat.

A COSMO CONSULT által világszerte forgalmazott vállalatirányítási rendszerek és üzleti informatikai megoldások a technológiai fejlődés és a felhős megoldások elterjedésének köszönhetően jelentősen átalakultak. Annak érdekében, hogy a cégcsoport magas szinten biztosítani tudja ügyfelei számára a legmodernebb megoldásokat a vállalat Magyarországon bővíti kapacitásait, ezért Debrecenben és Szegeden hozza létre új IT fejlesztő és szolgáltató központját.

Az új egységek elsődleges feladata lesz, hogy világszerte támogassák a COSMO CONSULT meglévő és leendő ügyfeleit a Microsoft Dynamics 365 Business Central vállalatirányítási rendszer legújabb verziójára történő átállásban (upgrade). Továbbá a későbbiekben egyedi, iparági megoldások fejlesztésére is sor kerül majd a vidéki központokban. A COSMO CONSULT célja, hogy tovább erősítse magyarországi vezető szerepét, és a jelenlegi szolgáltatásait megtartva új piaci szegmenseket érjen el.

A bővítés keretében a cég legalább 50 új munkahely létrehozását vállalja Magyarországon speciális szaktudással rendelkező IT szakemberek számára. A cég új irodáiban felsőoktatási, vagy akár középszintű végzettséggel rendelkező IT fejlesztők, és informatikai szakemberek számára teremt új munkalehetőséget. A COSMO CONSULT hazai leánya tavaly közel kéltmilliárd forintos nettó árbevételt ért el, a cég jelenleg mintegy 130 magasan képzett IT szakembert foglalkoztat budapesti és soproni irodájában.

„Mostanában különösen sokat hallunk Debrecenről, ha befektetésekről van szó és azt gondolom, hogy ez örömhír mindannyiunk számára, ugyanis ez egy megtestesülése annak a kormányzati és városvezetői politikának, amely a munkahelyteremtésre, illetve a befektetésekre helyezi a hangsúlyt”

– mondta el Dr. Sztáray Péter András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy a COSMO CONSULT Csoport is Debrecenben találta meg az egyik új székhelyét, úgy vélem, ez számukra is sikeres befektetésnek fog bizonyulni. A cég további sikereit mindenképpen elősegíti, hogy a városban helyben rendelkezésre áll nagyon komoly képzési szintű intézményrendszer. Az új központ megnyitásával legalább 50 munkahely fog létrejönni, ami már önmagában is hatalmas érték, mely a városnak is kiemelkedően előnyös. Nem véletlen, hogy az állam is támogatni kívánta a beruházást, hiszen az üzleti szolgáltató terület rendkívül dinamikusan fejlődő ágazat, mondhatni, a jövő egyik legfontosabb szektora a szolgáltatóiparon belül.”

– tette hozzá Dr. Sztáray Péter András.

„Örülök, hogy ismét egy olyan nagy múlttal rendelkező cégcsoport választotta Debrecent új szolgáltató központjának helyszínéül, amely elkötelezett a szakember-utánpótlás kinevelése iránt. Debrecen regionális központként két útját látja a regionális szerepkörének további erősödésében: a gazdaságfejlesztést és az oktatásfejlesztést. Éppen ezért is fontos, hogy egy oktatásorientált cég választja működésének helyszínéül Debrecent”

– mondta Papp László, Debrecen polgármestere.

„A COSMO CONSULT Csoport számára kiemelt jelentőséggel bír a magyar leányvállalat, hiszen nemzetközi szinten is versenyképes, magasan kvalifikált és tapasztalt szakemberek érhetőek el munkavállalóként az országban. Ez pedig mind a magyar, mind a nemzetközi piacokon hozzájárul ahhoz, hogy kiváló minőségű szolgáltatást nyújtsunk ügyfeleinknek. Magyarország vidéki régiói egyre vonzóbb beruházási helyszínek, egyre fejlődő gazdasági aktivitással. Ezért is döntöttünk úgy, hogy Debrecenben és Szegeden nyitjuk meg új irodáinkat”

– emelte ki Uwe Bergmann, a vállalatcsoport alapítója és ügyvezető igazgatója.

„Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az iparágban betöltött tapasztalatunk alapján a magyar kormány, a HIPA segítségével támogatja a bővülési terveinket és az új irodáink megnyitását Debrecenben és Szegeden”

– hívta fel a figyelmet Polocz Anett, a COSMO CONSULT magyarországi ügyvezetője.

„Biztosak vagyunk benne, hogy az újonnan érkező 50 kolléga számára olyan környezetet tudunk biztosítani, ahol az innováció és a legújabb technológiák használata a mindennapi munka része lesz. Cégünk életében ez egy nagyon nagy mérföldkő, és hiszünk benne, hogy ezzel a lépéssel a vidéki régiókat és egyben egész Magyarországot is támogatni tudjuk a technológiai fejlődésben. Országos lefedettség kiépítésére törekszünk Magyarországon is, így kiemelten fontos volt, hogy Budapest és Sopron mellett, Debrecenben és Szegeden is rendelkezzünk irodával. Az új iroda jelentősen hozzá fog járulni ahhoz, hogy terveink szerint két éven belül 50%-kos növekedést érjünk el Magyarországon.”

A COSMO CONSULT elkötelezett a szakember-utánpótlás kinevelése iránt, éppen ezért új fejlesztő központjához kapcsolódóan stratégiai együttműködést valósít meg szakképző centrumokkal, illetve a Debreceni Egyetemmel. Ez utóbbi keretében, az egyetem informatikai képzésének részeként külön kurzus is indul majd, melyen speciális IT szaktudást sajátíthatnak el a hallgatók.

A COSMO CONSULT debreceni irodáját a napokban, míg szegedi egységét várhatóan jövő év elején nyitja meg.