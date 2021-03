Tudatos vásárlásra buzdít a MediaMarkt és a TVE

Együttműködést kötött a Tudatos Vásárlók Egyesülete és a MediaMarkt, amelyet a két szervezet a közelgő március 15-iki fogyasztóvédelmi világnap alkalmából jelentett be.

A kollaboráció célja, hogy a független, nemzetközi labor-hálózatban végrehajtott teszteket a vásárlók a műszaki áruházlánc webáruházából is elérhessék, ezzel is segítve döntésüket.

A műszaki cikkek többségének beszerzése a fogyasztóktól alapos utánajárást igényel, főleg a magasabb értékű termékek esetén. Ilyenkor nemcsak annak érdemes utána nézni, hogy mennyire illeszkedik a készülék méreteiben vagy funkcióiban az igényeinkhez, hanem annak is, hogy milyen eszközre van valójában szükség és mit tud az adott készülék, hiszen ez a termék minőségének is záloga. A tájékozódás időtartamát lerövidíti, ha már a keresést is megbízható információk alapján indítják el. Magyarországon a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) 2017 óta teszi közzé a nemzetközi ICRT hálózat vizsgálatainak eredményeit, amelyeket a MediaMarkt vásárlói ezentúl a webáruház felületén indított edukatív oldaláról pár kattintással elérhetnek.

“Az együttműködéssel szeretnénk elérni, hogy független teszteredményeink azokat a vásárlókat is segítsék a döntésben, akik eddig a kedvezményes ajánlatok között, főként szubjektív tapasztalatokra hagyatkozva próbálták megtalálni a számukra megfelelő műszaki cikkeket. A MediaMarkt segítségével pedig egyenesen a webáruházból juthatnak el a tesztekhez”

– ismertette az együttműködés célját Haraszti Anikó, a Tudatos Vásárlók Egyesülete fogyasztóvédelmi szakértője.

A Tudatos Vásárlók által publikált tesztek függetlenségének biztosítéka, hogy a kiválasztott termékeket minden esetben anonim módon, kiskereskedőktől vásárolják, a tesztelés azonos szabvány szerint, ellenőrzött, laboratóriumi körülmények között zajlik. Nem tesztelnek prototípusokat, sem pedig ingyenes termékmintákat. Az eredményeiket a kereskedők, a forgalmazók és a gyártók nem befolyásolhatják, a kizárólagos mérce a mutatott teljesítmény.

A MediaMarkt és a TVE együttműködése hozzájárul, hogy már a tájékozódás során segítse a vásárlókat az egyéni igényeiknek legmegfelelőbb műszaki cikk kiválasztásában. A Tudatos Vásárló Tesztekben ugyanis az ár és az összteljesítmény mellett a vevők számára fontos szempontok szerint is szűkíthető a termékkínálat, míg a részletes kereséssel egyszerre több szempont, márkák, terméktípusok szerint is szűrhetők a különböző termékek. Az így kapott értékelő táblázatban már csak a számukra megfelelő készülékeket kell összehasonlítaniuk az érdeklődőknek.

„Támogatjuk fogyasztóinkat abban, hogy tudatos döntést hozzanak műszaki cikk vásárlás során – mondta el Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezető igazgatója. – A vírushelyzet óta tudatosabban terveznek a vásárlók, célzottan érkeznek hozzánk és jellemzően online tájékozódnak a kívánt termékről. Ezt a tudatosságot szeretnénk tovább erősíteni azzal, hogy edukatív oldalunkon felhívjuk vevőink figyelmét a TVE tesztjeire és közvetlen átjutást biztosítunk azokhoz.”

– tette hozzá az ügyvezető.