Itt a hazai kkv-knak fejlesztett ERP-rendszer

A prodHost a hazai kkv-k igényeit figyelembe véve fejlesztette ki vállalatirányítási rendszerét. A hazai ERP megalkotói egyszerű és megfizethető megoldást kínálnak a gyártó, raktározó és szolgáltatói feladatokat ellátó vállalkozásoknak. A prodHost indulása alkalmából 30 napos ingyenes verzióval várja a cégeket, melyek áramvonalasítani kívánják működésüket.

A prodHost alapítói évtizedeket töltöttek a gyártásirányítás és vállalatirányítás területén. Ezalatt ismerték fel, hogy a jelenleg a piacon lévő integrált vállalatirányítási, azaz (Enterprise Resource Planning) ERP rendszerek túl nagyok és bonyolultak a hazai piacra, mivel nehezen alkalmazhatók a kis- és középvállalkozások számára. Költséges a bevezetésük, mivel sok továbbképzést igényel, és az üzemeltetésük is komoly erőforrásokat von el. Így született az elhatározás, hogy a hazai kkv-k termelési színvonalának növelésére és folyamataik egyszerűsítésére hozzanak létre egy integrált vállalatirányítási rendszert, ami segítséget nyújt a gyártói, raktározó és szolgáltatói feladatok ellátásában.

Egy jó ERP rendszer a tárolástól a számlázásig segít

– Ismeretlen helyen dobozokban álló alkatrészek, jelentékeny mennyiségű selejt, egymással nem kommunikáló átláthatatlan Excelek – ilyen problémákkal találkoztunk a hazai cégeknél, sorolta Gulyás Szabolcs, a prodHost egyik alapítója. Mindeközben elvesznek adatok és a folyamatok ritmusa is, ami egyértelműen ront a gyártási folyamat hatékonyságán, ami pedig bevételkiesést jelent – tette hozzá.

Egy könnyen használható vállalatirányítási rendszer

– Ezeken igyekszünk segíteni a rendszerünkkel, mely képes kommunikálni a régi adatbázisokkal, miközben újraszervezi azokat. Forradalmi megoldással, virtuális tanácsadóval kommunikálni lehet az egyes modulokkal, hogy szóban vigyen be adatok az ügyfél. Ezek kívül kérdéseket is fel lehet tenni a program használatáról, ha bármi nem lenne egyértelmű, de elsődleges céljaink között szerepelt az egyszerű használhatóság. Ugyanakkor szívesen ügyfelünk igényeire szabjuk az ERP rendszerünket – emelte ki Gulyás Szabolcs.

A prodHost vállalatirányítási rendszere képes kommunikálni más rendszerekkel, a (MES) üzemi adatgyűjtés és az (OEE) teljes eszközhatékonyság is a része, valamint képes az anyagszükséglet tervezésére. Ezenfelül számos más funkcióval is bír, mely modulokért nem kell extra licencdíjat fizetni, ami egyedülálló a piacon.

Ingyenesen kipróbálható az ERP rendszer

A prodHost árait is a hazai kkv-k igényeire szabta, így már havi pár ezer forinttól elérhető vállalatirányítási rendszert kínál a cég. Ugyanakkor a prodHost főoldaláról most egy kattintással letölthető a program, ami 30 napig ingyenes hozzáférést biztosít minden modulhoz. A rendszer kipróbálható előre feltöltött adatokkal, de létre lehet hozni minden érdeklődőnek a saját vállalatát egy teljesen üres adatbázisba is, sőt akár bevonhatja alkalmazottjait is a tesztidőszakba. A letöltött demo-n keresztül pedig meg is vásárolható az ERP-t, ami megőrzi a korábban feltöltött adatokat.