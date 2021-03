A RobinHood meglepetésként érte a kereskedési iparágat

Mostanra már valószínűleg Ön is hallott a GameStop üzletláncról, a RobinHoodról, valamint a „mém részvény” felkapott szavakról, amelyek jelenleg a pénzügyi piacokat futják körbe. Nem tudja biztosan, hogy mi is történt? Akkor itt egy gyors leírás.

Az egész nem a RobinHood-ról, hanem inkább a Reddit közösségi alkalmazásról indult, ahol a felhasználók egy csoportja összefogott annak érdekében, hogy a “short selling”-et, azaz a shortolást felhasználva felemelje a GameStop részvények árát, ugyanis a short pozíciók zárása miatt elképesztő mértékben emelkedhet az árfolyam. Alapvetően a shortolás egy mód a kereskedők számára, hogy megkíséreljenek pénzt keresni azáltal, hogy arra fogadnak, hogy egy adott társaság részvényeinek ára csökkenni fog. A WallStreetBets csoport felhasználói felismerték, hogy néhány nagy Hedge Fund, amelyek közül az egyik a Melvin Capital, shortolást hajtottak végre a GameStop részvényein. Ennek felfedezése után, a csoport egyesítette erőit és megvásárolta a GameStop részvényeit annak érdekében, hogy az árakat felfelé hajtsa, és arra kényszerítette a Hedge Funds résztvevőit, hogy a csökkenő árak helyett az emelkedő részvényárfolyamokra fogadjanak. Tervük bevált, és a GameStop részvényei az egekbe szöktek, ami hatalmas veszteségeket eredményezett a különböző fedezeti alapok számára, és a kisebb kereskedőknek megadta a kívánt hatalmat. Azóta, ez a jelenség hullámzó hatást váltott ki a piacokon, és úgymond itt jön be a képbe a RobinHood kereskedési alkalmazás. Itt megtekintheti, hogyan döntött a RobinHood a részvétel mellett, és mi történt a GameStop részvényeinek árfolyamaival ezt követően.

A RobinHood állásfoglalása

A kereskedők világszerte részvény-, ETF-, kriptodeviza-, tőzsdei áru- és forex-kereskedésben vesznek részt olyan alkalmazásplatformok használatával, mint például a RobinHood, amely a napi kereskedők körében egy népszerű, olcsó platform. A GameStop helyzet kezdetén azonban a RobinHood váratlan lépést tett, és azonnal megtiltotta a kereskedők számára, hogy 13 más részvény mellett további GameStop részvényeket vásároljanak. Ez lett az egyik legvitatottabb lépés a pénzügyi piacokon ebben az évben, amely jogi pereket, összeesküvés-elméleteket és visszahatásokat váltott ki a kereskedési közösség részéről, néhány kereskedő pedig még a RobinHood kaliforniai központjában is megjelent, ingatlanokat rongált meg, és segítséget követelt. Az ezt követő felfordulás visszhangzott az online kereskedés egész területén, ami arra késztette az egyesült királyságbeli Financial Conduct Authority (FCA) szóvivőjét, hogy felszólaljon: „Az FCA tisztában van a helyzettel és továbbra is nagy figyelemmel kíséri az Egyesült Királyság piacain folytatott kereskedést. Az egyesült királyságbeli befektetőknek nagyon kell vigyázniuk akkor, amikor részvénykereskedést folytatnak magas volatilitású körülmények közepette, azért, hogy teljes mértékben megértsék a vállalt kockázatokat. Ez azokra az egyesült királyságbeli befektetőkre vonatkozik, akik egyesült államokbeli és mind pedig egyesült királyságbeli részvényekkel egyaránt kereskednek. ” Ezután hozzátették: “A cégeknek és az egyéneknek is meg kell bizonyosodniuk arról, hogy megismerik és betartják az összes szabályozást, ideértve a piaci visszaéléseket és a shortolást is abban a joghatóságban, ahol kereskednek”.

Ami a GameStop-ot illeti, számára a RobinHood drasztikus lépése szinte azonnal megfordította a részvényárfolyamok felfelé irányuló mozgását, és a nap végére 44% -kal csökkentek a részvények. Azóta azonban a RobinHood feloldotta a kereskedési tilalmakat, ezáltal lehetővé téve a felhasználók számára, hogy újravásárolják és eladják a GameStop és más vállalatok részvényeit. Ez volt aztán az igazi hullámvasutazás a GameStop számára, példátlan volatilitást keltve a vállalat számára a piacokon, és emellett nagy figyelem is kísérte ezt a kialakult helyzetet, mivel a GameStop egy gyakran használt szóvá vált a pénzügyi piacok utcáin. Mivel az elmúlt évben bőven lehetett tapasztalni volatilitást a piacokon, a kereskedők ezt már megszokták, és a RobinHood felhasználói bázisa összegyűlt, és megnőtt. Mivel az átlagos RobinHood-felhasználó életkora 31 év, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a RobinHood a fiatalabb életkorba tartozó kereskedőket vonzotta, és kissé függetlenné is vált a mobil kereskedési térben. Szóval, ezután a merész lépés után mi történt RobinHooddal? Vessünk egy pillantást arra, hogy milyen hatások érték.

Mit jelent mindez a RobinHood számára?

A RobinHood még ebben a 2021-es zűrzavaros évkezdésben is rekordnövekedést ért el, mivel a JMP Securities elemzése szerint, a kereskedők a közelmúltban 600,000-szer töltötték le az alkalmazást. Ez a legtöbb letöltés az alkalmazáshoz tavaly márciusi letöltési mennyisége óta. A mobil kereskedési eszközök egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert, és azok, akik részt akarnak venni az alkalmazásplatformokkal történő részvény-, áru- és forex-kereskedésben, a most elérhető divatos alkalmazások elegáns új választékához fordulnak. Miközben egyes ügyfelek elhagyták az alkalmazást, és az egyik versenytárshoz mentek a GameStop-fiaskó után, addig mindez nem tűnt elrettentőnek az új kereskedők számára, és a RobinHood összesen több mint 3 millió alkalmazásletöltéssel büszkélkedhetett 2021 januárjára, ami még nagyobb trendre mutat a “játékban”: egy évezredek által vezérelt lépés az online kereskedés irányába az alkalmazások segítségével. A kereskedők úgy tűnik, hogy egy egyszerű, korszerű és olcsó kereskedési élmény felé hajlanak, amelyet kézközelben lehet tartani, és ez közvetlenül az olyan alkalmazások kezére játsza a kerekedőket, mint amilyen például a RobinHood.

Az online kereskedés jövője

Amint azt a RobinHood története alapján is láthatja, a kereskedési iparágnak még hosszú utat kell megtennie, ezért amikor Ön befektetési szolgáltatót keres, akkor a legjobb, ha a kutatás lesz az első lépése, és az FCA által szabályozott befektetési szolgáltatói platformok áttekintésével kezdi a folyamatot. A szabályozás azt jelenti, hogy a közvetítő betartja a szabályozó hatóság által megkövetelt magas színvonalú minőséget, átláthatóságot és biztonsági feltételeket, ezáltal biztosítva egyfajta biztosítást mind az ügyfelek, mind pedig a közvetítők számára. Tehát mindenképpen kezdje az FCA által szabályozott befektetési szolgáltatói platformok áttekintésével.

Az egyik ilyen befektetési szolgáltató, akivel nagy valószínűsggel találkozhat a kutatásai során, az nem más, mint az iFOREX, egy olyan online befektetési szolgáltató, amelyet az UK-beli FCA szabályoz és amely CFD (Contracts for Difference) formájában megvalósuló részvény-, nyersanyag-, ETF-, indexek – és forex-kereskedésre kínál alkalmazást. A CFD-k kereskedése lehetővé teszi az Ön számára, hogy előnyt kovácsoljon a pénzügyi instrumentumok százai esetében fellépő árkülönbségekből (akár azok nőnek vagy éppen csökkennek) anélkül, hogy ténylegesen meg kellene vásárolnia az alapul szolgáló eszközt (például egy tényleges részvényt). Lényegében, Ön az ármozgásokkal kereskedik, tehát ha arra számít, hogy az ár emelkedni fog, akkor „Vételi” vagy „Go long” ügyletet nyithat, abban az esetben pedig, ha azt gondolja, hogy az ár csökkeni fog a jövőben, akkor egy „Eladási” vagy „Go short” ügyletet tud nyitni.

Az iFOREX több mint 900 CFD instrumentumot kínál, valamint olyan különféle fejlett kereskedési eszközöket és szolgáltatásokat is, mint például a piaci risaztások, kereskedési szignálok, elemzési diagramok és az iFOREX gazdasági naptár, amelyek segítenek az ügyfeleknek lépést tartani a világ fontos pénzügyi eseményeivel. Ráadásul, minden egyes ügyfélnek lehetősége nyílik kihasználni az ingyenes oktatási anyagok előnyeit, beleértve az informatív PDF útmutatókat, video oktatóanyagokat és egy valós idejű, személyre szabott képzést kereskedési szakértővel, aki segít Önnek megismerkedni az applikáción keresztül megvalósuló, CFD formájában történő részvény-, tőzsdei áru-, ETF-, index – és forex kereskedés módozataival, mindezt az Ön saját tempójában.

