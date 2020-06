Gyakran nehezítik tévhitek az elektronikus fizetések terjedését

A kormány április 16-án jelentette be, hogy 2021 januárjától minden online kasszát használó kereskedő köteles lesz elektronikus fizetési módot biztosítani vásárlóinak, ám sokan továbbra is ódzkodnak ezek bevezetésétől, jellemzően a költségekre vonatkozó pontatlan információk miatt.

Egyértelműnek látszik, hogy az intézkedés jelentősen meggyorsíthatja a készpénzkímélő megoldások magyarországi terjedését, ami pozitív hatással lehet a gazdaság fehérítésére, és csökkenti majd a készpénzzel járó többletköltségeket, sőt jelen helyzetben az egészségügyi kockázatot is, mivel április közepe óta már 15 ezer forintos értékhatárig lehet a terminál megérintése nélkül kártyával és okostelefon vagy okosóra segítségével fizetni.

Az elektronikus fizetések legnépszerűbb módja a bankkártyás – vagy egyéb NFC chippel ellátott eszközzel történő, POS terminálon keresztüli fizetés. Bakonyi András, az egyszerű és biztonságos fizetések globális piacvezetője, az Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 – ING) Magyarországért felelős értékesítési igazgatója szerint azonban a kisebb kereskedők körében riadalmat keltett a bejelentés, ugyanis számos tévhit kering a kártyaelfogadás bevezetésének költségei körül:

„Fontos leszögeznünk, hogy a bankkártya elfogadás bevezetése már hosszú évek óta nem luxus, ezt eddig is megengedhette magának akár egy mikrovállalkozás is, különösen azóta, hogy az EU leszabályozta a bankközi jutalékok maximumát. Ügyfeleinktől folyamatosan azt a visszajelzést kapjuk, hogy a kártyaelfogadás növeli a kereskedés átlagos kosárértékét és ezáltal bevételét. Egy minden kártya elfogadására képes mPOS terminál beszerzése már olcsóbb, mint egy belépő kategóriás okostelefoné, számos ajánlatban a szolgáltatók akár ingyenesen – csupán a tranzakciók jutalékáért – biztosítják a terminált a kiskereskedőknek. De olyan ajánlatokkal is találkozhatunk a piacon, ahol fix havidíjért vehetünk igénybe terminálokat jutalék és minden egyéb költség nélkül.”