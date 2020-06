Deutsche Telekom IT Solutions néven folytatja az IT Services Hungary

Új néven folytatja Magyarország legnagyobb ICT-munkaadója, az IT Services Hungary: 2020. július 1-jétől Deutsche Telekom IT Solutions márkanévvel működik majd tovább. A névváltás célja a német anyavállalat nemzetközi telekommunikációs üzleti struktúrájának egyszerűsítése, a cégcsoporton belüli együttműködés hatékonyságának javítása és az ügyfélkiszolgálás fejlesztése. A változás a magyar vállalat stratégiáját és növekedési céljait nem érinti, de a hazai vezetés üdvözli a nemzetközi struktúra fejlesztését, amitől még hatékonyabb országok közötti együttműködést várnak.

Nevet vált és át is alakul az IT Services Hungary (ITSH), összhangban azzal a folyamattal, amelynek során az anyavállalat Deutsche Telekom AG (DTAG) átstrukturálja nemzetközi business-to-business (b2b) szervezetét. A hazai cégből 2020. július 1-jével, kiválás útján létrejön a Deutsche Telekom IT and Telecommunications Hungary Kft., az IT Services Hungary Kft.-t pedig ezt követően, 2020. október 1-jei hatállyal Deutsche Telekom Systems Solutions Hungary Kft.-vé nevezik át. A két cég együttesen új márkanevet kap: a munkaerőpiacon közösen, Deutsche Telekom IT Solutions néven lesznek jelen.

Erik Slooten, az IT Services Hungary ügyvezető igazgatója elmondta: „A nemzetközi léptékű átalakítás egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi az együttműködést a vállalatcsoporton belül. A telekommunikációhoz kapcsolódó szolgáltatások különválasztását követően a Deutsche Telekom csoport egésze, így magyarországi cégei is még hatékonyabban tudják majd kiszolgálni az üzleti ügyfelek telekommunikációs igényeit. Itthon a korábbi stratégia mentén folytatódik a magas színvonalú munka: továbbra is azon dolgozunk, hogy egyre nagyobb hozzáadott értékű, egyre összetettebb projektek egyre bonyolultabb feladatait végezzük Magyarországról.” Mészáros Mariann, az IT Services Hungary HR igazgatója hozzátette: „A Deutsche Telekom IT Solutions márka bevezetése jól mutatja a hazai vállalatok elkötelezettségét a Deutsche Telekom Csoport közös értékei, az ügyfélközpontúság, a csapatmunka és az új technológiák iránti szenvedély mellett. Meglévő és leendő munkatársainkat továbbra is arra szeretnénk ösztönözni, hogy együtt teremtsünk értéket az ügyfelek és az egész iparág számára, a struktúra egyszerűsítése pedig jelentős mértékben segítheti őket abban, hogy tudásukat inspiráló nemzetközi közegben, akár globális projektekben bővíthessék, kamatoztathassák.”

A Deutsche Telekom AG nemzetközi b2b szervezetének átalakítása során 2020. július 1-jével az eddig a DTAG leányvállalatához, a T-Systems International GmbH-hoz tartozó, telekommunikációhoz szorosan kötődő szolgáltatások a Telekom Deutschland GmbH-hoz kerülnek, egyúttal a hatékonyabb működés érdekében megszűnik az osztott felelősség a csoport különböző szegmensei között. A telekommunikációs szolgáltatási területek közé tartozik például a hálózati infrastruktúra, valamint a nagyvállalatok és az üzleti ügyfelek mobilkommunikációs szolgáltatásai is.