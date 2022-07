Magyarországon is elindul a Google Wallet

Hamarosan megjelenik az androidos telefonokon a Google új Wallet alkalmazása.

A cég a 2022-es fejlesztői konferenciáján jelentette be, hogy új mobiltárcával próbálkozik. Az új app 39 országban lesz elérhető és az Egyesült Államok nincs ezek között.

Az új Wallet nem csak a betéti- és a hitelkártyák kezelésére lesz jó. Ahogy az Apple is arra törekszik, hogy a minél több kártyát tudjon digitalizálni, a Google-nek is ez az új célja. Szóval be tudja majd olvasni a személyit, az oltási igazolványt, jegyeket és ajtónyitó kártyákat is.

Az új Wallet a Google Pay app helyére érkezik, és frissítésként fog feltűnni a telefonokon. Mivel a kezdő országok között ott van Magyarország is, ezért érdemes rá-ránézni, hogy milyen appokat töltött le este wifin a telefonunk.

Forrás: Fintechradar