Már a magyar fogyasztók számára is elérhető a tavaly bemutatott „Határtalan szépség” egyik fejlesztése, a Vichy SkinConsultAI, amely felismeri az öregedés jeleit és személyre szabott bőrápolási tanácsokkal látja el a felhasználókat. A L’Oréal tavaly egy világkonferencián mutatta be hangvezérelt, mesterséges intelligenciával (AI) és kiterjesztett valósággal (AR) működő technológiai fejlesztéseit, amelyek előrevetítették a jövő szépségét.

A 15 éves bőrgyógyászati szaktudást kiterjesztett valósággal és mesterséges intelligencia technológiákkal ötvözve, a Vichy laboratóriumai kifejlesztették a SkinConsultAI-t, amely segít a nőknek megérteni bőrük öregedését. Ezt egy összehasonlító algoritmus működteti, amely az arcvonásokat egy 10 000 osztályozott képből álló adatbank képeihez hasonlítja. Egy szelfi alapján a SkinConsultAI hét fő öregedési jelet követ nyomon a személyre szabott bőrértékelésért. Ez az értékelés megállapítja a bőr erősségeit és a prioritásokat a testreszabott bőrápolási javaslatért, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók jobban tudjanak hatni a bőrük öregedési folyamatára.

Az online bőröregedési konzultáció képes felismerni és osztályozni az öregedés 7 jelét; a mély ráncok láthatóságát, a kisebb ráncokat, a szemek alatti ráncokat, a pórusok láthatóságát, a feszességhiányt, a pigmentfoltok intenzitását és a ragyogás hiányát. Az alkalmazás néhány másodperc alatt felismeri a felhasználó bőrének erősségeit, tehát a legkevésbé kimutatható öregedési jeleket, valamint beazonosít két prioritást, amelyek a legjelentősebbek a hét közül és ezekre összpontosít az ajánlott bőrápolási rutinban. A SkinConsultAI egy személyre szabott termékajánlásokat tartalmazó bőrápolási programmal zárul le.

Az utóbbi évtized kutatómunkája lehetővé tette a L’Oréal számára a legnagyobb bőröregedési adatbázis létrehozását: a bőröregedési atlaszét. Az atlasz követi a bőröregedés jeleinek alakulását – a nazolabiális ráncoktól kezdve a homlokráncokon, a sötét foltok intenzitásán és sűrűségén át, a feszesség hiányáig és a szemhéj megereszkedéséig – minden bőrtípusra. Az atlaszt manapság világszerte bőrgyógyászati referencia anyagnak tekintik a bőröregedés előrehaladottságának felmérésére és jövőbeli alakulásának előrejelzésére.

A Vichy SkinConsultAI a tavaly már elérhetővé vált My Skin Track UV by La Roche-Posay-t, az Effaclar SpotScan by La Roche-Posay-t és a Style My Hair Pro by L’Oréal Professionnel-t követi a Csoport mesterséges intelligenciával és kiterjesztett valósággal működő szolgáltatásai sorában.