A magyarországi Viber-felhasználók vízibiciklizni és lángosozni szeretnek a legjobban a Balaton déli partján

A Rakuten Viber, a világ egyik legnépszerűbb kommunikációs platformja nyáron sem tétlenkedik: a felhasználók számára kifejező és hasznos funkciók ötvözete biztosítja a remek nyári szórakozási lehetőséget.

A Viberen nemrégiben végzett, a nyaralási szokásokról szóló felmérésben kiderült, hogy a magyar felhasználók a Balaton déli partját részesítik előnyben, kedvenc hobbijuk a vízibiciklizés, ételük pedig a lángos. Annak érdekében, hogy mindenki jól érezze magát az online térben is és minőségi tartalmakhoz férjen hozzá tartózkodási helyétől függetlenül, a Viber szezonális AR-lencséket, matricákat, üdvözlőkártyákat, horoszkópokat, valamint kézzel válogatott csatornákkal és chatbotok széles választékával kedveskedik felhasználóinak.

A Viber 2021 szeptemberében vezette be a kiterjesztett valóság funkciót azóta felhasználók milliói böngészték végig a lencsék kínálatát, mely kifejező maszkokat, szépítő effekteket és játéklehetőségeket is magába foglal. 2022 nyarán a Viber 11 tematikus lencsét mutat be, hogy mindenki megtapasztalhassa a nyaralás hangulatát, bárhol is legyen. Lásd magad virágokkal vagy tengeri élőlényekkel borítva, leégve a napon, a homokba temetkezve vagy hullámokon szörfözve. Fedezd fel ezeket és még többet a Viber kamerádban a szellem ikonra kattintva, és küldd el barátaidnak, családtagjaidnak.

A magyar Viber-felhasználók a Viber hivatalos magyar csatornáján is megosztották véleményüket a legnépszerűbb hazai üdülőhelyhez, a Balatonhoz kapcsolódó kedvenc időtöltéseikről. Első helyen a vízibiciklizés végzett a szavazatok 35%-ával, a második a túrázás lett 24%-kal, a harmadik pedig a borkóstolás 12%-kal. A válaszadók többsége (65%) jobban kedveli a Balaton déli partját, mint az északit, kedvenc ételük a lángos (49%), de nem sokkal maradt le a hekk (43%) sem az első helyről.

Tudtad, hogy nyáron rengeteg vidám alkalmat kínálnak az élet ünneplésére? Ne aggódj, a Viber gondoskodik rólad az üdvözlőkártyák különleges választékával, amelyeket mindenkinek elküldhetsz, hogy mosolyt csalj szeretteid arcára. A kiemelt események közé tartozik a július 6-i nemzetközi csóknap, a július 7-i csokoládé világnapja, a július 17-i emoji világnap és a július 30-i barátság világnapja – a Viber számos digitális üdvözlőkártyát biztosít a különleges alkalmakhoz.

Sokan mondják, hogy “az asztrológia rámutat a valóságra”, ezért ne kockáztass, hanem biztosítsd be terveidet némi kozmikus előrejelzéssel a Viber nyári horoszkópjának köszönhetően.

A hagyományoknak megfelelően ezen a nyáron is elérhetővé vált egy vadonatúj matricacsomag, mellyel hatásosan kifejezhetjük érzéseinket függetlenül attól, hol vagyunk éppen.