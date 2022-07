Laminált padló lerakásán gondolkozol? Ezekre figyelj!

A laminált padló napjaink egyik legnépszerűbb burkolati megoldása. Lerakása során azonban sok a buktató, ezért nem árt tisztában lenni a gyakori hibákkal. Az sem mindegy, milyen mintázatot, vagy alátétet választunk. Ebben a bejegyzésben körbejárjuk a legfontosabb kérdéseket, és bemutatjuk azokat a gyakorlatokat, praktikákat, amelyekkel tartós minőség érhető el.

Mitől olyan népszerű a laminált padló?

A laminált padló anyaga lényegében egy környezetbarát faőrlemény, amiből a hordozóanyaga, a nagy szilárdságú HDF is készül. Napjainkban pedig egyre népszerűbbek, nem véletlenül. Amellett, hogy a természetességet hozza létre a háztartásban, padlófűtéshez, illetve egyéb megoldások mellé is jól alkalmazható. Nagyon hasonlítanak az igazi fához, sokszínűek, többféle színben és mintázatban elérhetőek. Bármilyen stílust is képviselsz otthonodban, a laminált padló tökéletes választás.

A laminált padló lerakásának alapjai

A laminált padló lerakása során számos tényezőre oda kell figyelni. A legelső lépések közé tartozik, hogy találd meg az otthon stílusának megfelelő dizájnt, és a tervezett igénybevételnek megfelelő kopásállóságot. Nem mindegy továbbá, milyen mintát teszel le, és milyen kötésben. A különféle gyakorlatok más és más hatást biztosítanak. Érdemes továbbá nem megfeledkezni az alátét fontosságáról, illetve a dilatáció kérdéséről.

Gyakori hibák és buktatók, amiket jobb elkerülni

Érdemes tudni, ha hálós- vagy feles kötést választasz, akkor azzal megnő a dilatáció valószínűsége. Ha mégis ezek közül választasz, mindenképpen bizonyosodj meg róla, hogy a gyártó támogatja-e az adott kötési formát, különben elesel a garanciától.

Mielőtt lerakod a laminált padlót, jól nézd át a csomagolást, és hogy minden rendben van-e. Előfordulhatnak gyártási hibás darabok. Ha ezeket nem veszed észre időben, és te vagy a mester lerakja, akkor utólag már nem lehet csak a hibás elemet cserélni. A cseréhez az egész padlót vissza kell szedni.

A laminált padló alátét fontossága

A laminált padló élettartamát és minőségét erősen befolyásolja az alátét. Az alátét vékony, rugalmas anyagból készül, melyet az aljzatra kell helyezni. Ez adja a laminált lapok alapját. Fontos, hogy a vastagabb fólia önmagában nem jelent jobb felhasználhatóságot. Elsődleges feladata a padló védelme.

Milyen alátétet válassz?

Az alátétek közül sem mindegy, milyen típust használsz. Egy pincehelyiség esetén például nagyon fontos a párazárási képesség. A klikkes padlóknál pedig a sűrűség, illetve a rugalmasság a meghatározó tényező. Érdemes szem előtt tartani továbbá, hogy a padlót várhatóan mekkora terhelés éri. Ha járunk rajta, használatban lesz, fontos a teherbírás. Padlófűtés esetén recseghet a padló, de a megfelelő, kompatibilis laminált padló alátét segítségével orvosolható a probléma.

Minden tulajdonságnak azonban nem lehet megfelelni. Általában a kiemelkedő technikai jellemzők egy másik rovására mehetnek. A laminált padló alátét esetén azonban nem feltétlenül szükséges, hogy minden egyes műszaki paraméter tökéletesen passzoljon. A lényeg az, hogy az adott körülményeknek megfelelő alátétet válassz. Súlyozd a műszaki jellemzőket a laminált padló követelményei és típusa alapján.

Ne feledkezz meg a dilatációról!

A dilatáció egy hőtágulási folyamat, amikor az adott test térfogata a hőmérséklet ingadozásának hatására megváltozik. Ez komoly károkat okozhat a padlóburkolatban is, ezért meg kell előzni a problémát, ún. hőtágulási hézagok kitöltésével. Ezt leginkább egy dilatációs szalag segítségével teheted meg. A lerakás során a dilatáció miatt is fontos, hogy a laminált padló úsztatva legyen, vagyis képes legyen mozogni. Ragasztás esetén a felszedése igencsak körülményes lehet. Amennyiben pedig nagy teret kell lerakni, célszerű burkolatváltót is berakni.

Melyik a legjobb lerakási mód?

Nincs egyetlen, mindent felülíró lerakási minta, hiszen stílus és ízlés kérdése is, hogy kinek melyik minta fekszik a legjobban. Lényegében minden gyakorlat jól működhet, ha a megfelelő módon, szakszerűen végzed el a lerakást. A minta, a szín és a laminált padló szélessége együttesen járul hozzá a teljes összképhez.

Képek forrása: Freepik