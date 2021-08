2+1 tipp a hatékony otthoni munkavégzéshez

Az otthoni munkavégzésnek vannak egyértelmű előnyei és komoly hátrányai. Az elmúlt 1.5 évben a legnagyobb változás a home office-ból történő munkavégzés volt. Van, aki kényszerként élte meg, de van akinek egy új világ nyílt meg ezzel.

Akárhogy is viszonyulunk az otthoni munkavégzéshez, ha produktívan tudjuk a feladatainkat elvégezni, akkor időt takarítunk meg, hiszen nem kell bejárni a munkahelyre. Ezt a felszabadult időt, pedig számunkra fontos dolgokra tudjuk fordítani. S ez a lényege a produktivitásnak valójában, hogy időt nyerjünk magunknak és ne egy további “feladat-darálóba” kényszerítsük magunkat azáltal, hogy egységnyi idő alatt még több feladatot tudunk elvégezni.

A produktivitás egy képesség és nem egy állapot, ami azt jelenti, hogy fejleszthető a megfelelő rendszer kialakításával és annak betartásával.

Nézzük is, hogy mit érdemes átgondolni, átszervezni a mindennapi munkánk során annak érdekében, hogy még produktívabbá váljunk!

Legyen napi rutinod!

Sokan struktúrákban tudnak csak gondolkodni és létezni. A rugalmas munkaidő ennek nagy ellensége, hiszen nincsen fixen meghatározott eleje és vége. Ami persze elsőre jól hangzik, de hosszabb távon szétzilálja a napokat, heteket. Nincs reggeli stressz, hogy beérsz-e a munkahelyre időben, napközben is lehet bármit ügyintézni, feltéve ha cserébe estébe nyúlóan dolgozol.

Az esti munkavégzés leggyakoribb veszélye, hogy nem tudjuk kipihenni magunkat másnap, hiszen az esti / éjszakai produktív órákban felpörög az agyunk és utána akár órákba is telik, mire nyugalmi állapotba kerül az ideális alváshoz. Így gyakorlatilag kialvatlanul késő délelőtt kelünk és komolyabb előrehaladás nélkül telik a nap első fele. Tipikusan jellemző a bagoly-típusú emberekre ez a fajta napirend.

A jelenlegi kutatások szerint este 10 és reggel 6 óra közötti sávban tudunk a legjobban feltöltődni alvás közben, és ezzel a napi rutinnal már korán reggeltől aktívan tudunk tevékenykedni. Legyen szó a reggeli edzésről, meetingről vagy a családdal töltendő aktív időszakról.

Legyen feladatterved minden napra!

Feladattípustól függetlenül érdemes minden reggelt vagy akár már az előző estét egy rövid tervezéssel kezdni vagy éppen zárni. Ha pontosan meghatározott feladatakon kell dolgoznunk, akkor az agyunk nem attól fárad el, hogy észben tartsa és próbálja összeszervezni a napot, hanem a konkrét feladat megoldásán tud pörögni.

Nagyon jó tipp, ha nem általánosságban írjuk fel a feladatot, hanem cselekvésre felszólító módon. Úgynevezett “actionable item” módban. Az agyunk ilyenkor a konkrét (és nem általánosan megfogalmazott) feladatot utasításként fogja fel és rögtön vizualizálja az elvégzendő feladatot és annak megoldását.

Mire is gondolok pontosan? Ne annyit írj fel, csak hogy: garázs

Írd ezt fel: Takarítsd ki a garázst!

vagy “nyomdás Józsit felhívni” helyette: “Hívd fel nyomdás Józsit a naptárrendelés leadási határideje miatt!”

Az igaz, hogy így hosszabbak lesznek az egyes feladatok megfogalmazásai, de cserébe sokkal hatékonyabban fogod elvégezni őket. Már nem azon kell gondolkodnod majd, hogy miért is kellene felhívni Józsit.

Legyen 2 perces szabályod!

A GTD (Getting Things Done) módszert sokan ismerik. Vannak akik túl komplexnek tartják és nem használják, csak egyes részeit. Mi, az online marketing ügynökségnél is ezt a tábort erősítjük, de van egy szabály, amit mindenképpen érdemes alkalmazni. Ez a 2 perces szabály!

Ha egy feladat megoldása kevesebb mint 2 percbe telik, akkor azt azonnal végezd el. Nem érdemes az ütemezésével tölteni az időt, ami majdnem pont ugyanennyi lenne. Megspékelve még azzal, hogy hátul az agyadban motoszkálna a gondolat, hogy ezt még meg kell csinálni. Gyorsabb, hatékonyabb, ha rögtön elvégzed a rövid és fontos feladatokat.

Ezt alkalmazom az emailek esetében is. Ha gyorsan meg tudok válaszolni egy levelet, akkor azt nem halasztom későbbre.

Ezeket a tippeket munkától függetlenül bárhol lehet alkalmazni, bármilyen élethelyzetben. Lehetsz baba-magazin szövegírója vagy épp implantológus, biztosan segíteni fog valamelyik tipp a mindennapokban, akkor is ha nem otthonról dolgozol.