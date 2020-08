Az online shopping a magyarok új hobbija

Régóta találgatják a szakértők, hogy vajon mit hoz majd az új évtized a dinamikusan fejlődő e-kereskedelem területén, az idei év eseményei azonban minden előzetes elképzelést felülmúltak. Míg a világjárvány számos szektort küldött a padlóra hazánkban is, azok a cégek, melyek sikeresen fel tudták venni az online értékesítés száguldó tempóját, nagyot nyertek: a pandémiának köszönhetően az aktív felnőtt lakosság harmada kapcsolódott be az e-kereskedelembe. Legyen szó ételkiszállításról, barkácseszközökről vagy sportruházatról, fókuszba került a személyre szabott vásárlói élmény és az ehhez nélkülözhetetlen technológiai fejlesztések. Chatbot, mesterséges intelligencia, kiterjesztett valóság – mi kell egy sikeres webshophoz ma?

Óriási lendületet vett tavasszal az online vásárlás a magyar lakosság körében: március közepe és április vége között több mint 50 ezer új vásárló jelent meg az e-kereskedelemben, miközben az átlagos rendelési érték és a kosárba helyezett tételek száma egyaránt nőtt. A hazai e-kereskedők az első negyedévben mintegy 9,9 millió belföldi rendelést teljesítettek, bruttó 149,6 milliárd forint értékben. A szektor egyébként is rakétaként lőtt ki az elmúlt évtizedben, 2019 végére a webes értékesítés a globális kereskedelmi piac 14 százalékát – azaz 3,5 billió dollárt – hasította ki magának. Óriási üzletről van tehát szó, és a sikeres webshopok sem dőlhetnek hátra arra várva, hogy csorogjanak a bevételek – ha más nem is, a koronavírus-járvány erről mindenképpen gondoskodott.

Gönczy Gábor, a Stylers Group CEO-ja szerint:

„alapvető változás állt be az utóbbi hónapokban az e-kereskedelemben. Mindenki a B2C tortából szeretne egy szeletet magának, még a gyártók is közvetlen csatornákat létesítenek a fogyasztók felé, holott ez korábban nem volt jellemző. Fontos lett az átláthatóság, a megbízhatóság és a kiszámíthatóság, valamint fő szempont lett az, hogy a vásárló minél kevesebb lépésben juthasson el a megrendelésig a webes felületeken, majd mihamarabb megkaphassa a megvásárolt termékeket. Mindent ennek rendelnek alá a sikeres webshopok, ehhez pedig nagyon kell ismerni a vásárlókat – itt jönnek képbe a modern technológiák”.

Vásárlói élmény: aki talpon akar maradni, az fejleszt

A webes értékesítési felületek fejlesztése az új évtizedben tehát már nem csupán lehetőség, hanem szükség. Mivel minden piac, termék, illetve szolgáltatás speciális tulajdonságokkal is rendelkezik, nem érdemes a sablonos megoldások felé haladni, inkább testreszabott rendszerekben szükséges gondolkodni a Stlyers szakértői szerint. Ugyanakkor vannak olyan globális trendek, melyeket elleshet és sikeresen alkalmazhat egy hazai webshop-gazda is. A következő évek leghatékonyabb megoldásai közé tartoznak a különböző, kiterjesztett valóságot (AR) is alkalmazó értékesítései csatornák, melyek az előrejelzések szerint a közösségi oldalakon is megjelennek majd, illetve lassan, de biztosan még a kisebb kereskedelmi cégek gyakorlatába is beférkőznek.

Továbbra is fontos színterei lesznek az online értékesítésnek a mobilos platformok, és minden e-kereskedelemmel foglalkozó vállalat jobban teszi, ha tovább bővíti az online fizetést érintő lehetőségeket, és ezzel is kényelmesebbé teszi a vásárlói utat. Természetesen ez a szegmens sem nélkülözheti a következő évek digitális szupersztárját, a mesterséges intelligenciát. Ennek segítségével még könnyebbé válik az adathalmazok elemzése, a megfelelő következtetések levonása, tehát a fogyasztók megismerése és személyre szabott kiszolgálása. A legjobb AI-alapú megoldások közé tartoznak a chatbotok is, fogyasztói felmérések szerint az emberek 60 százaléka szívesebben vesz igénybe olyan online szolgáltatásokat, melyeknél elérhető valamilyen intelligens chatbot eszköz. Úgy néz ki, a jövőben a „mesterséges” ügyfélszolgálat határozza majd meg az első benyomást szinte minden termék és márka kapcsán.

A magyar piac figyel és tanul

A Stylers idén már 10 éve van jelen az amerikai piacon is, így első kézből látja, milyen igényeket támasztanak az e-kereskedelemmel foglalkozó ügyfelek a fejlesztők felé, ezt pedig a hazai piacon is hatékonyan kamatoztatja, hiszen a magyar cégek általánosságban kb. 6 hónappal tengerentúli versenytársaik után reagálnak a legújabb trendekre. Az USA-ban például ma már teljesen általánosak a fent említett AI-alapú eszközök, hiszen sokszoros mennyiségű adathalmazzal dolgozhatnak a kinti piac méretéből adódóan. Nagyobb hangsúlyt fektetnek továbbá az üzletileg nagyságrendekkel jobban megtérülő visszatérő vásárlókra, az automatizált email marketingre, az emlékeztetőkre, a feliratkozási listákra – ezek mind könnyen kezelhetők a technológia segítségével.

„A gyors alkalmazkodás és a trendekre azonnal reagáló fejlesztések kulcsfontosságúak lesznek ezen a dinamikusan bővülő piacon, ráadásul a technológiák mögött jól átgondolt üzleti stratégiának kell állnia. A szolgáltatóknak és a fogyasztóknak is tudomásul kell venniük, hogy ez a jövő, a legtöbb termék, illetve tartalom már csak előfizetést követően lesz elérhető – ha pedig az emberek fizetnek, akkor a lehető legjobb vásárlói élményt kell nyújtani nekik. Jó példa erre a hvg360, a HVG által készített havi előfizetéses digitális hírplatform, melynek fejlesztésében a Stylers is részt vet. A projekt során a folyamatosan változó megrendelői igények kezeléséhez az agilis módszertant hívtuk segítségül.”

– magyarázza Laczkó Gábor, a Stylers Group társalapítója. A szakembert augusztus végén, az Ecommerce Hungary konferencián is meghallgathatják a téma iránt érdeklődők, ahol a Webshop stratégia panelbeszélgetés résztvevőjeként további hasznos tanácsokat és piaci trendeket is megoszt a majd a konferencia vendégeivel.