Három részre hajtható telefont fedeztek fel a OnePlus jóváhagyott szabadalmai között. Ha egy ilyen eszköz valóban napvilágot látna, sokaknál kiválthatná a telefon-tablet kombót.

Bár egyértelműen a Samsung az éllovas az összehajtható telefonok piacán, azért a dél-koreai gyártó innovációin kívül is vannak figyelemre méltó próbálkozások. A Xiaomi Kínában nyűgözte le a felhasználókat a Mi Mix Folddal, a Huawei pedig a Mate X2-vel. Sokan számítottak a Google Pixel Foldra is, de mint kiderült, a keresőóriás egyelőre még kivár. A Honor viszont hamarosan kirukkolhat a Magic X-szel, valamint az Oppo a Find Folddal.

A legújabb hírek szerint az Oppo testvérvállalata, a OnePlus is beléphet erre a területre, bár valószínűleg nem azzal az izgalmas, szabadalmaztatott elképzeléssel, amelyet a napokban mutatott be a holland LetsGoDigital oldal. (A szabadalmi rajzok alapján Parvez Khan, alias Technizo Concept készítette a rendereléseket.) A „mobil terminál” elnevezésű szabadalmat még tavaly év végén nyújtotta be a OnePlus Kínában, és idén júliusban hozták nyilvánosságra, majd ezt követően a szabadalmaztatott technológia, a globális védelem érdekében, bekerült a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) adatbázisába is.

A telefonnak – írja a LetsGoDigital – egy nagy és egy kisebb csuklópántja van. Összehajtott helyzetben az első kijelzőrész a kis zsanérra esik, így ez a pánt összecsukott helyzetben sem látszik. Mivel a zsanérok nem egyforma méretűek, a készülék kicsit billegni fog, ha teljesen széthajtott helyzetben teszik az asztalra. Ebben egyébként az is közrejátszik, hogy az első kijelzőrész háza vastagabb, mint a másik kettőé. Egyébként többféleképpen is hajtható az eszköz, akár teljesen, akár részlegesen, attól függően, hogy a felhasználó hogyan szeretné használni. Még arra is lehetőség van, hogy az eszközt háromszög formában helyezzék el, így – kis kiegészítőkkel – akár többen is használhatják.

A készülék nem hajtható össze Z alakban, mint a Samsung Display vagy a TCL háromszoros okostelefonjai esetében. Ennek van előnye és hátránya is. A OnePlus megoldásának előnye, hogy a rugalmas képernyő teljes védelmet élvez, ha összecsukott helyzetben tartják, viszont külön fedőlapot kell beépíteni, ami növeli a költségeket.

Az, hogy a OnePlus mikor mutatja be első összecsukható készülékét, továbbra sem világos, bár sokan tippelik, hogy a „OnePlus Fold” 2022-ben érkezik. Ugyanakkor valószínűnek tűnik, hogy először egy kétkijelzős összehajtható eszközt mutatnak be, ami olcsóbb és biztonságosabban legyártható, mint a fenti háromkijelzős modell. Persze ezt megelőzően még bemutatkozik a csúcskategóriás OnePlus 10 széria, amelynek a OnePlus 10 Pro lesz az új csúcsmodellje. A globális megjelenésüket 2022. március végére/április elejére tervezik.

Forrás: HVG