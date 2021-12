Bár techdemó szinten különféle kiállításokon már pár éve lehetett látni hajlítható kijelzőket, és kettéhajtható telefonok prototípusait is, a hajtogatós telefonok divatja 2020/21-ben jött el.

A nagy gyártók közül a Samsung, a Huawei és a Xiaomi is kínál már összecsukva standard telefonnak tűnő, de kihajtva tablet méretű készüléket, amiknek a közös tulajdonságuk, hogy brutál drágák, és az árukhoz mérten azért nem tűnnek elengedhetetlen kelléknek a teljes élethez. Az előző felsorolást úgy is összefoglalhattuk volna, hogy minden nagypályás játékos az okostelefonok piacán, mínusz az Apple.

Az Apple jó ideje azzal a stratégiával aratja le a piacon képződő nyereség nagy részét, hogy nem siet az innovációval, inkább megvárja, hogy a konkurens gyártók kikísérletezzenek valamit, aztán megcsinálja ugyanazt felhasználóbarátabb csomagolásban, és drágábban. A jelek szerint ez lesz a hajtogatós technológiával is, legalábbis ha igaznak bizonyulnak a Macrumors értesülései (és tekintve, hogy az Apple-ügyekben rendszeresen jól értesült elemző Ming-Chi Kuo a forrásuk, erre jó esély van).

A hírek szerint az Apple 2020-ban rendelt be először egy nagyobb adag hajlítható kijelzőt a Samsungtól, hogy okostelefonokon kísérletezzen a technológiával, és később hasonló célra szerzett be az LG-től is ilyen kijelzőket. Jelenleg úgy néz ki, legkorábban 2023-ban, de reálisan inkább 2024-ben kerülhet piacra az első hajtogatható iPhone, ami valószínűleg kihajtva 8 hüvelykes lesz. Vagyis kicsit nagyobb, mint az iPad Mini első öt generációja, és kicsit kisebb, mint a legújabb, idén szeptemberben megjelent hatodik.

Elemzők szerint 2023-24-re a hajtogatható kijelző már kötelező kellék lesz egy csúcstelefonnál, és az Apple bajban lehet, ha csak addigra áll elő a legelső ilyen modelljével – miközben a Samsung például a Fold termékcsaládban már a harmadik generációt dobta piacra idén, vagyis egy csomó idejük volt tökéletesíteni a technológiát.

Forrás: Telex