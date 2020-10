Magyarországra is megérkezett az LG WING okostelefon

Napokon belül Magyarországra is megérkezik az LG elképesztő okostelefonja, az elforgatható kijelzős WING.

A nemzetközi szinten is csak nemrégiben bemutatott készülék október 29-től már előrendelhető a népszerű online webshopokban és elektronikai üzletekben, november elejétől pedig már a Vodafone kínálatában is elérhető.

Elforgatható kijelző

Az LG WING teljesen különbözik minden más okostelefontól: a felhasználók könnyedén válthatnak az ún. elforgatott üzemmód (Swivel Mode) és az alap üzemmód (Basic Mode) között. Az elforgatott üzemmód használatakor a telefon teljes előlapja 90 fokkal elfordul, ezzel a főképernyő fekvő formátumra vált, így láthatóvá válik a 3,9 colos másodlagos kijelző. Ilyenkor a felhasználók mindkét képernyőn futtathatják ugyanazt az alkalmazást, vagy párhuzamosan két appot használhatnak a különálló kijelzőkön.

Új felhasználói élmény

A forgatható kijelző azonban sokkal többet nyújt a párhuzamos feladatvégzésnél: mozi-képaránnyal, szélesvásznon a felső fekvő kijelzőn — azaz a főképernyőn — nézhetünk például streamelt tartalmakat, miközben a hagyományos pozíciójú kijelzőn más nézőkkel cseveghetünk. A felhasználók a Multi App funkcióval parancsikonokat is létrehozhatnak a rendszeresen szimultán használt alkalmazáspárokhoz. Az elforgatott üzemmód használatával vezetés közben a térképen megjelenő utasításokat a főképernyőn követhetjük, fenntartva a második kijelzőt a telefonhívásokhoz.

Gyönyörű képek

Az LG WING főképernyője egy 6,8 hüvelykes P-OLED FullVision kijelző, 20,5:9 képaránnyal. A második képernyő nemcsak a telefon kijelzőfelületét terjeszti ki, hanem plusz markolatot is biztosíthat fotózáskor. A 32MP-es, a készülékházból előugró pop-up kamera révén a szelfikamera nem foglal helyet az előlapon, a telefon gyorsulásmérője ráadásul érzékeli, ha szelfi közben kihull az eszköz a kezünkből, és azonnal behúzza a kameramodult.

Elképesztő kamerafunkciók

Az LG WING három hátsó kamerát kapott — egy 64 megapixeles ultranagy felbontásút, egy 12 megapixeles ultranagylátószögűt, valamint egy 13 megapixeles nagylátószögűt. Elforgatott üzemmódban egyszerre készíthetünk felvételt a 32 megapixeles előlapi, és az egyik hátlapi kamerával, az eredményt pedig egy, vagy akár két külön fájlba is menthetjük 1:1 vagy 16:9 képarányban.

A világ első gimbal-funkciója

A mobiltelefonban a világon elsőként bemutatott Gimbal Motion Camera az eszköz másodlagos képernyőjét kényelmes fogantyúként hasznosítja. Ez stabilitást biztosít a fotózáshoz és videózáshoz, azaz a felhasználók egykezes használattal is rázkódásmentes videófelvételeket készíthetnek. Az LG WING olyan funkciókat kínál, amik jellemzően csak az igazi gimbal kamerastabilizátorokban léteznek: joystick a kamera dőlésszögének szabályozásához, retesz a rázkódások és elmosódások csökkentéséhez, követési mód, pásztázó-követő mód, valamint első személy (first person) mód a dinamikus és ritmikus mozgások rögzítéséhez.

Elegáns, könnyű készülék

Az LG Wing a két képernyő ellenére sem nehezebb, mint sok más nagyképernyős okostelefon: a vékony, de strapabíró anyagok használatával az LG mérnökei az eszköz súlyát mindössze 260 grammon tudták tartani. A készüléket a Qualcomm® Snapdragon™ 765G 5G mobilplatformjával, illetve Snapdragon X52 integrált 5G modemmel látták el, amelyek a lehető legjobb mesterséges intelligencia-teljesítményt, villámgyors 5G csatlakozást és intelligens multikamera-funkciókat biztosítanak az akkumulátor-üzemidő kímélése mellett.

Az elforgatható kijelzős LG WING október 29-től előrendelhető olyan népszerű hazai webshopoknál és forgalmazóknál, mint a Media Markt, az Euronics, az Extreme Digital, az Emag, a 220volt, a Notebook.hu, és az Aqua. Azok, akik előrendelik a készüléket most egy különleges akció keretében egy baktériumölő hatású töltőtokkal rendelkező LG TONE FN6 vezeték nélküli fülhallgatót is kapnak ajándékba. November elejétől az LG WING pedig már a Vodafone kínálatában is elérhető lesz.

Specifikáció:

LG WING

Lapkakészlet: Qualcomm® Snapdragon™ 765G 5G mobilplatform, Snapdragon X52 5G modemmel integrálva

Qualcomm® Snapdragon™ 765G 5G mobilplatform, Snapdragon X52 5G modemmel integrálva Kijelző:

– főképernyő: 6,8 colos, 20.5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)

– másodlagos képernyő: 3,9 colos, 1.15:1 G-OLED (1,240 x 1,080 / 419ppi)

Memória: 8GB RAM / 128 GB ROM / microSD (2TB-ig bővíthető)

8GB RAM / 128 GB ROM / microSD (2TB-ig bővíthető) Kamera:

o hátlap: ultramagas felbontású (64MP OIS nagylátószögű 2 (F1.8 / 78°/ 0.8µm) / 13MP Ultra Wide (F1.9 / 117° / 1.0µm) / 12MP Ultra Wide Big Pixel (F2.2 / 120° / 1.4µm)

o előlap: 32MP nagylátószögű 3 (F1.9 / 79.6° / 0.8µm)