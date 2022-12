Mostantól több mint 200 e-shop termékeit juttatják el a vevőkhöz az AlzaBoxok

A nap 24 órájában kényelmesen átvehető és biztonságos kiszállítást a vevők többek között az Express One és a DHL Express által szállított csomagok esetében is kérhetik AlzaBoxba.

Magyarországon elsőként az AlzaBoxok fogadják külső logisztikai cégek szállítmányait a saját webshop termékeken kívül. A globálisan megkötött szerződéseknek köszönhetően ezentúl a DHL Express, a DPD, a GLS, a Packeta, a WE|DO és az Österreichische Post leányvállalataival (például az Express One + egy szlovák csomagküldő szolgáltatás) küldött csomagokat is a hozzájuk közel eső AlzaBoxba rendelhetik a vásárlók. Ennek eredményeként az AlzaBoxok több mint 200 e-shoppal vannak kapcsolatban az Alzán kívül. Jelenleg 185 AlzaBox szolgálja ki a megrendelőket Budapesten és környékén, egymillió csomagos havi forgalommal. A hálózat tovább bővül majd 2023-ban, az Alza készen áll arra, hogy az ügyfelek érdeklődésétől függően 1000 AlzaBoxot tegyen elérhetővé országszerte.

„Az AlzaBoxok segítségével hatékonyabbá és olcsóbbá válik a szállítás. Ezért nagy örömünkre szolgál, hogy mostantól a magyar partnerek számára is elérhető ez a Csehországban és Szlovákiában már sikeresen működő szolgáltatás”

– mondta Pajda Marianna, az AlzaBox üzletág magyarországi vezetője. Kiemelte:

„Számításaink szerint mintegy 30%-kal kisebb karbonlábnyomot jelent a csomagautomatába szállított csomag, mint a közvetlen házhozszállítás”.

„Örülünk, hogy csatlakoztunk az Alzabox hálózathoz, amelynek köszönhetően nőtt a kézbesítési hatékonyságunk. Hatalmas előny, hogy címzettjeink részére immár éjjel-nappal elérhető a csomagátvétel, valamint lehetőségük van a házhoz kért csomagok tárgynapi átirányítására is. Ezt a szolgáltatásunkat Magyarországon az elsők között vezettük be. Futárjaink egy Alzaboxba való kézbesítés során több küldeményt is le tudnak adni, így tovább csökken az egy csomagra jutó szén-dioxid kibocsátásunk. Az AlzaBox együttműködésben terveink között szerepel a visszaküldés jövőbeli bevezetése, amely során címzettjeink a csomagautomatákon keresztül indíthatják meg a visszaküldés folyamatát. Bízom benne, hogy az Alzabox hálózattal rengeteg ügyfelünk és címzettünk napjait könnyíthetjük meg a karácsonyi időszakban”