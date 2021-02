Inszemináció nélkül ma nem képzelhető el versenyképes állattenyésztés, ám a legtermékenyebb bikák, kosok, kanok és csődörök kiválasztása ma még költség-, ember- és időigényes feladat a gazdaságok számára.

Ezen változtatna egy magyar vállalkozás, amely könnyen használható, hordozható örökítő anyag bevizsgáló berendezést ad az állatorvosok, állattenyésztők kezébe. Az Ongo Vettech készüléke idővel az emberi örökítőanyag vizsgálatára is alkalmas lehet, így hozzájárulhat a csökkenő hím nemzőképesség globális problémájának megoldásához is, amely az állatvilágot is komolyan érinti.

A kutyák, borjak, lovak, malacok és a baromfik mesterséges fogantatása nem túl romantikus folyamat, viszont olyan hatékony, hogy nem nélkülözheti egy gazdaság sem, amely versenyképes akar maradni. A mesterséges termékenyítés összetett tenyésztéstechnikai módszer, amelyet immár évtizedek óta alkalmaznak, ám most egy magyar találmány új fejezet nyithat az eljárás történetében.

Így zajlik a szaporítás egy modern gazdaságban

A mesterséges termékenyítés első lépése az örökítőanyag levétele. A hím egyedeket úgynevezett fantomokra „ugratják” (ez a nőivarú állatok leképezése fémből vagy műanyagból, melyet gumival vagy bőrrel borítanak be). A levett szaporítóanyagot az inszeminációs szakemberek ültetik be a nőstényekbe. A módszer számos előnyt tartogat a hagyományos párzással szemben. Egy-egy jó génekkel megáldott apaállattól rövid idő alatt sok utód születhet, egységesebbé válik az állomány. Kevesebb apaállatra van szükség, kisebb a férőhelyigény, csökkennek a takarmányozási költségek, elkerülhető a párzás útján terjedő fertőző betegségek terjedése.

Labor helyett helyszíni vizsgálat: azonnali válaszok a tenyésztelepen vagy az afrikai szavannán

A szaporító anyagot laboratóriumi körülmények között mikro- és makroszkópos vizsgálatnak vetik alá, legalábbis eddig így zajlott mindez. Fontos a vizsgálat, mert ez biztosítja például, hogy kizárólag a megfelelő mennyiségű és minőségű szaporítóanyagot termelő hímeket vonják be a szaporításba és így hatékony legyen a tenyésztés. Azonban nemcsak a levétel után vizsgálják, hanem a tenyésztés során több alkalommal például a beültetés előtt, hogy garantálható legyen a megfelelő minőség. Sőt az állatkertekben, génmegőrző programokban is rendszeresen vizsgálják például a kihalással fenyegetett állatok ivarsejtjeit.

Ezek az előnyök azonban nincsenek ingyen. A laborvizsgálat szakértelmet, szervezettséget és jól felszerelt labort igényel, ami komoly költségekkel jár a gazdaságok számára és hosszú ideig tart. Itt jön a képbe az Ongo Vettech nevű magyar startup. A vállalat állatorvosok, tenyésztési szakemberek és informatikusok együttműködésével olyan hordozható készüléket fejlesztett ki, amellyel bárhol megvizsgálható az állatoktól levett szaporítóanyag minősége. A készülékkel a vizsgálatra azonnal, az adott helyszínen: gazdaságban, tenyészetben, állatkertben vagy akár egy afrikai szavannán is lehetőség van. A kiválasztott állat szaporítóanyagának vizsgálata így sokkal olcsóbb, egyszerűbb és gyorsabb lehet, mint a laboratóriumi folyamatban. Ez utóbbi kapcsán további veszélyt jelent, hogy a laborba szállítás során a változó körülmények miatt az örökítőanyag minősége is változhat, amely téves és káros következtetésekre vezethet.

Magyarországon elsőként a kutya reprodukciós állatorvosi rendelők kezdték el használni az Ongot, mostanra sertés – és marhatenyésztési szakemberek is alkalmazzák a gyakorlatban. Érdekesség, hogy a berlini Állatkert is vásárolt már a nemzetközi rinocérosz fajmentés programjához.

Világsiker lehet Magyarország számára: már 14 országban használják

Az Ongo (hivatalos nevén Ongo Semen Analyser) egy kompakt és könnyen kezelhető készülék: elég behelyezni a mintát, megnyomni néhány gombot, és a szakemberek gyorsan megbízható információhoz jutnak a szaporítóanyag koncentrációjáról és a spermiumok mozgékonyságáról. Az Ongo eredményeinek pontosságát a bécsi állatorvosi egyetem, az Univetmed kutatói hitelesítették.

„Büszkék vagyunk rá, hogy az élettudományi és informatikai területeken dolgozó szakemberek együttműködésével egy olyan eszközt fejlesztettünk ki Magyarországon, amely hozzájárulhat a gazdák versenyképességéhez, és jelentős export lehetőséggel kecsegtet a magyar gazdaság számára – mondta el Dr. Bábel Tamás, az Ongo Vettech egyik alapítója. – Az eddigi eredmények alapján jó esély van arra, hogy a készülék idővel akár a férfi termékenységi krízis megoldásához is hozzájáruljon.”

A készülék jelenleg szarvasmarha, sertés, ló, kutya és baromfi örökítőanyagának tesztelését teszi lehetővé, ami világszerte jelentős piaci lehetőségekkel kecsegtet – Németországban például a lovak, Ázsiában a sertések szaporítása a fontosabb. A reprodukciós piac évi kétszámjegyű növekedést mutat, ezért az OSA igazi világsiker lehet Magyarország számára. Az eszköz létjogosultságát jól szemlélteti, hogy például az ebtenyésztőket vizsgáló kutatás rámutatott a kan kutyák nemzőképessége az elmúlt 26 év vizsgálata során folyamatosan 1-2%-kal csökkenhetett.

Emberi felhasználás – a férfiak spermaállománya 60%-kal csökkent az elmúlt 20 évben a fejlett országokban!

A fejlesztők folyamatosan dolgoznak azon, hogy az OSA alkalmazhatóságát minél több állatra terjesszék ki, de hosszú távon akár az emberi örökítőanyag vizsgálata is lehetséges lehet a segítségével. Ez azért fontos, mert az elmúlt néhány évtizedben világszerte jelentősen lecsökkent a férfiak átlagos hímivarsejtjeinek koncentrációja, egyre több pár küzd a meddőséggel. Ebben a helyzetben nagy segítséget jelenthet a kezelőorvosoknak egy könnyen használható, hordozható eszköz a spermavizsgálathoz.

További információk: https://www.ongovettech.com