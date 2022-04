Az alábbi weboldal az internet „hamis” részéhez tartozik, mármint abban az értelemben, hogy a kiválasztott karakter szájába olyan mondatokat adhatunk, amelyeket valójában sosem mondott el.

Egy egyszerű és szórakoztató weboldal a FakeYou, amely arra vállalkozik, hogy általunk leírt szövegeket mondassunk el különféle karakterekkel. Az oldal minimalista küllemű. Egy szövegdobozba kell beírni – angol nyelven – a szöveget, majd utána karaktert lehet választani. Igen terjedelmes a lista, olyannyira, hogy még kategóriák szerinti csoportosítás is van.

Választhatunk színészt, ismert embert, rajzfilmfigurát, majd a Speak gombra kell kattintani. Ezután egy kicsit várnunk kell, majd a szolgáltatás generálja a hangot. A „felolvasást” egy kis lejátszón indíthatjuk el a nyílra kattintva.

A hanganyag le is tölthető, WAV formátumban. Ehhez a „lejátszó” jobb oldalán található három pontra kell kattintani, és a Download lehetőséget választani. De nemcsak innen kezdeményezhetjük a letöltést, hanem a Permalink & Download feliratra kattintva is. Itt érdekes részleteket, például úgynevezett hanglenyomatot (spektrogramot) is megnézhetünk a szövegről, illetve információkat kapunk a hang létrehozójáról is.

Forrás: HVG