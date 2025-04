Ne hagyd nyitva a digitális ajtót! 5 tipp az okosotthonod védelmére

Az okosotthonok világa egyre nagyobb teret hódít, hiszen az internetre csatlakoztatott eszközök – például okostévék, biztonsági kamerák, okosizzók és háztartási gépek – kényelmesebbé és hatékonyabbá teszik mindennapjainkat.

Azonban miközben az IoT (Internet of Things) eszközök forradalmasítják életünket, új biztonsági kockázatokat is hordoznak magukban, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A MediaMarkt szakértői szerint az okoseszközök tudatos használata és a megfelelő biztonsági beállítások elengedhetetlenek ahhoz, hogy megelőzzük a digitális fenyegetéseket.

A kiberbűnözők egyik kedvelt célpontja az internetre kapcsolódó eszközök sokszor védtelen hálózata. Egy nem megfelelően beállított internetes router vagy biztonsági kamera olyan könnyen hozzáférhető lehet, mintha nyitva hagynánk az ajtónkat a betörők előtt. Egy 2023-as nemzetközi felmérés szerint a feltört okoseszközök 30 százalékában még egy egyszerű, de egyedi jelszó sem volt beállítva, így a hekkerek pillanatok alatt képesek voltak feltörni. Ez a statisztika önmagában is riasztó, de a következmények még súlyosabbak lehetnek. Egyes esetekben a támadók nemcsak a hálózatba jutnak be, hanem akár irányítani is tudják az eszközöket, vagy érzékeny személyes adatokhoz férhetnek hozzá. Képzeljük csak el, hogy valaki távolról lekapcsolja a riasztónkat, vagy belenéz a biztonsági kameránk felvételeibe!

Hogyan védekezhetünk hatékonyan? 5 egyszerű lépés:

A kockázatok csökkentése érdekében a MediaMarkt szakértői az alábbi biztonsági intézkedéseket javasolják:

Erős, egyedi jelszavak beállítása: Az alapértelmezett jelszavak használata komoly biztonsági rés, ezért minden okoseszköznél egyedi, erős jelszót kell alkalmazni. Használjunk kis- és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket is! Rendszeres szoftverfrissítések: Az elavult rendszerek gyakran tartalmaznak ismert biztonsági réseket, amelyeket a gyártók frissítésekkel javítanak. Érdemes automatikus frissítést beállítani, ha erre van lehetőség. Ha nincs automatikus frissítés, rendszeresen ellenőrizzük manuálisan! Kétszintű hitelesítés (2FA) bekapcsolása: Ha az eszköz vagy a kapcsolódó alkalmazás támogatja, érdemes aktiválni ezt a funkciót, mivel így egy plusz védelmi réteget kapunk a jogosulatlan hozzáférések ellen. Ez azt jelenti, hogy a jelszó mellett egy másik azonosítási módot is meg kell adnunk (pl. egy SMS-ben kapott kódot). Elkülönített Wi-Fi hálózat (vendéghálózat) az okoseszközök számára: Ha lehetőség van rá, érdemes külön hálózatra (úgynevezett vendéghálózatra) csatlakoztatni az okoseszközöket, így csökkenthető a kockázat, hogy egy feltört eszköz hozzáférjen más, érzékenyebb adatokat kezelő eszközökhöz (pl. a számítógépünkhöz vagy telefonunkhoz). Megbízható gyártók termékeinek választása: Az ismeretlen, olcsóbb márkák eszközei gyakran nem rendelkeznek megfelelő biztonsági protokollokkal, így érdemes olyan megbízható gyártók termékeit választani, amelyek rendszeresen frissítik szoftvereiket, és kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra.

„Az okoseszközök kényelmesebbé teszik a mindennapokat, de érdemes szem előtt tartani a biztonsági szempontokat is”

– Hankusz Róbert, a MediaMarkt IT vezetője.

„Egy kis odafigyeléssel és néhány alapvető beállítás módosításával jelentősen növelhetjük okosotthonunk biztonságát, így elkerülhetjük az adatlopásokat és a hálózatunk elleni támadásokat.”

A digitális korszak előnyeit biztonságtudatos hozzáállással lehet a legjobban kiaknázni. Ahogyan otthonunk fizikai védelméről is gondoskodunk, úgy az online fenyegetések ellen is érdemes felkészülni. Egy jól védett okosotthon nemcsak kényelmes, hanem biztonságos is. Érdemes tehát időt szánni az okoseszközeink védelmére, hogy nyugodtan élvezhessük az általuk nyújtott kényelmet.

