Rekordmennyiségű díjjal ismerik el az LG termékeit a 2021-es CES-en

A 2021-es CES kiállításon számos díjjal ismeri el az amerikai Szórakoztatóelektronikai Szövetség (Consumer Technology Association, CTA) az LG Electronics (LG) úttórő újításait a technológia és a dizájn terén. A kiállítás legjobb innovációinak járó, legrangosabb Best of Innovation díjat az LG OLED TV technológiája és az LG InstaView Door-in-Door hűtőszekrénye érdemelte ki. A vállalat ezen kívül több tucat — történetének eddigi legtöbb — innovációs díját veszi át a januári, ezúttal virtuális kiállításon.

2021 immár a nyolcadik év, hogy az LG termékeit — többek között az OLED televíziókat, hangprojektorokat, háztartási elektronikai berendezéseket és prémium okostelefonokat — a CES innovációs díjával, azaz a szakkiállításon bemutatott leginnovatívabb termékek hivatalos iparági elismerésével értékelik.

CES Best of Innovation: 2021-ben az LG OLED TV technológiája ismét kiérdemelte a CES legjobb innovációinak járó Best of Innovation díjat, ezúttal a gaming kategóriában. Az OLED tévék kategóriájának vitathatatlan éllovasaként az LG az otthoni szórakozás egyedülálló élményét alkotta meg tökéletes feketével, valósághű színekkel és végtelen kontrasztaránnyal. Az LG háztartási készülékei most először kapnak Best of Innovation díjat: az LG úttörő InstaView Door-in-Door hűtőszekrényének különlegessége, hogy a felhasználók az ajtó kinyitása nélkül nézhetik meg, mi van a hűtőben, így élelmiszereik is tovább frissek maradnak — mindez pedig tökéletes egyensúlyt teremt forma és funkció között. A hűtőszekrénybe a vállalat innovatív hangfelismerési technológiáját is beépítették: ajtaja egyetlen hangparancsra kinyílik, ha a felhasználónak éppen tele van a keze a bevásárolt termékekkel.

Szórakoztató elektronika: 2021-ben különösen figyelemre méltóak lesznek az LG új szórakoztató elektronikai termékei, beleértve az LG OLED, az LG NanoCell és NEXTGEN televíziókat és a TONE Free fülhallgatókat. A díjazott szórakoztató elektronikai termékekről a 2021-es CES-en, januárban oszt majd meg részleteket a gyártó.

Háztartási elektronika: Innovációs díjat érdemelt ki az LG több új háztartási elektronikai berendezése is. Az LG InstaView Door-in-Door hűtőszekrényen túl az egyetlen készülékházba integrált, sokrétű mosási megoldást kínáló WashTower is elismerést kapott. Ez a mosógép hatalmas adag ruhát mos ki, miközben feleannyi helyet foglal el, mint egy hasonló kapacitású készülék. Díjat kapott az LG CordZeroThinQ porszívó, valamint egyéb ruhatisztítási és légtisztító megoldások — például a PuriCare viselhető légtisztító — is, melyeket a CES-en jelent majd be a gyártó.

Mobiltelefonok: A mobiltermékek kategóriájában a legtöbb CES innovációs díjat az úttörő LG WING, a világ első elcsúsztatható kijelzőjű 5G okostelefonja érdemelte ki. A készülék 6,8 hüvelykes, kávamentes P-OLED FullVision kijelzője az óra járásával megegyező irányban, 90 fokkal elforgatható, ezzel a mozdulattal pedig felfed egy második, 3,9 hüvelykes OLED kijelzőt. Az LG Explorer Project első modellje az 5G sebességével kínál lenyűgöző, többképernyős élményt. Az LG VELVET okostelefonja szintén elnyerte a CES 2021 innovációs díját: a 6,8 hüvelykes OLED Cinematic FullVision kijelzővel és sokoldalú kamerákkal felszerelt készülék kimagasló teljesítményt és az 5G előnyeit kivételes áron kínálja.

LG üzleti megoldások: Az LG munkára és játékra is ideális IT üzleti megoldásait is díjazták a 2021-es CES-en. Elismerést kaptak a népszerű UltraGear gaming kijelzők és UltraWide monitorok, az LG gram 17 laptop, valamint a CineBeam 4K lézerprojektor is.

CES Innovation Awards: A CES Innovation Awards program a CTA évente megrendezett versenye, amely 28 termékkategóriában a kiemelkedő tervezési és mérnöki munkával létrehozott fogyasztói technológiai termékeket értékeli. A program minden egyes termékkategóriában a legkiemelkedőbb újdonságokat díjazza. Az iparági szakértőkből álló bírák testületében médiaszakértők, formatervezők, mérnökök kapnak helyet, akik a mérnöki tervezés minősége, az esztétika, a formatervezés, a funkcionalitás és a fogyasztói vonzerő alapján vizsgálják a beadott pályázatokat.

A díjazott termékek teljes listáját az LG a CES-en tartott sajtókonferenciáján, 2021. január 11-én, hazai idő szerint hajnali 2 órakor jelenti be. A konferencia a CES weboldalán lesz követhető. 2021 elején az iparág vezető szereplői és feltörekvő márkái virtuálisan gyűlnek össze január 11. és 14. között, hogy bemutassák úttörő, piacvezető innovációikat. Az első teljesen digitális CES platformot biztosít majd a termékek bemutatására, a globális márkákkal való kapcsolatépítésre és az ipar jövőjének meghatározására, valamint lehetőséget ad a technológiai közösség számára, hogy biztonságosan ossza meg ötleteit és mutassa be azokat a termékeket, amelyek a jövőnket alakítják majd.