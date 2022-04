Elon Musk szerint az elhunytak emlékei továbbvihetőek lesznek

A Tesla által tervezett Optimus nem csupán egy gyári munkára alkalmas robot lesz Elon Musk szerint.

Még tavaly, a Tesla AI Day nevű fejlesztői konferencián állt elő azzal a különös fejlesztéssel Elon Musk, amit Tesla Botnak, illetve Optimusnak neveztek el. Egy humanoid robotról van szó, ami a milliárdos szerint egy sokoldalú felhasználást kutató program részeként készül.

Musk nemrég a Business Insidernek adott interjúban is felhozta a témát, és azt mondta: a robot szerinte képes lesz továbbvinni egy ember emlékeit, illetve személyiségjegyeit. Muskék eredetileg az amerikai munkaerőhiányt akarták orvosolni a fejlesztéssel, de a szakértők rájöttek, hogy a projekt ennél sokkal izgalmasabb lehetőségeket rejt.

Musk az interjúban azt is mondta, szerinte nem lehetetlen feladat, hogy az emberi agy kapacitását letölthetővé tegyék, majd az egészet egy robotba rakják, ami így sokkal okosabb lehet. Szerinte az emberek is sokkal könnyebben megbarátkoznának egy olyan szerkezettel, ami őrájuk hasonlít, és úgy is viselkedik.

Hogy a fejlesztésből mikor lesz használható, a gyakorlatban is megmutatkozó változat, azt persze még nem tudni. Musk ugyanakkor elég optimista, és úgy véli, hogy az első prototípus már idén elkészülhet.