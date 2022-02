Újra elindul az EdisonKids és a Samsung közös kihívása, melynek során egy izgalmas jövőtervezői munkafolyamatban a diákok kidolgozhatják ötleteiket, amikkel a világ jobb lehet. A hazánkban tavaly első alkalommal meghirdetett kezdeményezés sikere után a két szervezet 2022-ben is elindítja a Megoldások a holnapért kihívást, amely a diákcsapatok mellett a tanároknak is lehetőséget kínál a szakmai fejlődésre és a kreatív közös munkára. A szervezők március 2-ig várják a csapatok jelentkezését, egy-egy olyan kérdéssel vagy problémafelvetéssel, melyek megoldása a helyi közösség vagy akár a világ javát szolgálná. A közös műhelymunka és fejlődési lehetőségek mellett a diákok, a tanárok és az iskolák összesen 4,5 millió forint értékben nyerhetnek Samsung készülékeket.

A Samsung nemzetközi sikereket is elért, Solve for Tomorrow programjára épülő kihívást 2021-ben indították el először Magyarországon, hogy a kreatív gondolkodás és a problémamegoldó készségek fejlesztésén keresztül támogassák a hazai fiatalokat. Az EdisonKids és a Samsung idén február és június között ismét az ország leginnovatívabb 12 és 18 év közötti diákjait, tanárait és iskoláit keresi. A csapatok 2022. március 2-ig jelentkezhetnek egy videóval, amelyben elmondják, milyen problémára keresik a megoldást, és hogy ez a kérdés, miért foglalkoztatja őket. Idén három kategóriában – fenntarthatóság, digitális oktatás, közösség – várják a csapatok jelentkezését.

A kihívásba kiválasztott ötven csapattal ezután elkezdődik a jövőtervezés folyamata, amelyben szakértők és szakmai mentorok egyaránt segítik a résztvevőket. A félév során a diákok fejleszthetik STEM ismereteik mellett a kritikai gondolkodásukat, a kreativitásukat és megtanulhatnak csapatban dolgozni. Az első év tapasztalatai alapján a szervezők továbbfejlesztették a képzési folyamatot, melynek fókuszában a jövőtervezői gondolkodás, a kreativitás fejlesztése áll. A diákok ezúttal is megismerkedhetnek a Design thinking módszertannal és a strukturálatlan problémák megoldási lehetőségeivel, melyeket a későbbi tanulmányaik, munkájuk során is alkalmazni tudnak majd. Emellett a csapatokat kísérő tanároknak, munkájuk megkönnyítésére, lehetőségük lesz mentorációs és facilitációs képzéseken is részt venni a verseny ideje alatt. A jelentkezők ezekkel az új készségekkel, tudással felvértezve és a már meglévő lelkesedéssel kezdhetik keresni a megoldásokat. Legyen szó a fenntarthatóság továbbfejlesztéséről, új gondolatokról a digitális oktatásban vagy közösségépítésről, a jövőtervezés során bármelyik elképzelésből valódi megoldás születhet. A kihívásban résztvevő csapatok így mind nyerhetnek és különböző területeken fejleszthetik a tudásukat, az első három helyezett és iskolája pedig összesen 4,5 millió forint értékben válogathat Samsung eszközökből.

„Célunk, hogy idén a Megoldások a holnapért kihívás egy egész féléves, közös tanulási folyamat legyen, amelyben a diákok mellett a tanárokat is segítjük szakmai képzésekkel, és amelyből mi legalább annyi inspirációt nyerhetünk, amennyi támogatást a résztvevők kapnak a jövőképük megvalósításához – mondta el Veres Rita, az Edisonplatform vezetője. – Fontos, hogy egy olyan alkotó közösséget hozzunk létre, amelyben a problémákra együtt keressük a megoldást. Szeretnénk, ha a folyamat végén a diákok önállóan is tudnák folytatni a közös munkát, az „EdisonTanárok” pedig tovább foglalkoznának a tehetségekkel és az ő vezetésükkel hosszabb távon olyan tudásmegosztó műhelyek jönnének létre, amelyek a kihívás nélkül is képesek segíteni a helyi közösségeket.”

A tanároknak szóló egyedi fogadóórák és mentorálási alkalmak mellett a diákok felkészülését a szakmai zsűri is támogatja. A zsűri elnöke és a kezdeményezés fővédnöke idén is Dr. Meskó Bertalan, Orvosi jövőkutató, a The Medical Futurist Institute vezetője, aki elmondta:

„A jövővel foglalkozni, a jövőről gondolkozni minden nap nekem azért fontos, mert ezt látom az egyetlen járható útnak ahhoz, hogy ma hozzunk olyan döntéseket, amik vágyott jövőképekhez vezethetnek. Külön öröm számomra, hogy mindezt tehetséges fiatalokkal együtt tehetem meg a kihívásban.”

Az idei zsűri összeállítása tükrözi a pályázatban kiírt kategóriákat is, a szervezők minden témához elismert szakértőket hívtak meg. Fenntarthatósági kategóriában Tomaj Zsófi, a Future Potato alapítója és Madaras Liz a Pollipop ügyvezetője, a digitális oktatás területén Greskovits György, a Milestone Intézet alapítója és oktatási igazgatója, valamint Forgács-Fábián Sára, az Amigos a gyerekekért alapítvány megálmodója csatlakozott a kihíváshoz, míg a közösségi területet Stumpf Kata, a Konnekt egyesület társalapítója képviseli. A kihívás képzéseit jegyző Frankó Csuba Dea, innovációs coach és jövőkutató is csatlakozik a zsűri munkájához, csakúgy, mint Balogh Csaba, a HVG technológiai rovatának vezetője és Balogh Petya, startupper, befektető. A pályázat szervezői részéről Veres Rita, az Edisonplatform vezetője, és Kunos Balázs, a Samsung Magyarország alelnöke vesz részt a zsűrizésben.

Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője a kihívás kapcsán elmondta:

„A Megoldások a holnapért kihívás illeszkedik az Együtt a holnapért jövőképünkhöz, hiszen a technológián keresztül pozitív változások elindításában segíthetjük a hazai közösségeket. A digitális innovációk rendkívüli mértékben alakítják át a társadalmunkat és számos jelentős probléma megoldásában is segíthetnek. Ezeket a megoldásokat csak együtt találhatjuk meg, és ezért is olyan fontos ez a kezdeményezés, amellyel lehetőséget és platformot teremtünk a magyar fiataloknak, hogy megosszák velünk az elképzeléseiket és közösen újratervezzük a jövőt.”

Bővebb információ és a pályázat részletes leírása a www.edisonkids.org és a https://www.samsung.com/hu/solvefortomorrow/ weboldalon érhető el.