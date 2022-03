Ingyenes IT-képzések és álláslehetőség az ukrajnai menekülteknek

A PROGmasters programozóiskola és IT képzési központ ingyenes informatikai képzéseket indít az Ukrajnából Magyarországra érkező menekültek számára, akik legkésőbb 2022 végéig szoftverfejlesztő, manuális tesztelő vagy alkalmazás-üzemeltető képesítést szerezhetnek, akár IT-előképzettség nélkül is. A 2-6 hónapig tartó, online és személyesen is elvégezhető képzések résztvevői – a választott képzéstől függően – akár már az idei év második felében munkába állhatnak a PROGmasters több mint 80 partnercégénél, minimum bruttó 400 ezer forintos (azaz körülbelül ezer eurós) kezdő fizetésért. Az érdeklődők április 15-ig adhatják le előjelentkezésüket, a felvételit követően pedig összesen 20 fő kezdheti meg a tanulmányait.

„A háború következtében várhatóan sokan döntenek úgy, hogy Magyarországon kezdenek új életet. Diákjaink többségével ellentétben azonban az Ukrajnából menekülők egy jelentős része számára nem vágy a karrierváltás, hanem kényszer. A magyarországi lakhatás megszervezése után a biztos egzisztencia kialakítása lesz a legfontosabb számukra, mi ebben tudunk és szeretnénk segíteni nekik”

– mondja Filep Szabolcs, a PROGmasters társalapítója és társügyvezetője.

„Tavaly 257-en végezték el a 900 ezer-2,25 millió forint értékű képzéseinket, így a húsz fő ingyenes részvételének biztosítása jelentős vállalás számunkra. Bízunk benne, hogy ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy megteremtsék egy biztonságos és méltó élet feltételeit”

– teszi hozzá.

Mivel a képzések magyar nyelvűek, a sikeres felvételihez magyar nyelvtudás szükséges, emellett a középszintű angol vagy német nyelvismeret is elvárt. A manuális tesztelő és az alkalmazás-üzemeltető képzések teljesítéséhez elegendőek a felhasználói szintű informatikai ismeretek is, a szoftverfejlesztő képzéshez azonban nélkülözhetetlenek a Java programozási alapismeretek, ugyanakkor ezek elsajátításához is biztosít ingyenes felkészítő anyagot a PROGmasters. Az online és személyesen is elvégezhető képzésekre április 15-ig adhatják le előjelentkezésüket az ukrajnai állandó lakóhellyel rendelkező ukrán, vagy magyar-ukrán kettős állampolgárok, akiknek igény esetén a képzés idejére laptopot is díjmentesen ad az iskola.

A végzettek számára álláslehetőséget is kínál a PROGmasters, amely a jelentkezők közül online kompetencia-tesztekkel, nyelvi szintfelmérővel, egy HR interjú és egy Assessment Center – valamint a szoftverfejlesztő képzés esetében egy Java programozási szakmai felvételi – segítségével választja ki a résztvevőket.

„Tudjuk, hogy ezek a kiválasztási szempontok – különösen a jelenlegi helyzetben – elsőre ijesztőnek tűnhetnek az érdeklődők számára, azonban ismerjük az IT munkaerőpiac igényeit, és az a célunk, hogy a diákok a választott képzéstől függően akár már az idei év második felében munkába állhassanak több mint 80 partnercégünknél. A végzettek minimum bruttó 400 ezer forintos (azaz körülbelül ezer eurós) kezdő fizetésre számíthatnak, ráadásul tapasztalataink szerint a szoftverfejlesztő, tesztelő és üzemeltető szakemberek átlagosan 4-5 év gyakorlattal már bruttó 900 ezer-1,2 millió forintot is kereshetnek havonta”

– jegyzi meg a PROGmasters társalapítója és társügyvezetője.

A 2016-ban alapított PROGmasters programozóiskola és IT képzési központ főként a 25-40 éves, munkatapasztalattal már rendelkező karrierváltók számára kínál intenzív és gyakorlatorientált képzéseket. A PROGmasters tanfolyamait az elmúlt években több százan végezték el, és az iskola az állásgarantált képzésein résztvevők 96 százalékát elhelyezte informatikusként a partnercégeinél.