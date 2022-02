Iskolai tabletszerelő szakköröket indít a Google

Szinte minden iskolában használják őket – mármint az Egyesült Államokban -, és sokszor egész könnyen javítható lenne a hibás gép.

Új programot indít a Google, amellyel azt akarják segíeni, hogy az (amerikai) középiskolákban használt Chromebook tableteket helyben javíthassák meg a diákok, ha szükséges.

A techóriás egy új weboldalt is készített a programhoz. Részletes javítási és szerelési útmutatókat közölnek az Acer és Lenovo gyártmányú tabletekhez, pontos rajzokkal és fotókkal, amelyek minden egyes csavart tartalmaznak. Jelenleg csak a csavarhúzóval elvégezhető munkákat fedi le az útmutatás, tehát egyes hibás elemeket tudnak a segítségével cserélni, esetleg szétcsúszott kábeleket csatlakoztatni. Forrasztást és komolyabb munkákat nem tartalmaz a program egyelőre. A Google szerint az együttműködéssel nyernek az iskolák, mert olcsón helyreállíthatják a hibás tableteket, de a diákok is, akik értékes tudásra tehetnek szert, és akár el is indulhatnak a technikusi pálya felé.

A Google alkalmazásai 2012-től kezdtek elterjedni az amerikai oktatásban, mára szinte minden általános iskolában és természetesen a középiskolákban is használják őket, többnyire az intézmények által biztosított laptopokon és táblagépeken.

Romániában 2020-tól félmillió diáknak biztosítanak tableteket és más elektronikus eszközöket a tanuláshoz. Erre a célra százmillió eurót különítettek el.