Cégépítés COVID idején: mit hoz 2022 a vállalkozások számára?

Az ünnepek közeledtével az üzleti életben is megkezdődik az évértékelés, illetve a 2022-re kitűzött célok megfogalmazása és a stratégiai tervezés.

A hullámzó válsághelyzet és a folytonos bizonytalanság miatt még a legnagyobb piaci szereplők is félve tekintenek a jövőbe, miközben a kis- és középvállalkozások számára gyakran valóban a lét a tét, ha a cégépítés kerül terítékre. Költségoptimalizálás, digitális fejlesztések, stabil beszállítói- és ügyfélkör kialakítása – csak néhány feladat, amit most fontosabb megugrani, mint valaha. Melyek lesznek 2022 legégetőbb kihívásai a KKV-k számára és milyen megoldások segíthetnek sikerrel megbirkózni a nehézségekkel? A Brillit.com online üzleti platform szakértői elmondják, mit érdemes átgondolni az év végi számvetés során.

Az Európai Unió piacához hasonlóan hazánkban is a kis- és középvállalkozások adják a cégállomány mintegy 99 százalékát, egyben a bruttó össztermék több mint felét termelik meg és a munkavállalók a 70 százalékát foglalkoztatják. Ebből adódóan kifejezettem rossz hír, hogy a koronavírus-válság nem csillapodó hullámai éppen ezt a szegmenst érintették leginkább, főként a vendéglátás, a rekreációs szolgáltatások, a nem élelmiszeripari kereskedelmi tevékenységek, valamint a könnyűipar és az építőipar területén – csak októberben 4300 cég kényszertörlési eljárása indult el hazánkban. A változó és bizonytalan piaci körülmények közép- és hosszútávon is velünk maradnak, a kisebb anyagi- és humanerőforrásokkal, korlátozott mozgástérrel rendelkező KKV-k ellenállóképességét pedig sokkal nagyobb próbatétel elé állítja a válság, mint a stabil hátterű nagyvállalatokét.

Eltűnő beszállítók, digitalizációs kihívások

Még a multicégek azon gondolkoznak, hogy milyen applikációkkal vagy biztonsági rendszerekkel szereljék fel a vállalatot, vagy éppen milyen felületekre csoportosítsák át az értékesítései büdzsé nagyobb részét a negyedik járványhullám idejére, a KKV-szektor sokkal prózaibb problémákkal szembesül a talponmaradásért folytatott mindennapos küzdelemben. 2022-ben is kulcsfontosságú lesz az piaci környezet hirtelen változásaival szembeni rugalmasság és alkalmazkodókészség, ebben pedig központi szerep jut az üzletfolytonosság biztosításának és a digitális transzformáció felpörgetésének. Előbbinél a beszállítói és a logisztikai ellátólánc fenntartása lehet a legégetőbb feladat, a bizonytalan üzleti helyzetben ugyanis egyre nehezebb stabil, időre teljesítő és jó minőséget nyújtó szolgáltatót találni, ha pedig kiesik egy láncszem a gépezetből, és nem jut el az ügyfélhez az áru, máris kézzelfogható a veszteség.

Habár a KKV-k körében is egyre népszerűbb hangoztatni a digitalizáció fontosságát, mégis óvatosan vágnak bele, mivel plusz erőforrásokat, nem kevés időt és anyagi ráfordítást igényel az információs technológiák bevezetése a szervezet működésébe. A koronavírus-járvány azonban minden eddiginél világosabbá tette, hogy éppen ez lehet a siker és a túlélés záloga a jövőben.

„Miközben korábban a kisvállalkozásokban a személyi számítógépek és a vírusirtó számított a technológia csúcsának, ma már lehet látni, hogy egy digitális dokumentumkezelő rendszer, az ügyfél- és partnerkapcsolatok ápolásában közreműködő chatfelület és összességében a rutinszerű folyamatok automatizálása gyakorlatilag forradalmasítani tudja a vállalkozás mindennapi működését, egyben egy másik lényeges kihívásra, a költségoptimalizálásra is választ adhat. A Brillit.com felületén például egy kattintással több árajánlatot is kérhetnek a cégek a potenciális partnerektől, gyorsan és átláthatóan kezelhetik a teljes adminisztratív folyamatot”

– mondta Bracsok Norbert, a Brillit.com szakértője.

Cégépítés COVID idején: a kicsiknek különösen nehéz

A 2022-ben ben is velünk maradó talán legnagyobb kihívást ugyanakkor az üzletszerzés, az ügyfél- és partnerkapcsolatok építése jelentheti majd az egyéni vállalkozók és a KKV-k számára. A kisebb cégek stabilitásának és növekedésének egyik záloga a kiállításokon, bemutatókon, kamarai rendezvényeken való részvétel, a koronavírus-járvány megjelenése óta azonban a személyes networking lehetőségéről szinte teljesen lemondhattak. A jövőben még nagyobb hangsúly hárul a profi online jelenlétre és arra, hogy az együttműködések szinte teljes folyamatát – az ajánlattételtől a szerződéskötésen át a teljesítésig – a digitális térben is magabiztosan járhassák be az üzleti partnerek. Végül, de nem utolsó sorban, a saját és csapatunk mentális egészségével, a motiváció fenntartásával is érdemes foglalkozni: friss iparági felmérések szerint ugyanis 10-ből 6 kisvállalkozó szenved a folyamatos nyomástól és stressztől, ez pedig előbb-utóbb az üzleti kilátásokban is megmutatkozhat.

„Tapasztalataink szerint az induló vállalkozásoknál rengeteg nehézség adódik a kezdeti időszakban: végeláthatatlan adminisztráció, jogi és pénzügyi kérdések, online láthatóság, az üzletmenet, a logisztika biztosítása – gyakran mindezt egyedül, 0/24-ben kell teljesítenie az embernek. A járványhelyzet szinte minden területen akadályozza a sikerhez vezető feladatok végrehajtását, és nagyon úgy tűnik, hogy a piaci környezetet átszövő bizonytalanság 2022-ben is velünk marad. Habár a Brillit.com elsősorban üzleti kapcsolatépítő platformként definiálja magát, folyamatosan keressük a felhasználóink visszajelzéseit, hogy újabb és újabb funkciókkal segíthessük őket nem csak a partnerszerzésben és kommunikációban, de az adminisztrációs és marketing tevékenységek terén is, ezzel pedig levehessünk egy kis terhet a vállukról”

– teszi hozzá Bracsok Norbert.