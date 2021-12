Az LG Electronics (LG) bejelentette, hogy William Cho stratégiai igazgatói posztja mellett december 1-jétől a vezérigazgatói teendőket is átveszi.

Cho 2019 óta a vállalat legfőbb stratégája, korábban az LG North America elnökeként hat évig az általa létrehozott, új üzleti lehetőségek előmozdításáért felelős LG Business Incubation Center működéséért felelt, ami házon belüli projekteket és startup partnereket fog össze.

Cho 1987-ben csatlakozott a Goldstarhoz, négy évet töltött az LG tengerentúli üzleteit irányító irodájában Németországban, majd a vállalat kanadai, ausztrál és amerikai üzletágát is irányította elnökként. Cho a Puszani Nemzeti Egyetemen végzett Dél-Koreában, mesterfokú üzleti diplomáját pedig a szöuli Yonsei Egyetemen szerezte.

A vállalatot érintő további változások közé tartozik Kim Byoung-hoon kinevezése, aki mostantól technológiai igazgatóként folytatja pályafutását. A jelenleg a Future Technology Center vezetőjeként dolgozó Dr. Kim ügyvezető alelnöki posztot kap, és egyidejűleg fogja betölteni a technológiai igazgatói, valamint az új információs és kommunikációs technológiai vezetői pozíciót is.

A már 31 éve az LG-nél dolgozó Jang Ik-hwan — miután sikeresen növelte az informatikai üzleti portfóliót és az egyik leggyorsabban fejlődő márkává tette az LG-t a laptop- és monitorpiacon — senior alelnökből ügyvezető alelnökké lép elő és a Business Solutions üzletág vezetéséért lesz felelős. Eun Seok-hyun szenior alelnök a Vehicle component Solutions Company élére kapott elnöki kinevezést, aki korábban ugyanitt a smart üzletág növekedéséért felelt.

A jövőben az új vezetői csapat a változások felgyorsítására fókuszál, a növekedés érdekében pedig még nagyobb szerepet kap az ügyfélérték, aminek megteremtésében az egyes üzletágak is nagyobb felelősséget visznek majd. Az LG ügyfél-elégedettségi központjának (Customer Satisfaction Management Center) neve is változik, a továbbiakban a Customer Value Innovation Office foglalkozik ezzel a területtel, irányítását pedig a biztonsági vezető látja el. Az új egység feladata lesz hatékonyabban azonosítani és felhasználni a vásárlói visszajelzéseket és problémákat a terméktervezési, fejlesztési és értékesítési folyamatok során. Emellett a háztartási és szórakoztatóelektronikai üzletágak alá tartozó, ügyfélélményért felelős osztály (Experience Innovation Department) ezentúl Customer Experience Innovation Division néven folytatja.

A potenciális növekedési lehetőségek feltérképezése és a jövőbeli innovációk felgyorsítása érdekében a stratégiai főosztály (Chief Strategy Office) égisze alatt működő M&A részleget a nagyobb erőforrások érdekében divíziós szintre emelik. Hasonlóképpen, a jövőbeli trendekre és a vásárlói igényekre való fokozottabb figyelem érdekében az LG Life Soft Research (LSR) részlege Life Soft Research Lab néven folytatja, így növekszik befolyása a Design Management Centerben. Az ügyfélélményhez kapcsolódó digitális átalakulási folyamat felgyorsításához az LG az AI Big Data részleget divíziós szintre emeli az új Chief Data Office (CDO) felügyelete alatt.

Minden kinevezés december 1-jével lépett hatályba, az előléptetések pedig az új év első napjától érvényesek.