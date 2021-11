Az SZJA visszatérítést legtöbben felújításra költenék

Lakásfelújítás, folyószámlán tartás és a hitel-előtörlesztés a legnépszerűbb célok, de lesz, aki kriptoba fekteti az szja-visszatérítést – derül ki a Grantis ügyfelei körében végzett felmérése alapján.

A nem reprezentatív online felmérés szerint közel ezer ügyfél több mint fele (62,1%) jogosult a jövő évben esedékes szja-visszatérítésre. Közülük 45 százalék kap vissza 500 001 és 809 000 forint közötti összeget, 23,1 százalék viszont nem tudja, hogy mekkora lesz a jóváírás mértéke.

Lakásfelújítás a legnépszerűbb

A visszatérítésre jogosult közel félezer válaszadó több felhasználási célt is megjelölhetett a kérdőív kitöltése során: több mint negyedük (28,9%) költene majd lakásfelújításra az szja-visszatérítés összegéből. Nagyjából 30 százalék alig, vagy semmit nem kamatozó eszközzel számol: 17,7 százalék folyószámlán, 9,1 százalék készpénzben, 1,7 százalék pedig bankbetétben is tartana a visszatérítésből. 14,4 százalék pedig meglévő hitel előtörlesztésére használná az szja-visszatérítést.

Kockázatosabb eszközökbe is fektetnének

A válaszadók 20 százaléka nyugdíjcélú öngondoskodásra is készül: önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítást 6,5 százalék, nyugdíj-előtakarékossági számlát 5,2 százalék, nyugdíjbiztosítást 8,4 százalék választana.

Kevésbé kockázatos eszközbe 28,2 százalék fektetne: egészség- és önsegélyező pénztári megtakarításba 6 százalék, babakötvénybe 6,5 százalék fizetne, állampapírt pedig 8,6 százalék vásárolna. 7,1 százalék ingatlanvásárlás során használna fel az szja összegéből. Rizikósabb befektetésekkel is szemeznek a jogosultak: 9,3 százalék venne részvényt és befektetési alapot, 5,6 százalék pedig kriptodevizákat is vásárol az szja-visszatérítésből. A jogosult válaszadók 11,6 százaléka mindennapi kiadásokra (például rezsi, bevásárlás) is fordítana a visszatérítésből, 11 százalék pedig utazna belőle. Autót 7,5 százalék venne, szórakoztató elektronikára 2,6 százalék, háztartási nagygépre pedig 5,4 százalék költene.

A Grantis nem csak az ügyfeleket kérdezte. Velük párhuzamosan a Facebookon is szondázta a felhasználókat: a közösségi oldalon keresztül válaszoló jogosultak közel azonos célokat tartottak fontosnak, ám többen költenék majd az szja-visszatérítés összegét mindennapi fogyasztási cikkekre. 41,1 százalék tenne így, míg lakásfelújításra 24,4 százalékuk, meglévő hitel előtörlesztésére 18,9 százalékuk fordítaná majd az adójóváírást.

Vissza nem térő alkalom a takarékosságra

“Az szja-visszatérítés szabad felhasználása miatt egyedi lehetőséget teremt az egyszeri, nagyobb összegű megtakarítás elhelyezésére, ráadásul az állam által támogatott módozatokat választva a befizetéseink után további 20 százalékot is visszakaphatunk a jövő évi adónkból. Örömteli, hogy a Grantis ügyfeleinek jelentős része pénzügyileg tudatos és a visszatérítés egy részét vagy egészét öngondoskodásra, megtakarításra fordítja, és arra, hogy meglévő adósságait csökkentse.”

– véli Mizsei Zoltán, a Grantis szakmai vezetője.

A szakértő felhívja a figyelmet: a jelenlegi inflációs környezetben érdemes olyan értékmegőrző és -növelő megtakarítási, befektetési eszközöket választani, amelyek felveszik a versenyt a vásárlóerő romlásával.