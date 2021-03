Nagyot nőtt a viselhető okoseszközök piacán a Huawei

Több mint 50 százalékkal több viselhető okoseszközt szállított le világszerte a Huawei Technologies 2020-ban az egy évvel korábbihoz képest, amely nemcsak a vállalat, hanem a teljes globális piaci szegmens történetének legnagyobb növekedése is.

Az IDC (Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker) jelentése szerint 2020 utolsó negyedévében a közép-kelet-európai, balti és skandináv régióban a Huawei az okosórák piacának élére ugrott. A vállalat Magyarországon a viselhető okoseszközök piacán megduplázta, a vezeték nélküli fülhallgatók területén pedig megháromszorozta eladásait a tavalyi év egészét tekintve.

Sikeres évet zárt a Huawei a viselhető okoseszközök piacán, köszönhetően többek között annak, hogy egyre nagyobb a vásárlók érdeklődése a termékcsoport iránt. Az IDC legfrissebb, a viselhető okoseszközök piacát vizsgáló jelentése (Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker) alapján a Huawei 2020-ban a legdinamikusabban fejlődő piaci szereplő volt, és jelenleg a 3. helyet foglalja el az eladott eszközök tekintetében az egész világon. A vállalat tavaly 43,5 millió viselhető okoseszközt értékesített, ami 50,7 százalékkal több az előző évinél.

A közép-kelet-európai, balti és skandináv régióban 2020 negyedik negyedévében a Huawei 22 százalékos részesedéssel átvette a vezetést az okoskarkötők és okosórák piacán. A vállalat Magyarországon is kiválóan teljesített tavaly ebben a szegmensben: megduplázta (104%) eladásait a viselhető okoseszközök terén, a vezeték nélküli fülhallgatók piacán pedig megháromszorozta (201%) értékesítését 2019-hez képest.

Minőségi mobil eszközök

A vállalat sikerei többek között annak is köszönhetőek, hogy nemrégiben nyitották meg a Huawei Health Lab-ot, amely egyfelől teszteli és ellenőrzi az intelligens viselhető eszközöket, másrészt egy professzionális sportegészségügyi elemző és kísérleti részleget is működtet. A K+F laborban a Huawei intelligens viselhető eszközeit 25 különböző terheléses tesztnek vetik alá, és csak a mindegyik tesztet sikeresen teljesítő eszközök kerülnek a piacra. Ennek is köszönhető, hogy a vállalat viselhető okoseszközei az elmúlt évben több elismerést is begyűjtöttek technológiai szaklapoktól a tervezés, a fitnesz szoftverek és a különböző egészségfigyelő technológiák (például véroxigénszint mérés, alvásfigyelés) terén elért fejlődésükért.

A csúcskategóriás hordozható eszközökön kívül a vállalat az okostelefonok prémium szegmensében is megerősítette vezető szerepét az innováció tekintetében. A DXOMark legfrissebb rangsora a Huawei Mate 40 Pro technikai tudását és fotós képességeit egyaránt magasra értékeli – 136 pontot kapott – így ez a modell a piacon jelenleg a legjobb fotós és videós funkciókkal ellátott okostelefon.

Továbbra is kiemelkedő K+F tevékenység

A Huawei folytatja hosszú távú stratégiáját, amely a technológiai innovációba és kutatásba történő folyamatos beruházásokon alapul. Csak 2019-ben a vállalat bevételeinek 15,3 százalékát – vagyis 131,7 milliárd kínai jüant – fektette K+F-be, az elmúlt évtized során pedig több mint 600 milliárd jüant. A vállalatnak világszerte 14 kutatóközpontja és 36 közös innovációs központja van, melyek fókuszában a kutatás-fejlesztés áll. Ezen a területen több mint 96 ezer munkatárs dolgozik.