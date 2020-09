Webes logókészítő alkalmazás

Egy cég életében – ahogy az élet sok más területén is – az első benyomás a legfontosabb. Egy jól megtervezett logó segítségével már az első pillanattól kezdve üzenhetünk a partnereink, vásárlóink felé, attól függetlenül, hogy egy weboldalon, névjegykártyán vagy akár kirakaton pillantották meg először logónkat. Egy logó megtervezése éppen ezért nem könnyű feladat és még egy tapasztalt kreatív csapatnak is komoly kihívást jelenthet, ez azonban mégsem jelenti azt, hogy ne vághatnánk bele mi magunk a tervezésbe. Már léteznek professzionális online tervező felületek, amelyekkel egyszerűbbé válik a logó önálló megtervezése, mint ahogy mi magunk előszörre gondolnánk. Összeszedtük röviden mi is kell egy logó önálló tervezéséhez és milyen segítséget kaphatunk hozzá a legmodernebb online tervezőktől.

Hogyan készítsünk saját logót?

Az első dolog, amit át kell gondolni – mielőtt egyáltalán belevágna a logó tervezésébe – a lépések, amelyek elvezetnek az ötlettől a megvalósításig.

Az első dolog, amire összpontosítania kell, a kutatás. Mielőtt belekezdenénk a logó tervezésébe, nagyon fontos, hogy alaposan felmérjük a versenytársakat is. A logónk megtervezésénél meg kell vizsgálni mit vált ki belőlünk vagy válthat ki ügyfeleinkből a versenytársaink logója. Ez a lépés más néven a versenytárselemzés.

Második lépésként inspirálódnunk kell a márkánkkal, termékünkkel kapcsolatban. Fontos, hogy egyedi logó tervezésébe csak saját és versenytársaink tevékenységének, termékének pontos megértése után kezdjünk bele.

A logónk fő feladata az üzleti tevékenységünk/termékünk fő üzenetének átadása. A logónk rólunk szól! Nagyon fontos hogy az első benyomással együtt tevékenységünk fő üzenete is rögtön és könnyedén érthető legyen.

Következő lépés az ötletelés. Előfordul, hogy az első ötlet a legjobb és minden további tervezés felesleges. Sokszor azonban egy jó logó megalkotását sokszor hosszú tervezési folyamat előz meg. Bárhogy is alakul a tervezés folyamata, fontos tudni, hogy a már elkészült és megjelenített logót nem lehet, de legalábbis rövidtávon nem szerencsés módosítani, éppen ezért valóban meg kell bizonyosodnunk róla, hogy a legjobb terv került-e ki a kezeink közül.

A közvéleménykutatás fontos része a megvalósításnak Mielőtt el kezdenénk használni felületeinken érdemes minél szélesebb körben visszajelzést gyűjtenünk az új logónkat illetően.

Nagyon fontos lépés a legjobb logókészítő alkalmazás kiválasztása a végső terv megvalósításához!

2020 legjobb online logó készítő alkalmazásai

Böngészőnkben rákeresve a legjobb logótervező programokra akár több száz ajánlatra is bukkanhatunk, nem érdemes azonban véletlenszerűen választani. Az alkalmazások között nagy a különbség és persze nem minden webes segédprogram megbízható, ezért bemutatunk két, sokak által tesztelt és jól értékelt programot.

Logo Maker – logó készítő program

A Logo Maker mobilalkalmazás gyártója, Content Arcade Apps egy közismert androidos alkalmazásokat fejlesztő cég. Ezzel az online logó készítő program segítségével ingyenes és tetszetős logókat készíthet a felhasználó tulajdonképpen grafikai előképzettség és tapasztalatok nélkül is. Ez a logókészítő program több mint egy tucat nyelven is használható, így jól használható a világ bármely részén, szinte bármilyen közönséget megcélozhat vele. Ez a logógenerátor alkalmazás több mint 2500 már előre elkészített sablonnal rendelkezik, a különböző betűtípusokkal és szimbólumokkal együtt, amelyeket ingyen alkalmazhat a logó megtervezéséhez. Ez a logótervező alkalmazás megfelelő megoldás lehet egyszerűbb logók, emblémák, egyedi alakzatok elkészítéséhez.

Oberlo – logó készítő program

Számos további hasonló program is megtalálható a Google Play vagy az Apple Store kínálatában. Például letölthető az Oberlo által fejlesztett logókészítő alkalmazás is. Ez is egy online logókészítő alkalmazás, amely szintén segíthet egyszerűbb egyedi logók gyors elkészítésében. Ez is egy ingyenesen letölthető logókészítő alkalmazás. Ezzel az online segédprogrammal is könnyedén készíthet új logókat, emblémákat, feliratokat egy új márkájához vagy akár az online vállalkozásához. Ez az online alkalmazás is könnyű szerkesztési lehetőségeket biztosít a felhasználóknak, többek között a képek szerkesztésével, a szövegek színének, méretének, keretének és helyzetének beállításaival. Természetesen összetettebb és komplexebb feladatok elvégzéséhez ajánlott gyakorlott grafikus segítségét igénybe venni, de egyszerűbb feladatoknál érdemes lehet kipróbálni ezeket vagy hasonló logókészítő alkalmazásokat.