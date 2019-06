A mesterséges intelligencia és az optikai karakterfelismerés a fordítók rémálma

A GyorsFordítás.hu szakemberei egy olyan megoldással álltak elő, amely több órányi, néha több napi munkát is képes szó szerint pillanatok alatt elvégezni.

Magyarországon eddig kifejezetten körülményes volt ajánlatot kérni és megrendelni egy fordítást: általában először meg kellett várni mire a fordítóiroda kiértékelte a lefordítandó anyagokat, utána pedig egyeztetni kellett a cég adminisztrátoraival. Szkennelt dokumentumok, vagy képek esetében ez a folyamat még hosszabb volt.

A néha több napig is elhúzódó folyamathoz a GyorsFordítás.hu fejlesztésének csak egy pillanat kell. A felületükre feltöltött dokumentumokat ugyanis azonnal kiértékeli a rendszer és azonnal kiszámolja az árakat emberi beavatkozás nélkül. A fordítás pár kattintással megrendelhető és ki is fizethető. Az anyagok elemzésébe a mesterséges intelligencia is besegít: az okos alkalmazás első körben ugyanis megvizsgálja, hogy a forrásnyelv helyesen lett-e megadva.

Persze adja magát a kérdés: mindez azt jelenti, hogy a fordítási piacon a gépek hamarosan teljesen leválthatják az embereket? A GyorsFordítas.hu munkatársa Sági Attila szerint ettől egyelőre nem kell tartani. A „gépi fordítók” nem elég megbízhatóak.

Egyelőre, a szoftverekre inkább a fordításhoz kapcsolódó előkészítő és ellenőrzési részfeladatokat érdemes rábízni. Ezt teszik a GyorsFordítás.hu-nál is. Sőt, a fejlesztésük az árszámításnál figyelembe veszi a dokumentum hosszát és a szövegben lévő ismétlődéseket is. Vagyis ha hosszabb a szöveg, vagy sok az ismétlődő rész, akkor természetesen olcsóbb díjat fog megállapítani a rendszer, hisz kevesebb munka lesz a fordítással.

A nap 24 órájában elérhető magyar fejlesztés a szerkeszthető fájlok mellett optikai karakterfelismerés segítségével a szkennelt dokumentumokat és képeket is tudja kezelni (a szkennelt fájlok feldolgozása kicsit tovább tart, de jellemzően még a hosszabb anyagoknál se tart tovább egy percnél). Az itthon forradalminak számító fejlesztésen a GyorsFordítás.hu szakemberei mintegy 3 évig dolgoztak.