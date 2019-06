Hétvégén átadták az Év E-sport díjait

Az eltökéltség, a kitartás és a kiváló teljesítmény alapján díjazták az e-sport kiemelkedő tehetségeit és kiválóságait, úgy mint az év csapatát, játékosát, kommentátorát, menedzserét, az év felfedezettjét, valamint életműdíj kategóriában is osztottak ki díjat.

2014 óta minden évben elismerik az e-sport hazai kiválóságait, így idén 12 kategóriában hirdették ki a K&H Év E-sport díjak nyerteseit: az év csapata, játékosai, kommentátora, menedzsere, felfedezettje, közönségdíjasai mellett életműdíj kategóriában is osztottak ki díjakat az eddig elért eredmények, a kitartó munka és eltökéltség alapján. A hazai e-sport közösség választotta ki a jelölteket, akik közül a szakmai vezetők kategóriánként három-három jelöltet juttattak tovább, majd egy 27 tagból álló szakmai zsűri szavazta meg a nyerteseket.

– mondta el Horváth Magyary Nóra, a Magyar Nemzeti E-sport Bajnokságot támogató K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.

K&H díjat kaptak:

„Örömteli számunkra, hogy a hazai e-sport életében immáron ötödik alkalommal ismerhettük el a kiválóságokat. A beérkezett rekordszámú jelölés és a díjazottak eddigi eredményei is azt mutatják, hogy bár sokan még csak most ismerkednek ezzel a területtel, Magyarország már most szép eredményeket tett le az asztalra, és nemzetközi szinten is elismert e-sport kiválóságaink vannak. A Magyar E-sport Szövetség a továbbiakban is arra törekszik, hogy ismert és elismert legyen az a munka, amit e-sportolóink és e-sport szakembereink a hazai elektronikus sportért tettek, tesznek nap mint nap”