Őszi munkák a ház körül

A nyári melegben nehéz produktívnak lenni, jobb is, hogy olyankor elsősorban az utazásokra és a pihenésre koncentrálsz Persze, a ház körüli teendők így hamar összetorlódnak, de ősszel még bőven marad időd és lehetőséged néhány dolog korszerűsítésére és rendbe rakására. Milyen feladatokkal érdemes kezdened a sort? Van néhány ötletünk hozzá!

Ellenőrizd a tetőszerkezetet!

Még mielőtt javában beköszöntene a hideg, célszerű egy pillantást vetni a tetőszerkezet és a cserepek minőségére. Az egyik legkellemetlenebb helyzet, amikor fűtési szezonban egy törött cserép miatt a hálószoba beázik, majd például a fal penészedni kezd.. De ennél is nagyobb probléma egy elhasználódott tetőléc vagy egy hibás illesztés. Sajnos ezek olyan gyakori gondok, hogy bármikor bekövetkezhetnek.

Épp ezért ősz elején ajánlott megnézni és ellenőrizni, hogy minden rendben van-e, mert ilyenkor még egy nagyobb volumenű munka is könnyebben kivitelezhető. Ha tetőfelújításra kerül a sor, mindenképp hívj szakembert, de ha “csak” a cserepek megtisztítása vagy az ereszcsatorna kitisztítása a cél, saját kezűleg is megcsinálhatod.

Ha saját kezű megoldás mellett döntesz, akkor fontos olyan plusz eszközökre is áldoznod, amik hozzájárulnak a biztonságod megőrzéséhez. A létra aljára lábtámaszt vásárolni mindig jó ötlet, ahogyan a gurulós tetőgerinc kampók is csökkenthetik a munkafolyamat kockázatát.

Gondolj a kiskutyádra is – készíts neki egy új, meleg fekhelyet!

Ha egy négylábúval is együtt élsz, akkor bizony az ő háza táján is rendet kell tenni. Gazdiként biztos tapasztaltad már, hogy a kutya környezetében lévő használati tárgyak sokszor évről évre tönkremennek és elhasználódnak. Azon túl, hogy ez a kutya komfortérzetét negatívan befolyásolhatja, még az otthonod összképét is rombolhatja.

Az egyik leggyakrabban elkallódó és cserére váró kutyaholmi nem más, mint az a hely, ahol a kiskedvenced nyugovóra tér. Egy kutyaágy ára azonban nem igazán esik jól senkinek, főleg nem akkor, amikor a fekhelyet más beruházásokkal egyben, és viszonylag gyakran meg kell vásárolni.

Szerencsére kutyafekhelyet házilag, minimális költségek mellett te magad is készíthetsz néhány megunt, régi pulcsiból. Az őszre és télre való készülődés jegyében célszerű úgy megvarrnod az alapot, hogy a fedőréteg mint egy takaróként funkcionáljon, ami alá a négylábú barátod magától is be tud bújni.

Vágj bele a kert újrafüvesítésébe!

A szép fűtakaró a kert ékessége. Amint kikopik, azonnal rombolja a látványt – és valljuk be -, az idei szárazság után kevesen büszkélkedhetnek csodaszép gyeppel. Ha te is eleget bosszankodtál már ezen, akkor a kert újrafüvesítésének menetét azonnal be is illesztheted az őszi munkák közé.

Mielőtt viszont belevágsz, fontos, hogy néhány dolgot előre tisztázz:

Mire fogod használni az újrafüvesített részt?

Árnyékos vagy napos területet fogsz gyepesíteni?

Mekkora területet szeretnél bevetni fűmaggal?

A kérdésekre adott válaszokat azért célszerű minél előbb végigzongoráznod, mert más típusú fűmagra van szükség egy díszkerthez, mint egy gyerek játszótérhez. Ugyanígy nem mindegy a kert tájolása sem, mert vannak fűmagok, amik kifejezetten jól bírják a napfényt, míg mások tönkremennek miatta.

De ha már a füvesítésbe belekezdesz, akkor érdemes elidőznöd az öntözés és a vízelvezetés kérdése felett is. Az új fűréteg legalább annyira érzékeny a szárazságra, mint a túl sok vízre. Jó döntés ilyenkor az öntözőrendszer házilag történő kiépítése, mert így költséghatékonyan tudsz eredményes megoldást biztosítani a szép pázsit megőrzéséhez.

Amikor az egyik feladat követi a másikat

A ház körüli teendőlista feladatait nem lehet teljes mértékben kipipálni. Egyik munka követi a másikat – vagy úgy is mondhatnánk – hogy az egyik munkából következik a másik. Ez a végeláthatatlan folyamat magyarázza, hogy akkor is nagy kiadások keletkezhetnek, amikor saját kezű megoldások mellett döntesz.

Képek forrása: Getty Images, őszi munkák