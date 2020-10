A fiatalokat célozza meg a Huawei legújabb készüléke

A Huawei Technologies bemutatta a P sorozat legújabb készülékét, a Huawei P smart 2021 okostelefont. A felsőkategóriás anyaghasználatot idéző, letisztult vonalvezetésű modell, ívelt Full HD kijelzővel, professzionális kékfényszűrő-technológiával, mesterséges intelligencia által vezérelt négykamerás rendszerrel, gyorstöltéssel és 5000 mAh-s akkumulátorral érkezik – a fiatal felhasználók igényeire szabva.

Igazoltan szemkímélő

A P smart 2021 6,67”-es Full HD felbontású, ívelt kijelzőt kapott. A 2400×1080 felbontású megjelenítő hatékony kékfényszűrési-technológiáját a TÜV Rheinland tanúsította. Az oldalt elhelyezett ujjlenyomat-olvasó gyors és biztonságos feloldást lehetőséget kínál. A továbbfejlesztett 22.5W-os SuperCharge gyorstöltés mindössze tíz percnyi töltéssel két órányi használati időt biztosít. A beépített 5000mAh-s, naqy kapacitású akkumulátorral a készüléken akár egész nap nézhetők az online videós tartalmak.

48 megapixel, többlencsés zajszűrés

A készülékben a Huawei már megszokott, professzionális négy lencséből álló kamerarendszere kapott helyet. A 48MP-es főkamerával és 1/2”-es szenzorral nagyfelbontású fényképek készíthetők. A több lencsének köszönhetően drasztikusan csökken a képzaj, ezáltal javul a képminőség. Az előlapi 8MP-es szelfikamerát mesterséges intelligenciával hajtott szépítő funkciók segítik. A 120 fokos ultraszéles látószögű lencse pedig csoport- illetve tájképek készítésekor lehet segítség.

A nagy felbontásnak és az AI technológiának köszönhetően a készülék az éjszakai fotózás területén is kimagasló képességekkel bír: a multi-frame zajcsökkentéssel a felhasználók sötétben is tiszta képeket készíthetnek.

Nagy tárhely, még nagyobb teljesítmény

A P smart 2021 128GB belső tárhelye külső memóriakártyával akár 512GB-ra is növelhető. A nyolcmagos processzor könnyedén futtatja a Huawei saját operációs rendszerét, az EMUI 10.1-et. A készüléken előre telepítve megtalálható a Huawei alkalmazás-áruháza, az AppGallery, amely 18 kategóriában kínál sokszázezer népszerű nemzetközi és magyar alkalmazást a szórakozástól kezdve az oktatáson át egészen az üzleti programokig. Az appok keresésének megkönnyítésére és a letöltés egyszerűsítésére a Petal Search alkalmazáskereső is a felhasználó rendelkezésre áll. A Petal Search pillanatok alatt megmutatja a felhasználónak, hogy honnan szerezhetik be a kívánt alkalmazást, így az AppGallery és a Phone Clone mellett szintén kiváló megoldás alkalmazások telepítésére a vállalat saját mobilszolgáltatási rendszerét használó (HMS) eszközökön.

Árak és elérhetőségek

A P smart 2021 készülék Smaragdzöld, Éjfekete és Arany színekben, november 2-tól elérhető Magyar Telekomnál, a Vodafone-nál, valamint a Huawei valamennyi kereskedelmi partnerénél bruttó 89.990 Ft-os ajánlott fogyasztói áron.

A MediaMarkt, az Extreme Digital, az Euronics, az eMAG, a 220Volt, a BestByte, a Notebook.hu, valamint a Telekom üzleteiben október 19. és november 1. között az előrendelt modellek mellé ajándék Huawei Freebuds 3i vezetéknélküli fülhallgató is jár a vásárlóknak 38.990 Ft értékben.