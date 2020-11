Virtuális utazás a The Frame TV képernyőjén

A Samsung The Frame TV készülékeken elérhető műalkotások kínálata a Magnum Photos fotóügynökség képeivel bővült. A kizárólag a Samsung Art Store áruházban elérhető, 20 fotóból álló válogatás ikonikus helyszínekre és korszakokba kalauzolja a felhasználókat.

A Samsung a Magnum Photos különleges, népszerű úticélokat bemutató fényképválogatásának segítségével invitálja virtuális utazásra a felhasználókat a The Frame TV készülékeken. A képek december 14-ig ingyenesen elérhetőek a The Frame TV Art Store kínálatában, ezután pedig külön és előfizetés részeként is megvásárolhatóak lesznek.

A Magnum kollekció gondosan válogatott képei, amelyek egy-egy rendkívüli helyszínt vagy időszakot örökítenek meg, olyan világhírű fényképészek alkotásai, mint Elliott Erwitt, Burt Glinn, Stuart Franklin, Thomas Hoepker vagy Bruno Barbey.

„A felhasználók világszerte kevesebbet utazhattak az elmúlt hónapokban és több időt töltenek otthon – nyilatkozta Jongsuk Chu, a Samsung vizuális kijelzőkért felelős üzletágának alelnöke. – A célunk, hogy az ikonikus helyszíneket bemutató, lenyűgöző képekkel és a kiemelkedő QLED képminőséggel egy luxus körutazás élményét hozzuk el a felhasználók otthonába.”

A Samsung Art Store kollekciója a Magnum Photos új képeivel együtt már több mint 1400 műalkotást és fotót tartalmaz 4K minőségben, olyan világszerte ismert múzeumok és galériák jóvoltából, mint a magyar Szépművészeti Múzeum, a madridi Prado Múzeum, a bécsi Albertina, a londoni Tate Modern, a firenzei Uffizi képtár, az amszterdami Van Gogh Múzeum, a szentpétervári Hermitage és a LUMAS. Ezek az együttműködések biztosítják, hogy a The Frame TV ne csak egy egyszerű televíziókészülék legyen, hanem egy egyedülálló lehetőség azok számára, akik az otthonukból szeretnék megismerni a világ legnagyszerűbb műalkotásait.

Az újonnan vásárolt Samsung The Frame TV készülékek tulajdonosai három hónapig ingyenesen férhetnek hozzá a Samsung Art Store áruház kínálatához a Promotion alkalmazáson keresztül. Az új kollekció a 2018-as és annál újabb készülékeken érhető el.

A Samsung The Frame TV készülékekről és más Samsung QLED modellekről további információ a https://www.samsung.com/hu/tvs/the-frame/highlights/ weboldalon érhető el.