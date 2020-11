A szélesvásznú mozizás élményét hozza el a Hisense új lézertévéje

Extra nagy, speciális képernyős lézertévét mutat be a magyar piacon a Hisense.

A 100L5F modell a világ első 100 colos kijelzővel rendelkező, ultrarövid, 28,7 centiméteres vetítési távolságú, lézeres fényforrást használó projektora beépített TV- tunerrel. A készülék képernyője 2700 lumen fényerőt ígér, amellyel még világos környezetben is tiszta kép jeleníthető meg. A napszaktól független, egyedi moziélményt a tévé DLP technológiájának köszönhetőn borotvaéles és tűpontos, 4K felbontású képek fokozzák. A gyártó legújabb modellje akár 3 méteres távolságból is kényelmesen nézhető, hiszen az általa vetített kép nem fárasztja a szemet. A 100L5F lézertévé már elérhető Magyarországon is.

Moziélmény magasabb szinten

A szélesvásznú házimozizás élményét hozza el az otthonokba a Hisense legújabb készüléke. A 100L5F névre hallgató, speciálisan tervezett modell 2700 lumen tipikus fényerőt biztosít, egy ún. ALR (Ambient Light Rejecting, azaz tükröződésmentes) kijelzőn, amelynek köszönhetően a háttérből érkező fény nem rontja a látványt, így napszaktól függetlenül kiváló képminőséget produkál. A készülék egy lézeres fényforrást használó projektorból, valamint egy 100 colos speciális kijelzőből áll, amely könnyen falra szerelhető. Mivel a kép a fényforrásból a kijelzőre vetül és nem direktben felénk sugároz, a felhasználó akár háromméteres távolságról is élvezheti az extra nagy, 254 centiméteres képernyő nyújtotta élményt anélkül, hogy az különösebb szemfáradtságot okozna.

Borotvaéles kép, páratlan hangzás

A 100L5F lézertévé DLP (Digital Light Processing = digitálisfény-feldolgozó) technológiája borotvaéles képeket és lenyűgöző részleteket ígér, a gyorsan mozgó képek pedig a tévé Smooth Motion technológiának köszönhetően maradnak finomak és tiszták. A gyártó a 4K vizuális élményt magas minőségű hangteljesítménnyel is kiegészítette, amelyet a lézeres projektorba épített hangszórók biztosítanak – a készülék Dolby Atmos hangzásával pedig minden akciójelenet páratlan moziélményt jelent.

Okosmegoldások

A készülék megújult VIDAA U4 mesterséges intelligenciát használó okostévéplatformot kapott, amellyel egyszerű és széleskörű streaming-szolgáltatást nyújt a legújabb Netflix-filmekkel és sorozatokkal. A lézertévé beépített univerzális keresőfunkcióval is rendelkezik, mellyel a felhasználók könnyen keresgélhetnek a legnépszerűbb applikációk között.

„A végtelen óraszámú online szórakozás mellett a lézertévé saját, beépített TV-tunerén keresztül a hagyományos tévézés is extra méretű kijelzőn élvezhető bármilyen otthoni környezetben”

– mondta el Simon Anikó. A Gorenje Magyarország Kft marketingvezetője hozzátette,

“a téli időszakban egyébként is több időt töltünk el otthon, a Hisense legújabb prémiumkészülékével azonban a négy fal között töltött idő is igazán különleges élmény lehet.”

A Hisense lézertévéje elegáns fekete színben, 1.699.000 forintos bruttó javasolt fogyasztói áron már elérhető a hivatalos viszonteladóknál.

A termékről további információ az alábbi oldalon található:

https://hu.hisense.com/termekek/televizioink/laser-tv/100l5f-b12/20002248