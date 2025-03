A Sony új generációs kijelző rendszert fejlesztett

A Sony bejelentette egy új kijelző rendszer kifejlesztését, amely magában foglal egy önálló meghajtású RGB LED-et nagy sűrűségű LED-háttérvilágítással, ami három alapszínt – R (vörös), G (zöld), B (kék) [RGB] – képes külön-külön vezérelni, valamint nagy képernyőkkel kompatibilis.

Ez a panel lehetővé teszi, hogy minden egyes RGB szín önállóan sugározzon fényt, ami nagy színtisztaságot eredményez, és élénk, széles színskálájú képeket képes reprodukálni. Emellett a kijelző rendszer a Sony saját fejlesztésű, korszerű háttérfény-szabályozási technológiájával rendelkezik, amelyet a panel tulajdonságainak maximalizálására terveztek. A háttérfény-szabályozási technológia lehetővé teszi a finom árnyalatok és a fény apró fokozatainak valósághű reprodukálását a kijelző minden sarkában, a nagy képernyőket is beleértve. A mozifilmekhez hasonló művek esetében a narratív kifejezés tolmácsolásához különösen nagy szükség van a színek és a fekete részletgazdag ábrázolására, illetve a fény gradációjára. Ez a rendszer feljavítja ezeket az elemeket, hogy olyan képminőséget biztosítson, amely hűen tükrözi az alkotó szándékát, és amely filmgyártásra és otthoni megtekintésre egyaránt alkalmas.

A Sony évek óta támogatja az alkotók tevékenységét a videókészítésben színkorrekcióhoz használatos profi monitorok és a referencia-monitorokként alkalmazott BRAVIA készülékek segítségével. A kijelző rendszert az ebből leszűrt egyedülálló tapasztalatok és műszaki szaktudás felhasználásával fejlesztették. A rendszer tömeggyártása 2025-ben kezdődik, később pedig a fogyasztói televíziók és tartalomgyártásra használt kijelzők területén is alkalmazni fogják.

Az újonnan fejlesztett kijelző rendszer alapfunkciói

A Sony 2004-ben fejlesztette ki a világ első Full Array RGB LED háttérvilágítással ellátott LCD tévéjét, és azóta is folyamatosan azon dolgozik, hogy még pontosabb háttérfény-vezérlést tegyen lehetővé, ezáltal pedig mélyreható ismereteket szerzett a LED-elemek jellemzőiről. Az új kijelző rendszer fejlesztése során a Sony egyedi háttérfény-szabályozási technológiája hozzájárult a panel teljesítményének maximalizálásához.

Széles színskálájú teljesítmény egy független meghajtású RGB LED segítségével

A független színkibocsátás nagy színtisztaságot biztosít, a DCI-P3 színtér több mint 99%-át és az ITU-R BT.2020 szabvány mintegy 90%-át lefedve.

Egyedülállóan magas képminőség az újonnan kifejlesztett háttérvilágítás-szabályozási technológiával

Kibővített színtérfogat a természetesebb képi ábrázolásért

A független meghajtású RGB LED és a saját háttérvilágítás-szabályozási technológia kombinálásával a Sony teljes mértékben optimalizálta a panel széles színskálájú teljesítményét a teljes képernyőn – finom, részletgazdag árnyalatokat biztosítva még a nagyméretű kijelzőkön is.

A rendszer emellett olyan funkcióval is rendelkezik, amely dinamikusan, az adott jelenet alapján osztja ki az optimális teljesítményt az egyes RGB-csatornákhoz. A hagyományos nagy fényerejű tévékkel ellentétben, amelyek az éjszakai jelenetekben a világos elemekre – például a csillagokra vagy a holdra – koncentrálják a fényt, hogy növeljék a csúcsfényerőt, a Sony rendszere a színátmenettel összhangban állítja be a fényerőt. Ez a megközelítés biztosítja, hogy még az egytónusú jelenetek – mint például a mélykék égbolt vagy az élénkvörös őszi lombok – is tiszta, eleven részletességgel jelenjenek meg.

A rendszer emellett több mint 4000 cd/m² csúcsfényerőssége képes elérni, ami a Sony professzionális monitorjainál már megvalósított referenciaérték, és a Sony kijelzőkészülékeinek történetében a legmagasabb színtérfogatot eredményezi.

Széles dinamikatartomány és pontos gradáció-ábrázolás

A kijelző rendszer nagy sebességgel és nagy pontossággal, 96 bites bitráta mellett dolgozza fel a jelet. Ez nemcsak a mély feketék és a ragyogó fehérek egyidejű megjelenítését teszi lehetővé, hanem a sok köztes színt tartalmazó jelenetekben a fényes és a sötét elemek különbségeinek finom megjelenítését is. Ez az új rendszer képes elérni azt, ami a jelenlegi OLED-panelek számára még kihívást jelent: mérsékelt fényerővel és telítettséggel fejezi ki a színeket. A nagy bitsebességű jelfeldolgozás emellett precíz gradáció-szabályozással segít létrehozni a széles betekintési szöget: még akkor is minimalizálja a színeltolódást és a fényerő-ingadozást, ha a tartalmat oldalról nézzük nagy képernyőn.

Színtérfogat

・Pontos színreprodukció dedikált vezérlőprocesszorral

A sűrűn elhelyezett RGB LED-ek fényerejének egyedi vezérlésével a világos területek élénken, a fehér szín elhalványulása nélkül jelennek meg, a sötét területeken pedig a fény árnyalatainak finom ábrázolása is lehetővé válik a fekete színhűség romlása nélkül. Emellett ez a kijelző rendszer a hagyományos Local Dimming jelfeldolgozáshoz képest körülbelül kétszeres feldolgozási teljesítménnyel és pixelkorrekciós technológiával rendelkezik, amelynek köszönhetően színeltolódás nélkül reprodukálhatók a finom színkülönbségek és a pontos színek.

A Sony hosszú távú stratégiai partnerével, a MediaTek Inc. vállalattal együttműködésben fejleszti a vezérlőprocesszorokat, akik bizonyítottan nagy tapasztalattal rendelkeznek az intelligens televíziók SoC-inak (Pentonic) fejlesztésében és szállításában. A Sony a ROHM Co., Ltd.-vel közösen dolgozik a LED-meghajtó IC, valamint a Sanan Optoelectronics Co., Ltd.-vel közösen a LED fejlesztésén is. Ezek a partnerek támogatják a Sony új generációs kijelzőkkel kapcsolatos irányvonalát.

A Sony továbbra is a legmodernebb technológiával terjeszti ki a vizuális kifejezés lehetőségeit, és az alkotókkal együtt építi a szórakozás jövőjét.

