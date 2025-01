A Samsung Neo QLED és Lifestyle tévéit a VDE „EyeCare Circadian” tanúsítványával ismerték el

A Samsung Neo QLED és Lifestyle tévéit „EyeCare Circadian” („A cirkadián ritmushoz igazodó szemkímélő”) tanúsítvánnyal ismerte el Németország élvonalbeli elektrotechnikai tanúsító vállalata, a Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE).

Ez az eredmény jól mutatja a Samsung elkötelezettségét a természetes cirkadián ritmust támogató, a jó közérzetet és a nézői kényelmet elősegítő technológiák fejlesztése iránt.

„A minősítés is alátámasztja, hogy elkötelezettek vagyunk olyan termékek fejlesztése iránt, amelyek a szem kényelmét és a vizuális megterhelés csökkentését előtérbe helyezve biztosíthatnak kivételes képminőséget, és nyújthatnak még kiválóbb felhasználói élményt – mondta Taeyong Son, a Samsung vizuális kijelző üzletágának ügyvezető alelnöke. – Továbbra is olyan forradalmi újításokon dolgozunk, amelyek a felhasználók változó igényeit előre felmérve alkalmazkodnak hozzájuk, magával ragadó szórakozást kínálnak és hosszú távon fenntartják a kényelmet.”

A tanúsítvány a Samsung Neo QLED és a Lifestyle termékcsaládjának főbb modelljeit ismeri el, beleértve a The Frame és The Serif egyes készülékeit. Az értékelés során hat kulcsfontosságú szempontot vesznek figyelembe, amellyel megállapítható, hogy a készülék elismerhető a minősítéssel: „Szembiztonság (Safety for Eyes), Szemkímélés (Gentle to the eyes), Villódzás mértéke (Flicker Level), Egyenletesség (Uniformity), Színhűség (Color Fidelity), valamint a Cirkadián stimulus (Circadian Stimulus, CS) index. Ezekből a tényezőkből tevődik össze a vizuális kényelem és a cirkadián ritmus összehangoltságát értékelő keretrendszer.

A Samsung eredményének középpontjában a Szemkímélő üzemmód áll, amely automatikusan állítja be a fényerőt és a színhőmérsékletet a napszak és a környezeti fényviszonyok alapján. A természetes fényminták lekövetésével az üzemmód csökkenti a szemek nappali képernyőnézés közben fellépő megerőltetését, és elősegíti a pihentető éjszakai környezet megteremtését, igazodva az emberi szervezet természetes ritmusához.

Ez a tanúsítvány a Samsung tévéit elismerő minősítések sorát gyarapítja, kiemelve a vállalat felhasználó-központú készülékeit és funkcióit. A Samsung Neo QLED szériájának egyes tagjaikorábban elnyerték a VDE „A cirkadián ritmushoz igazodó kijelző” (Circadian Rhythm Display) tanúsítványát, míg a Lifestyle tévék egy részét a vizuális terhelés csökkentésért Tükröződésmentes (Glare-Free) tanúsítvánnyal jutalmazta az Underwriters Laboratories (UL). Emellett számos Samsung tévé a kivételes színpontosságért Pantone Hitelesített elismerést kapott.

