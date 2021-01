A Samsung a CES 2021 előtt, a First Look virtuális eseményen mutatta be 2021-es TV portfólióját, amelyet a legújabb Neo QLED, MicroLED és Lifestyle készülékek alkotnak.

Az új eszközök megerősítik a vállalat elkötelezettségét a mindenki számára elérhető és fenntartható megoldások felé, amelyek újraalkotják a televízió háztartásban elfoglalt szerepét.

„Az elmúlt évben a technológia mindannyiunk életében elsődleges szerepet játszott és segített kapcsolatban maradni a nehéz pillanatokban – mondta el JH Han a Samsung Vizuális kijelzők üzletágának elnöke. – Meggyőződésünk, hogy a fenntartható és elfogadó jövő felé a folyamatos innováción keresztül vezet az út. Célunk, hogy fejlesztésinkkel a felhasználók folyamatosan változó életvitelét támogassuk, legyen szó a termékeink karbonlábnyomának csökkentéséről, a hozzáférhetőségi funkciók széles köréről vagy éppen a korábban nem látott felhasználói élményről.”

Fenntartható és elérhető technológia

Az elkövetkező években a Samsung „Zöld Útra” lép, így TV üzletágának működését is hosszú távú fenntarthatósági programok határozzák majd meg:

A Karbonlábnyom csökkentése és az Energiahatékonyság növelése: A Samsung rendszerszinten csökkenti televízióinak gyártásához kapcsolódó karbonlábnyomát és az energiafogyasztást, valamint több újrahasznosított anyagot használ a teljes TV portfóliójában.

és az A Samsung rendszerszinten csökkenti televízióinak gyártásához kapcsolódó karbonlábnyomát és az energiafogyasztást, valamint több újrahasznosított anyagot használ a teljes TV portfóliójában. Fenntartható csomagolás: A Samsung a felhasználói visszajelzések alapján kiterjeszti díjnyertes Ökocsomagolás programját a teljes 2021-es Lifestyle TV kínálatra és az új Neo QLED sorozat nagy részére. Ez a fenntarthatósági megoldás akár évi 200.000 tonnányi csomagolóanyag újra felhasználását is elősegítheti. A csomagoláson található szöveges és grafikai elemek minimalizálásával az olaj alapú tinta felhasználását és ezzel a keletkező hulladék mennyiségét is tovább csökkenti a vállalat.

A Samsung 2021-es hozzáférhetőségi megoldásai, amelyek minden 2021-es QLED és Neo QLED modellben elérhetők, a legújabb MI alapú fejlesztésekkel segítik a kényelmes tévézést. A 2021-es szériában megjelennek olyan funkciók, amelyekkel a halláskárosultak, a vakok és gyengén látók is személyre szabhatják és a saját igényeikhez igazíthatják a televízió működését. A vállalat továbbfejleszti MI alapú megoldásait, amelyek a jövőben tovább segíthetik a hozzáférhető felhasználói élmény kialakítását.

Neo QLED: Ugrásszerű fejlődés a kijelzőtechnológiában

A Samsung új kijelzőtechnológiát mutat be a 8K (QN900A) és a 4K (QN90A) csúcsmodelljeiben, ez a Neo QLED. A QLED technológia új szintjét a fényforrásként szolgáló Quantum Mini LED-del éri el a vállalat, melynek precíz vezérlésére a Quantum Matrix Technológia és a Neo QLED-re optimalizált képalkotó chip, a Neo Qunatum Processzor szolgál.

A Samsung úgy tervezte a Quantum Mini LED-et, hogy annak mérete a hagyományos LED-ek 1/40-ed része legyen. A fény eloszlatásához használt lencse és a LED rögzítésére használt alkatrészek helyett a Quantum Mini LED hihetetlenül vékony mikrorétegekből épül fel, amelyek rengeteg apró LED-del vannak feltöltve. A Quantum Matrix Technológia lehetővé teszi a sűrűn álló LED-ek ultrafinom és pontos vezérlését, ezzel megakadályozva az elmosódást, így a felhasználók a lehető legmagasabb minőségben élvezhetik a tartalmakat. A Neo QLED 4096 lépésben növeli a fényerőskálát 12 bitesre, ezzel a sötét területek sötétebbek, a világos területek pedig még fényesebbek lesznek, így még pontosabb és minden eddiginél lenyűgözőbb HDR-élmény érhető el. A Neo QLED a Samsung nagyteljesítményű, továbbfejlesztett felskálázásra képes Neo Quantum Processzorával rendelkezik. A Neo Quantum Processzor képes a minőséget bemeneti minőségtől függetlenül 4K és 8K képkimenetre optimalizálni, az akár 16 különféle neurális hálózati modell használatával, amelyek mindegyike az MI felskálázásra és a mélytanulás (deep learning) technológiára épül.

A Samsung 2021-es Neo QLED 8K új Infinity One kialakítással érkezik. Ez szinte teljesen kávamentes képernyőt jelent, amely letisztult formavilággal nyújt még inkább magával ragadó élményt. A Neo QLED 8K Slim One Connect Box egysége egy teljesen új kábelkezelő rendszer, amely akár a TV hátuljához is csatlakoztatható, így könnyebb telepítést és még kifinomultabb megjelenést tesz lehetővé. A 2021-es Neo QLED 8K számos prémium audió megoldással érkezik. Az Object Tracking Sound (OTS) Pro dinamikus hangja követi az objektumok mozgását a képernyőn, a SpaceFit Sound pedig elemzi a készülék fizikai környezetét, és ahhoz illeszkedő hangot bocsát ki.

A Samsung 2021-es Neo QLED 8K és 4K modelljei olyan intelligens funkciókkal rendelkeznek, amelyek kibővítik a tévé megszokott szerepét, és igazodnak a felhasználók megváltozott igényeihez, legyen szó edzésről, szórakozásról vagy az otthoni iroda kialakításáról.

A Samsung Health könnyedén alakítja át az otthoni teret személyes edzőteremmé, az új Smart Trainer funkció pedig valós időben követi és elemzi a testtartást, akárcsak egy valódi személyi edző. Az edzés alatt és után az intelligens edző visszajelzést ad, segít számolni az ismétléseket és megbecsülni az elégetett kalóriákat. A Bixby-kompatibilis hangvezérlésen keresztül elérhető video- és interaktív edzésekkel a Samsung Health Smart Trainer könnyedén személyre szabja az otthoni edzéseket.

A MICRO LED a képminőség és formatervezés új korszakába vezet

2021-ben a Micro LED nyújtotta lehetőségek a felhasználók otthonába költöznek. Az új MICRO LED portfóliónak köszönhetően ez a technológia már a hagyományos televíziós formavilágban is elérhető. A megoldás lenyűgöző vizuális élményt kínál, újgenerációs, ultranagy TV kijelzőn.

A 110–, a 99 colos és a kisebb méretű készülékek az év végéig folyamatosan érkeznek. A Micro LED tévében található mikrométeres méretű LED-ek mellett nincs szükség a hagyományos kijelzőkben használt háttérvilágításra és színszűrőkre. A készülék ezek helyett maga állítja elő a fényt és a színeket a pixelstruktúrán keresztül. A 24 millió egyedileg irányított LED-nek köszönhetően lenyűgöző képminőséget biztosít, amely a 99,99 százalékos kijelző-test arányú, Monolit Dizájn formatervezésű kijelzőn még inkább előtérbe kerül.

A vállalat továbbfejlesztette Smart TV funkcióit, hogy kihasználhassa MICRO LED sorozat hatalmas képernyőjének előnyeit. A felhasználók a 4Vue (Quad View) funkcióval kényelmesen nézhetnek akár négy tartalomforrást is egyidejűleg a képernyőn. Egyszerre több külső eszköz is csatlakoztatható a készülékhez, így akár egyszerre nyomon követhető több rájátszás meccs eredménye, vagy játék közben streamelhetők a különböző segítséget nyújtó videók, mindez lenyűgöző minőségben és nagy méretben.

A MICRO LED portfólió esetében nem pusztán a látvány, de a dinamikus hangélmény is kiemelkedő. A készülék beépített Majestic Sound rendszerrel érkezik, amely lélegzetelállító 5.1 térhangzást nyújt külső hangszóró nélkül is, így bármely szobát azonnal luxus házimozivá alakít.

Továbbfejlesztett, díjnyertes Lifestyle TV portfólió

A Samsung 2021-es Lifestyle TV sorozatát a felhasználói ízlésnek és elvárásoknak megfelelően fejlesztette tovább. A The Frame készülék 2017-es debütálása óta több mint egymillió eladott darabbal, a kijelzőket művészi alkotássá varázsolva változtatta meg a televízióról alkotott képet.

A 2021-es modell a The Frame innovatív örökségét viszi tovább, keskenyebb és még inkább személyre szabható formában. A The Frame most elődeihez képest közel 50 százalékkal keskenyebb, kialakítása egyre inkább emlékeztett egy hagyományos képkeretre. Az új, felpattintható keretvariációk öt új színvariánsban érkeznek, kétféle személyre szabható stílusban. A „Modern” és „Hagyományos” modellek egyaránt illeszkednek a legkülönfélébb belső terekbe.

A The Frame megújult Art Store felületére regisztrálva a felhasználók több mint 1400, gondosan válogatott műremekhez férhetnek hozzá. A Samsung új, MI-alapú automatikus válogatási technológiája részletesen elemzi az egyéni ízlést és preferenciákat, ennek megfelelően ajánl különféle műalkotásokat a felhasználók figyelmébe.

A Samsung 2021-es TV portfóliójáról további információ a https://www.samsung.com/ oldalon érhető el.